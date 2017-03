Vet fremdeles ikke hvorfor toget rister – men håper sliping av skinner og hjul kan være løsningen

Til tross for flere uker med iherdig arbeid vet Bane Nor fremdeles ikke hvorfor togene rister når de kjører i full hastighet gjennom den nye Holmestrandporten.

Men etter gjentatte målinger av skinnene langs den aktuelle strekningen, er ekspertenes siste teori at problemene skyldes de samme problemet som oppstod da den nye Hallandsåsen tunnel i Sverige åpnet i februar i fjor.

– Vi har foretatt nye målinger uten å avdekke noen avvik av betydning, og mistenker nå at problemet skyldes samvirke mellom skinnene og hjulene, forteller banesjef Bjørn Ståle Varnes i Bane Nor (tidligere Jernbaneverket) til Teknisk Ukeblad.

Mistenker sinusgang

Fenomenet etaten mistenker kalles sinusgang.

Det innebærer at togets hjul kommer i svingninger mot skinnene. Det gir ingen risiko for avsporing, men oppleves ubehagelig i toget.

Løsningen i Hallandsåsen ble å slipe ned skinner og å dreie hjulene på togsettene.

– Vi har sendt data fra målevognen vi har kjørt til samme selskap som analyserte dataene fra den svenske tunnelen. Om det viser seg at problemet er det samme vil vi prøve oss på samme løsning også, forteller Varnes.

Kan måtte ventelenge

Varnes regner med å få resultater fra det svenske selskapet i løpet av to til tre uker. Dersom resultatene viser at skinnene må slipes er han usikker på når det vil kunne gjøres.

– Slipetoget vi bruker ellers er i Tyskland, så det er ikke noe vi kan få hit akkurat når det passer oss, sier han.

I verste fall kan man risikere å måtte vente til over sommeren, når skinnene uansett skal slipes.

– Om dette viser seg å være løsningen håper jeg vi får gjort det før den planlagte slipingen. Men i verste fall kan vi risikere å måtte vente helt til august, sier Varnes.

Det vil i så fall bety at togene må fortsette å kjøre med redusert hastighet frem til august.

Kanskje et alternativ

Om det viser seg at det ikke er mulig å få tak i slipetoget før i august kan det likevel hende det finnes en løsning.

– Det finnes et annet tog som egentlig bare er ment for sporveksler. Dersom det er helt umulig å få det store slipetoget hit før planene i august kan det være mulig å se om det går an å bruke dette, sier Varnes.

Om toget vil gi samme resultat som det store toget er han derimot usikker på.

– Men det kan i alle fall testes ,så vi ser om sliping vil ha noen effekt i det hele tatt, sier han.