Uforklarlig risting gjør at toget ikke kan gå i mer enn 130 km/t. Ekspertene klør seg i hodet

For få måneder siden åpnet trafikken i den splitter nye Holmestrandporten.

Dobbeltsporet, som har vært i arbeid siden 2010, skal gi flere avganger på strekningen hver dag, samt kortere reisetid. Men så langt er ikke reisetiden forkortet så mye som planlagt.

Kort tid etter åpningen ble det nemlig klart at noe var feil da flere av togsettene som kjørte gjennom tunnelen opplevde en kraftig risting.

Svært ubehagelig

Ristingen oppstår når togene kjører mellom 170 og 200 km/t. De siste ukene er derfor hastigheten på strekningen satt ned til 130 km/t.

– Det er ingen fare for sikkerheten, men siden ristingen oppleves som ubehagelig og skremmende for passasjerene, har vi valgt å sette ned hastigheten frem til vi vet hva årsaken er, sier banesjef Bjørn Ståle Varnes i Bane Nor (tidligere Jernbaneverket) til Teknisk Ukeblad.

Foreløpig er det altså ingen som vet hvorfor togene rister så mye når de kjører gjennom tunnelen.

– Vi vet ikke hva som forårsaker problemet og har derfor ingen løsning klar per i dag, sier han.

Finner ikke feilen

Før åpning av sporet ble det foretatt 40 testkjøringer i full hastighet langs sporet, ingen av disse testkjøringene opplevde risting.

– Testkjøringene ble kjørt uten passasjerer med enkle togsett, så en av tingene vi ser på er om dette kan ha noe å si for ristingen i togene i etterkant av dette, sier Varnes.

Han forteller at det er satt ned en ekspertgruppe som jobber med å finne løsningen på problemet nå og at det gjentatte ganger er kjørt målevogner på strekningen for å samle data.

– Vi har samlet informasjon og kjørt flere runder med målevogn etter at ristingen startet. Vi skal ha et møte i slutten av denne uken, og håper vi har mer å komme med etter det. Man per i dag vet vi ikke når togene vil kunne kjøre i makshastighet igjen, sier han.

Liknende problemer

Bane Nor har ikke opplevd like kraftig risting som den fra Holmestrandporten på noen annen strekning tidligere.

Men da den nye Hallandsåsen tunnel i Sverige åpnet i februar i fjor opplevde svenskene noe av det samme.

Erik Lööv, prosjektleder for Hallandsåstunnelen, forteller at det også her var snakk om kraftig vibrering i togsettene med en gang de kom opp i hastigheter mellom 170 og 200 kilometer i timen.

– Det som skjedde var at et par uker etter at tunnelen åpnet kjente man at toget vibrerte på sporet. Det gjaldt ikke alle tog, men noen få. Vi gjorde en rask utredning og konkluderte med at det ikke var sikkerhetskritisk, og at kunne fortsette å kjøre, men med redusert hastighet, forteller han.

Akkurat som i Holmestrandporten opphørte vibreringen da hastigheten ble satt ned.

Uheldig med rett tunnel

Løsningen på det svenske problemet ble å slipe ned skinner og å dreie hjulene på togsettene.

– Problemet viste seg å være det vi her i Sverige kaller sinusgang. Det innebærer at togets hjul kommer i svingninger mot skinnene. Det gir ingen risiko for avsporing, men oppleves ubehagelig i toget, sier Lööv.

Han forteller at fenomenet kan oppstå hvor som helst, men at det opplevdes som verre gjennom Hallandsåsentunnelen fordi tunnelen er så rett.

– I vårt tilfelle bygget vi en helt rett tunnel, så når hjulene begynte å vibrere var det ingen kurver eller veksler som kunne få vibreringen til å opphøre igjen, sier han.

I de fleste tilfeller andre steder er det nemlig nettopp det som skjer.

– Om et tog med slitne hjul kommer inn og vibrasjonene setter i gang kommer det til å vibrere helt til lokføreren senker hastigheten eller til man kommer til en kurve eller en veksel, sier han.

Ikke identisk

Bane Nor er klare over problemene og måten de ble løst på i Sverige.

– Vi vet at dette har vært tema i andre land, og at det har hjulpet å slipe ned skinnene i en del tilfeller. Men siden problemene her ikke er identiske med dem de opplevde i Hallandsåsentunnelen er vi usikre på om det vil ha samme effekt her, sier Varnes.

Og utdyper:

– Det er noen merkeligheter her som gjør at vi kanskje ikke tror det er det som skal til. Spesielt siden det i hovedsak kun skjer inne i tunnelen.