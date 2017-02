Her kan du gå tur på den nye togstasjonen – før den er bygget

SUNDVOLLEN: Han står i enden av den 350 meter lange plattformen. Fuglene kvitrer, og et tog kjører forbi. Han går noen meter videre og ser utover åsen med alle husene over den nye jernbanetunnelen.

Et nytt tog kommer kjørende i det han snur seg og går en trapp. Han følger veien under sporet, og idet han står midt imellom to betongsøyler kjenner han at han har surret seg inn i en ledning.

Fuglekvitteret forsvinner i det Tord Moe Laeskogen, hotelldirektør på Sundvollen hotell, tar av seg VR-brillene.

Med et smil om munnen forteller han at han nettopp har gått gjennom hele den nye Sundvollen stasjon. En stasjon som per i dag ikke eksisterer.

– Fantastisk verktøy

Sundvollen stasjon er en del av fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16.

Og Laeskogen er ikke alene om å ha besøkt stasjonen lenge før den er bygget. På folkemøter har alle som bor i området fått denne muligheten, så de vil få en bedre forståelse av hva som vil skje når den nye Ringeriksbanen er på plass.

– Man har jo forsøkt å se for seg hvordan det vil bli med ny stasjon her på Sundvollen etter å ha sett bilder og planer, men det er noe helt annet når du får på deg brillene og faktisk kan gå en tur på og rundt den nye stasjonen. Det gir en romfølelse man aldri vil klare å se for seg, sier Laeskogen entusiastisk.

Og legger til:

– Det er virkelig et helt fantastisk verktøy.

Nye verktøy kan halvere armeringsmengden i betongbygg: Stoppes av regelverk

Den nye stasjonen på Sundvollen skal forhåpentligvis bli et attraktivt knutepunkt og bidra til utvikling i området rundt. Foto: Norconsult

God vekst

Jernbaneprosjektet på Ringerike er langt fra nytt. Det er faktisk 125 år siden ideen om en ny toglinje over Ringerike ble foreslått for første gang.

Men først nå skjer det.

Trasé er valgt, og penger lovet. Om alt går etter planen vil Ringeriksbanen stå ferdig i 2024. Til glede for mange, og til gru for noen få.

Fellesprosjektet går nemlig ut på å bygge 40 kilometer med jernbane, og 25 kilometer med vei langs en delvis felles trasé. Planen er at Ringeriksbanen skal gå i tunnel hele veien fra Jong utenfor Sandvika og frem til Sundvollen, hvor den vil gå på bru over Kroksund ved Sundvollen.

Laeskogen er en av dem som ønsker prosjektet, og særlig Ringeriksbanen velkommen.

– Dette vil gjøre oss til en del av Oslo-området, og legge til rette for god vekst, både i arbeidsmarkedet og boliger her på Sundvollen, sier han.

Ble lovet svevebane og T-bane: Nå får Fornebu-beboerne en ny bussrute i stedet for

Gode tilbakemeldinger

Det er Norconsult Arkitekter som på oppdrag fra Bane Nor (tidligere Jernbaneverket) jobber med VR-løsningen som har latt Laeskogen og andre få se hvordan området vil se ut etter utbyggingen av Ringeriksbanen.

Arkitekt Kate Holm som leder by- og knutepunktutviklingen forteller at tilbakemeldingene hun og teamet har fått fra de som bor i området har vært svært gode etter at de har testet VR-løsningen og sett hvordan stasjonsområdet og den planlagte jernbanebrua faktisk blir i Sundvollen.

– Det er første gang vi bruker VR-briller på denne måten for å vise hvordan ting skal bli. Tilbakemeldingene er så langt svært positive, og de fleste sier de får en helt annen forståelse av hvordan ting faktisk vil bli, forteller hun.

Som sammen med kolleger Nanna Meidell, Eskil Landet og Sigurd Berge har vært med å utvikle modellen.

En av tingene mange som bor i området har bekymret seg for er høyden på toglinjen.

– Dette var noe vi var veldig usikre på selv også. Så ved å kunne lage en modell og teste det ut har både vi og innbyggeren fått se hvordan de ulike høydeløsningene påvirker både utsikt for de i åsen og barrièreeffekten nede ved stasjonsområdet, sier Holm.

Kollektivtransport ble revolusjonert på 1830-tallet: Med Hyperloop kan vi stå overfor noe lignende

Ringeriksbanen skal bygges parallelt med ny E16 og gjøre Sundvollen til en del av Osloområdet. Foto: Norconsult

Fikk foreslå løsninger

Det er vanskelig å se for seg hvordan en ny stor stasjon og jernbanebru skal kunne passe inn i den flotte naturen i Sundvollen.

– En ny vei og jernbanebru vil være dominerende, det er ikke til å komme vekk fra. Men ved å kunne se akkurat hvordan det vil bli får vi muligheten til å gå inn og minimere den dominerende effekten på forhånd, sier Holm.

Da det ble invitert til folkemøte i området i september fikk innbyggerne selv komme med forslag som senere ble lagt direkte inn i VR-modellen.

– Vi la et kart på bordet og lot folk tegne inn de løsningene de mente var best. De fem beste forslagene ble optimalisert og lagt direkte inn i modellen så folk fikk oppleve hvordan de vil bli på stedet, forteller Holms kollega Sigurd Berge.

Inne i modellen kan konstruksjonene oppleves på både langt og nært hold. De kan oppleves i fugleperspektiv fra Kongens utsikt, og helt inn på berøringsavstand inne på stasjonsområdet.

Jukser med utslippene fra lastebiler: Fjerner renseteknologi for å kutte kostnader

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Ringeriksbanen skal korte inn reisetiden med tog mellom Hønefoss og Oslo med nærmere én time. Det skal også bygges ny firefelts europavei som sammen med dobbeltsporet jernbane vil knytte Ringeriksregionen tett opp mot Oslo-regionen og gi et felles bo- og arbeidsmarked. Oppdragsgivere for prosjektet er Bane Nor (tidligere Jernbaneverket) og Statens Vegvesen. Rådgivere for prosjektet er Norconsult, Asplan Viak og Aas Jacobsen. Hele prosjektet er estimert å koste 26 milliarder kroner. Byggestart for prosjektet er i 2019. Hele prosjektet skal være ferdig i 2024. Kilde: Bane Nor

Godt samarbeid

Til tross for at VR-brillene lar beboerne i Sundvollen kunne se akkurat hvordan den nye stasjonen påvirker utsikten direkte fra egen tomt, er ikke det hovedårsaken til at de er tatt i bruk.

Modellen benyttes i hele planleggingsfasen, og lar ulike faginstanser jobbe sammen i en modell.

– Den gjør det enkelt å få tatt raske beslutninger, og å se hva som må endres før man har kommet langt inn i prosessen, sier Holm.

Siden endringer enkelt kan testes umiddelbart mener hun det er mulig å spare en god del tid ved å arbeide på denne måten.

– Ved at vi kan jobbe på tvers av fag i samme modell, og enkelt se hva ulike ideer resulterer i, kan vi spare oss for en god del tid. Men det viktigste av alt er jo at vi kan få enda bedre produkter. VR er et verktøy som gir oss muligheten til å lage enda bedre arkitektur, sier hun.

Staten overtok veistrekningen for å hindre forsinkelser: Nå er prosjektet over seks måneder forsinket

Endret noen synspunkt

Inne i den virtuelle verden har Laeskogen kommet seg opp på fjellet bak den kommende stasjonen. Han ser den planlagte brua over vannet, som forbinder sundet mellom Tyrifjorden og Steinsfjorden og den buede veibrua noen meter unna.

– Den teknologiske løsningen er jo helt fantastisk, men det er jo klart at det fremdeles er løsninger jeg ikke er helt enig i i selve prosjektet sier han.

For selv om noen av hotellsjefens synspunkt ble endret inne i modellen, gjaldt ikke det alle.

– Det var jo også noen synspunkter som ble bekreftet da jeg kunne gå rundt i modellen og se hvordan ting faktisk blir. Så det er fremdeles deler av prosjektet jeg ikke nødvendigvis ville valgt selv, men sånn er det jo alltid. Man kan ikke gjøre alle hundre prosent til lags, sier han.