Jukser med utslippene fra lastebiler: Fjerner renseteknologi for å kutte kostnader

Tidligere denne uken skrev Tungtransportmagasinet at så mange som hver femte lastebil i Tyskland mistenkes for å ha manipulert bort behovet for tilsetningsstoffet AdBlue i motorene på nye lastebiler.

AdBlue er et tilsetningsstoff nyere motorer må ha for å tilfredsstille utslippskravene.

– Vi ser at problemet med juks i forhold til utslipp er økende også over grensen her til Norge, sier Øyvind Grotterød ved Statens vegvesen til Teknisk Ukeblad.

Oppdages ikke

Hvor stor andelen er på norske veier finnes det ingen tall på.

Grotterød sier manipuleringen det vises til i Tyskland er ny informasjon for han, men at det stadig kommer sjåfører som fysisk har endret motoren for å slippe å fylle på AdBlue over grensen.

– Vi ser i økende grad at det kommer inn lastebiler med blinkende lamper som indikerer at noe er galt. I mange av disse tilfellene har sjåførene, eller aktørene de jobber for, skåret opp eksosanlegget, fjernet den delen av innmaten som styrer tilførselen av AdBlue og sveiset igjen, forklarer han.

Men han ser ikke bort fra at det samme utstyret som brukes i Tyskland også finnes i biler på norske veier.

– Om det settes inn utstyr for å lure motoren til å tro at den har AdBlue som ikke gjør at det lyser i varsellampene er ikke dette noe vi har noen mulighet til å kontrollere. Vi visste faktisk ikke om dette før for noen uker siden, sier han.

Undergraver teknologien

AdBlue er en løsning som brukes for å fjerne utslipp av nitrogenoksid (NOx) fra dieselmotorer ved hjelp av katalysatorteknologi, som omdannes skadelige utslipp i eksosen til vanndamp og nitrogen.

Det tilsettes lastebiler med nyere dieselmotorer, og får dagens lastebiler med Euro-6-motor til å være renere enn personbiler med nyere dieselmotorer.

– Når sjåfører manipulerer bort AdBlue får de i prinsippet en lastebil med det laveste avgiftsnivået til en Euro-5 eller 6-motor, mens motoren i realiteten forurenser like mye som en Euro-2 eller 3-motor, forteller Stein Inge Stølen i Norsk Lastebileierforbund (NLF).

Det skal finnes en rekke nye metoder å gjøre dette på, som blant annet går ut på plassering av en chip i motoren. Chipen lurer motoren slik at den ikke mister effekt uten AdBlue, og unngår dermed at varsellampene lyser. Løsningene kan enkelt bestilles via for eksempel svenske «Blocket».

Dette bekymrer Stølen.

– Ved å holde på på denne måten undergraver de hele den teknologiske utviklingen som har vært. Denne type manipulering vil vi ikke ha noe av. Kontrollene må bli bedre, og straffene strengere, sier han.

Sparer noen tusenlapper

Et raskt googlesøk hos Circle K viser at literprisen på AdBlue ligger på mellom seks og syv kroner.

Stølen forteller at hvor langt lastebilen kjører på literen varierer veldig, og avhenger av både mengden NOx i luften og fuktigheten i luften.

Det kalde klimaet i Norge gjør at lastebilen bruker mindre AdBlue her enn i klimaet lenger sør i Europa.

– Så det er i prinsippet ikke mange tusenlappene å spare på å kutte AdBlue. Vi ser likevel at de som opererer med svært lave marginer manipulerer systemet for å spare alle steder de kan. Vi her i Norge har jo heldigvis ikke så lave marginer, så vi ser foreløpig ikke mye til problemer fra egne sjåfører, sier han.

Blir ikke straffet

Per i dag får ikke juksing med AdBlue store konsekvenser dersom det oppdages på en lastebil som kommer over grensen fra Sverige.

– I første omgang får sjåføren en mangellapp og beskjed om å rydde opp i dette. Siden de legges inn i et system vil vi kunne følge med på om dette har skjedd neste gang de krysser grensen. Om de kommer tilbake to-tre ganger uten å ha gjort noe med problemet, vil de få et pålegg og i verste fall anmeldes til politiet, forteller Grotterød.

Norges Lastebileierforbund mener at kontrollene må bli bedre og faktisk måle det som kommer ut fra kjøretøyene, og at straffen for å manipulere motorene bør bli strengere.

– Det må bli strengere. Og ikke minst at man begynner å straffe de som faktisk bør straffes. Vi vet at sjåføren ofte bare følger ordre fra arbeidsgiver. Likevel er det i stor grad sjåføren som blir stående som syndebukk, sier Stølen.

En annen utfordring er at bøtene som utstedes ikke blir betalt.

– Siden Norge ikke har noen mulighet til å innkreve penger utenfor Norden slipper selskapene som jukser med AdBlue unna noen form for straff, og kan fortsette som de gjør. Utenlandske transportaktører har i dag en kvart milliard kroner i ubetalte bøter, forteller han.