Ble lovet svevebane og T-bane - nå får Fornebu-beboerne en ny bussrute i stedet

Fornebu: Klokken er 08:00 mandag morgen, og etter en jevn trafikkflyt på E18 blir det full stopp idet man svinger av og kommer inn i tunnelen mot Fornebu. I høyre fil snegler bilene seg sakte forover mot Snarøya. I venstre står det bom stille mot avkjøringen til Aker Solutions.

Tre røde busser kommer seg omsider ut av tunnelen og kjører rett frem mot rundkjøringen. På to av bussene som kommer rett etter hverandre står det 31E Fornebu ekspress, på den tredje står det 31 Fornebu.

Disse bussene er tre av totalt femti busser som frakter nær 20.000 arbeidstakere som jobber på Fornebu hver time i rushtiden.

Kapasiteten er ikke i nærheten av å dekke behovet.

Idet bussene stopper ved Telenor Arena velter passasjerene ut etter en tettpakket og trang tur fra hovedstaden. Når bussene kjører videre er de helt tømt for mennesker.

Langvarige planer

Men det er ikke bare transportbehovet til Fornebu som er stort. Den konstante boligutbyggingen på halvøya har ført til behov for flere bussruter også fra Fornebu.

Langs Forneburingen er det allerede etter ti år behov for en utvidelse av veien - og nye busslinjer. Bare veiutvidelsen vil koste et sted mellom 20 og 25 millioner kroner.

Det var ikke slik det skulle bli. Busstrafikk var ikke engang del av den opprinnelige Forneburing-utbyggingen.

Allerede i 1996 besluttet nemlig regjeringen at det skulle bygges bane fra Oslo ut til halvøya Fornebu. Men selv nå, mer enn 20 år etter, er planene fremdeles ikke realisert.

– Det har blitt sagt at Fornebubanen skal være ferdig i 2021, så i 2024, men med min erfaring fra store prosjekter tror jeg nok ikke det kommer til å være tilfellet, sier Johan Steffensen.

Steffensen er prosjektdirektør i Bærum kommune. Han understreker at Fornebubanen er den dyreste og vanskeligste løsningen man kan bygge på Fornebu, men også er den beste.

– Når du ser til andre land som planlegger baneløsninger som dette er det noe man bygger før man begynner å bygge alt annet, ikke når det er ferdig. Det blir et enormt arbeid, så jeg tror beboere og arbeidstakere her ute på Fornebu må belage seg på busskjøring i lang tid fremover, sier han.

25.000 mennesker skal jobbe på Fornebu: Kun halvparten får muligheten til å reise kollektivt

Fra svevebane til T-bane

Det var ikke alltid Fornebubanen som den er planlagt nå, som var planen på halvøya.

I lang tid var planen å bygge en svevebane. En 4,7 kilometer lang førerløs automatbane mellom Fornebu og Lysaker som ville koste mellom en og halvannen milliard kroner.

I dag er planen endret. Nå skal det bygges en vanlig T-bane fra Majorstuen til Fornebu senter. Den foreslåtte traseen vil hovedsakelig gå under jorden, og utbyggingen er estimert å koste mellom 10 og 13 milliarder kroner.

Akkurat når banen vil være klar er det ingen som vet, men fortsatt utbygging og sprekkfulle busser gjør at Ruter ser på mulighetene for å bedre fremkommeligheten på halvøya allerede før Fornebubanen kommer.

Vurderer kjøp av 10-50 førerløse minibusser: – Bedre tilbud, økt sikkerhet og lavere kostnader

Må utvide "ny" vei

Først ut er Forneburingen.

Da Forneburingen stod ferdig i 2006 var det nemlig ikke lagt opp til noen bussrute langs veien. Veien er derfor ikke mer enn 5,5 meter bred.

Årsaken var at kommunen ønsket å hindre bilene i å kjøre for fort.

Nå viser det seg imidlertid at boligutbyggingen i området har gitt behov for en bussrute langs veien. Noe veien i dag er for smal til.

– Årsaken til utvidelsen er at boligbyggingen i området har blitt noe helt annet enn det som ble lagt til grunn da veien ble bygget, forteller Steffensen.

Slik kan nye veier i Norge bli: Færre svinger, færre tilpasninger og mindre lys

Forneburingen var ny i 2006. Nå må den utvides for å få plass til buss. Foto: Mari Gisvold Garathun

Bedre flatedekning

Behovet for busslinjen kommer frem i en rapport Sweco har utarbeidet for Ruter.

"Til sammen danner arealene til bolig og servicesentra en bebyggelsesstruktur som antas å ha en forholdsvis jevn fordeling av potensielt reisende med buss", står det i rapporten.

– Etter hvert som stadig nye deler av Fornebulandet bygges ut vil det bli behov for et busstilbud med bedre flatedekning enn vi har per i dag, sier kommunikasjonssjef Gro Feldberg Janborg i Ruter til Teknisk Ukeblad.

Janborg understreker at den nye bussruten ikke vil komme i konflikt med Fornebubanen den dagen banen kommer.

– Etableringen av denne busslinjen vil gi oss en enda bedre flatedekning på Fornebu enn vi ville fått med bare Fornebubanen når den er bygget ut, sier hun.

I Oslo jobber det 400 vognførere på T-banen: De får snart en annen arbeidshverdag

20 - 25 millioner

Foreløpig er det ikke gjort noen beregninger som viser hva en utvidelse av den ti år gamle veien vil koste.

Steffensen forteller at det allerede er regulert trase til den planlagte svevebanen ved siden av dagens vei, og at kostnadene dermed ikke vil bli så høye.

– Veien vil måtte utvides med cirka en meter for å få plass til bussruten. Vi har ikke regnet på dette, men jeg anslår at det vil koste et sted mellom 20 og 25 millioner kroner, sier han.

– Ville det vært behov for å utvide veien dersom Fornebubanen var bygget?

– Ja, det ville det vært. Den bussen vil primært gå på vestsiden på Fornebu, og det er langt å gå derfra til Fornebubanen. Behovet ville vært der uavhengig av utbyggingen av banen.

– Ville det vært rimeligere å bygge veien bred nok om man gjorde det da den ble bygget enn nå etterpå?

– Ja, det ville det. Men da så man ikke behovet for det.

Ingen vet når Fornebubanen vil stå klar, så arbeidstakere og beboere på Fornebu må trolig belage seg på buss i mange år tid. Foto: Mari Gisvold Garathun

50 busser i timen

I dag går det 50 busser i timen til og fra Fornebu i rushtiden. Bussene langs Forneburingen vil komme i tillegg til disse.

Janborg forteller at dagens 50 busser gir kapasitet til å frakte 3000 mennesker i timen til Fornebu.

– Det har vært en økning de siste årene, og kapasiteten på flere linjer er bedret ved at det er blitt satt inn leddbusser, forteller hun.

Fremkommeligheten for bussene ble ifølge Jansborg vesentlig bedret etter at det ble etablert kollektivfelt i Snarøyveien i juni 2015, som resulterte i mindre forsinkelser.

– Når Fornebubanen er på plass, vil kapasiteten til og fra Fornebu øke betraktelig. Til sammenligning med buss, kan et 6-vogns T-banetog med åtte avganger i timen frakte 6400 mennesker per time, forteller hun.

Norges to første kommersielle hydrogenstasjoner: Plasseres bare tre km fra hverandre

Fremtidens Fornebu

Klokken 09:00 velter det fremdeles folk ut av de stappfulle bussene som ankommer Telenor arena.

Og sånn vil det trolig fortsette.

Når Fornebu er ferdig utviklet, vil området inneholde rundt 25.000 arbeidsplasser.

Siden Ruter opplyser at Fornebubanen vil ha kapasitet til å ta unna drøye 6000 mennesker i timen i rushtrafikken, gjelder dette kun rundt 13.000 mennesker av totalt 25.000 i morgenrushet.

Behovet for buss ut mot halvøya vil dermed på ingen måte forsvinne, selv med den nye T-banen på plass.