Her skulle togene kjørt i 200 kilometer i timen

I februar ble det oppdaget ujevnheter på kjøreledningen på det nye dobbeltsporet langs Mjøsa. Siden da har togene gått med redusert hastighet. 130 kilometer i timen, istedenfor 200 kilometer i timen, melder P4.

Det nye dobbeltsporet åpnet for trafikk 1. desember 2015.

Fra 11. desember 2016 og frem til februar passerte togene strekningen i 200 kilometer i timen, opplyser Bane Nor til Teknisk Ukeblad.

Tilkalt ekspertise

Bane Nor oppdaget ujevnhetene i forbindelse med en rutinekontroll i februar.

– Vi har satt ned hastigheten fra 200 til 130 kilometer i timen frem til vi har fått en tredjepart til å sjekke dette. Slik at vi vet årsaken til at det har oppstått ujevnheter på kjøreledningen, for å eventuelt gjøre utbedringer, sier Hilde Marie Braaten, kommunikasjonsansvarlig for Fellesprosjektet E6-Dovrebanen i Bane Nor til Teknisk Ukeblad.

P4 meldte at hastigheten ble senket for å avverge flere belastninger og skader. Bane Nor kjenner ikke til om det har oppstått skader på materiell, som følge av ujevnheten.

Bane Nor har hyret inn teknisk ekspertise til å vurdere årsaken til ujevnhetene på kjøreledningen.

– Nå har vi en ekspert fra Tyskland for å vurdere hva som har forårsaket ujevnhetene på kjøreledningen, og som da skal lage en rapport. Når vi får ekspertens konklusjoner, så får se hva som eventuelt må utbedres før hastigheten kan sette opp, sier hun

Den jernbanetekniske entreprisen på strekningen ble blant annet utført av Infranord, opplyser Bane Nor.

NSB melder at de ikke har noen indikasjoner på at ujevnhetene har skadet deres tog.

– Vi har ikke merket disse ujevnhetene, da disse er slik art at de er isolert til kjøreledningen og således ikke påvirker togets komfort. Vi har heller ikke merket noe til svikt i strømtilførselen på grunn av dette, skriver kommunikasjonsrådgiver Gina Scholz i NSB.

Flere problemstrekninger

Strekningen forbi Mjøsa er ikke den eneste med redusert hastighet på jernbanen.

Teknisk Ukeblad kunne har i flere saker meldt om problemer med at togene rister gjennom den nye tunnellen Holmestrandporten. Også der er hastigheten satt ned og det kan i verste fall vare til august.

