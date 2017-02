I Sverige har 1000 av disse redusert støy og økt levetiden på skinnene. Nå har Norge fått sine fem første

Svenskene har i en årrekke brukt mekaniske smøreapparater på utvalgte jernbanestrekninger, for å redusere plagsom støy der det bor mange folk - og ikke minst for å øke levetiden på jernbaneskinner.

Først nå har Norge fått de fem første av disse apparatene - ved Oslo sentralstasjon og Knapstad stasjon i Østfold.

Antallet nordmenn som rammes av støy fortsetter å øke, viser tall fra SSB. Men i motsetning til støy fra veitrafikken, som stadig plager flere og flere, går støyen fra jernbane sakte nedover.

Totalt sett er antallet som er utsatt for jernbanestøy lavere i dag enn i 1999. Årsaken til at Bane Nor nå har installert de første smøreapparatene i Norge, er at de ønsker å få antallet støyutsatte ytterligere ned.

Fett med smøring

Folk i nabolaget rundt Knapstad stasjon på Østfoldbanens østre linje har lenge vært plaget av skingrende støy hver gang det passerer tog, opplyser Bane Nor.

Det er derfor etaten nå har valgt å installert mekaniske smøreapparater rett før kurven før stasjonen.

Støyen skyldes friksjon mellom toghjul og skinnegang.

– Apparatene er relativt enkle konstruksjoner. Hver gang et tog passerer apparatet presses to smøretapper ned som frigjør en liten dose fett fra noen tanker som er plassert på siden av sporet. Fettet trekkes så med hjulet og smører skinnene, og reduserer dermed støyen fra friksjonen mellom hjul og skinnegang betraktelig, forklarer tilstandskontrollør Åge Kristensen i Bane Nor.

Det er ikke sikkert hvor mye apparatene vil redusere støyen, men Kristensen antar et sted mellom fem og 20 desibel.

Når toget passerer smøreapparatet presses to tapper ned og frigjør en liten dose med smørefett som fordeles utover skinnene ved hjelp av toghjulene. . Foto: Rovab

Forlenger levetiden

Apparatet er produsert i Sverige, der det svenske Trafikverket allerede har installert mer enn 1000 enheter langs de svenske jernbaneskinnene.

Mikael Thorsell, som driver selskaper Rovab, som produserer apparatene, forteller at hensikten i Sverige stort sett er en annen enn den som vises til hos Bane Nor.

– Det er en god bieffekt at løsningen reduserer støy, men hovedformålet her i Sverige er å forlenge levetiden til skinnene, forteller han.

Akkurat hvor mye lenger levetid skinnene får av smøringen er usikkert siden løsningen er såpass ny. Men Thorsell forteller om en togstrekning i Sverige der man tidligere har måtte skifte ut skinnene annenhvert år.

– Etter at vi monterte apparatet før denne skinnekurven har man ikke hatt behov for å skifte skinnene de siste syv årene, forteller han.

Gigantisk feilberegning: Svensk hurtigtog blir opp til 152 milliarder dyrere enn planlagt

Sparer inn inverstringen

Smørefettet som brukes er biologisk nedbrytbart og dermed ikke til fare for verken flora eller fauna rundt togskinnene.

Thorsell forteller at Bane Nor selv kan stille inn mengden og hyppigheten av fettet som fordeles utover sporet.

– Med standardinnstillinger regner vi med at fettet slites av etter cirka seks kilometer, så i mange tilfeller holder det fint å smøre skinnene en gang rett før ett tettsted for å unngå støy, sier han.

Selv om systemene er relativt dyre å installere, mener Thorsell den økte levetiden på skinnene likevel gjør at man sparer penger på sikt.

– Vi regner med at løsningen reduserer slitasjen med mellom 50 og 60 prosent, så installasjonen av apparatet kan absolutt lønne seg i områder med hyppig utskiftning av skinnene, sier han.

Bane Nor vil ikke forskuttere hvor mange smøreapparater som skal monteres langs den norske jernbanen framover, før resultatene fra de fem første er klare.