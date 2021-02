Solgte luftvern for 13 milliarder på tre år – Kongsberg tror det vil fortsette slik

Konsernet Kongsberg omsatte for 25,6 milliarder kroner i fjor, opp fra 23,2 milliarder kroner i 2019, kommer fram i det foreløpige årsresultatet som ble presentert torsdag.

Forsvarsvirksomheten i Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) hadde driftsinntekter på 8,5 milliarder kroner i 2020, sammenlignet med 7,2 milliarder kroner året før.

Selv om ordreinngangen har gått ned fra 16 milliarder kroner i 2019 til 11,9 milliarder kroner i fjor, hvorav over 60 prosent kom inn i fjerde kvartal, starter KDA året med tidenes tjukkeste ordrebok.

Ordrereserven var ved inngangen til 2021 på 23,5 milliarder kroner, og med planlagte leveranser er KDA så og si garantert vekst også i år med forbehold om at pandemien ikke fører til forsinkelser hos underleverandører.

Luftvern

Luftvernet er fortsatt den største driveren for KDA. De har solgt Nasams for over 13 milliarder kroner de siste tre årene, og det er ifølge Kongsberg sannsynlig at det kommer flere salg de neste årene.

– Jeg må gjenta det vi sa på kapitalmarkedsdagen sist november. Vi tror vi kan sikre tre til fem nye Nasams-kontrakter de neste årene. Siden den gang har Ungarn kommet til, så dere får trekke fra én, sa konsernsjef Geir Håøy på resultatpresentasjonen.

Avtalen med Ungarn er verdt 410 millioner euro og ble kunngjort offisielt i slutten av november. To andre kunder mottok høsten 2020 luftvernet og begynte å ta det i bruk. I november plasserte det indonesiske forsvaret ut mobile utskytningsramper i Jakarta, mens Litauen hadde overrekkelsesseremoni for sitt nye luftvern i oktober.

Det er i dag tolv nasjoner som bruker eller er i ferd med å ta Nasams i bruk: Australia, Chile, Finland, Indonesia, Litauen, Nederland, Norge, Oman, Qatar, Spania, Ungarn og USA.

– Dette understreker igjen suksessen med vårt samarbeid med Raytheon og bidrar til vår vekstambisjon, sa Håøy.

«Norwegian/National Advanced Surface to Air Missile System» ble tatt i bruk i 1994 og har siden blitt kontinuerlig utviklet, blant annet med mer sofistikerte missiler, sensorer og kontrollstasjoner. Standardmissilet har hittil vært AIM-120 Amraam, Vestens mest utbredte luft-til-luft-missil. Nå er porteføljen i ferd med å utvides med et nyutviklet Amraam som er konstruert for luftvernformål og som har større rekkevidde.

Amraam-ER («extended range») skal bidra til at « kan bekjempe lufttrusler på lengre hold enn i dag. Raytheon har booket Andøya til ny testskyting i andre kvartal i år.

Våpenstasjoner

Andre milepæler for KDA i fjor var leveransen av Protector fjernstyrt våpenstasjon (RWS) nummer tjue tusen.

Dette er det nest største området for forsvarsvirksomheten, og den største enkeltbestillinga i fjor kom rett før jul da Storbritannia besluttet å integrere rundt 500 våpenstasjoner på hærens nye flåte av pansrede kjøretøyer av typen Boxer 8x8.

Det har også kommet til tre nye brukere som følge av at USAs nye Oshkosh JLTV feltvogner leveres som standard med Protector (M153 Crows) på taket. Disse er Litauen, Nord-Makedonia og Romania.

Det er per i dag 25 nasjoner som bruker eller er i ferd med å ta i bruk Kongsberg Protector fjernstyrt våpenstasjon. I tillegg til de tre nevnte er dette: Australia, Canada, Danmark, Finland, Frankrike, Indonesia, Irland, Kroatia, Kuwait, Luxembourg, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Slovenia, Storbritannia, Sveits, Sverige, Thailand, Tsjekkia, Tyskland og USA .

Missiler

Når det gjelder en annen vesentlig virksomhet i KDA, missiler, kunne selskapet i desember bokføre den andre oppfølgingskontrakten med Japan for levering av Joint Strike Missile (JSM) til deres F-35A jagerfly, verdt 820 millioner kroner. Det første testslippet av JSM fra F-35 er nå rett rundt hjørnet.

Når det gjelder Naval Strike Missile (NSM )er dette i fjor levert til Malaysia og USA gjennom US Navys «Over The Horizon Weapon System» (OTH WS) som handlet både om å øke stridsevnen på allerede eksisterende fartøyer som kalles «Littoral combat ship» (LCS), samt de kommende fregattene.

USA skal ha opp til 20 fartøyer basert på multirollefregatten FREMM, designet av franske Naval Group og italienske Fincantieri, og som etter planen seile med 16 NSM hver.

I fjor høst kom det også fram at også Canada legger opp til at deres planlagte 15 nye fregatter skal bruke NSM, men dette er det foreløpig ikke inngått noen kontrakt om.

Det er det heller ikke med Tyskland, som i fjor kom med en formell forespørsel til Kongsberg om serieproduksjon av NSM som ble besvart med et tilbud før sommeren. Her har KDA tidligere opplyst at målet var å bli ferdige med forhandlingene i løpet av 2020.

En annen sannsynlig kontrakt i nær framtid vil være NSM til kystforsvar i Romania, som i fjor høst ble godkjent av amerikanske myndigheter.