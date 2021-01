Kongsberg har fast plass på taket på Humvee-erstatteren – det har allerede fått betydning

I 2015 avgjorde det amerikanske forsvaret å kjøpe inn Joint Light Tactical Vehicle (JLTV) blant annet for å erstatte HMMWV, bedre kjent som Humvee.

De første feltvognene fra Oshkosh Defense ble tatt i bruk av USA for halvannet år siden, og så langt er det bestilt nærmere 18.000 av dem. De er dessuten i ferd med å eksporteres gjennom FMS-programmet («foreign military sales»).

Det har allerede hatt betydning for Kongsberg Defense & Aerospace (KDA). JLTV leveres nemlig som standard med deres fjernstyrte våpenstasjon på taket (M153 Crows), og nå er to nye nasjoner i ferd med å ta i bruk

Nord-Makedonia og Romania

To nye nasjoner som nå er i ferd med å ta i bruk Kongsberg Protector gjennom kjøp av JLTV er Nord-Makedonia og Romania.

Fra før har også Litauen og Slovenia bestilt JLTV med Protector-våpenstasjoner. Litauen er ny bruker, mens Slovenia allerede har Protector RWS også på sine pansrede personellkjøretøy av typen Patria AMV.

Slovensk JLTV med M153 Crows og Spike-launcher. Foto: Rafael Advanced Defense Systems

Slovenia er første til å integrere Spike panservernmissiler på sine våpenstasjoner, noe som er nok en indikasjon på KDAs vellykkede strategi med åpne standarder. Som Teknisk Ukeblad omtalte tirsdag, testskjøt israelske Rafael flere Spike LR2 på en demonstrasjon oppunder jul.

Det er flere nasjoner som planlegger å anskaffe JLTV som kan være potensielle Protector-kunder. En av dem er Portugal, som allerede er på kundelista, mens en potensiell ny bruker kan være Brasil.

Selv om amerikanske myndigheter i utgangspunktet tilbyr JLTV med M153, er det ikke en påkrevd løsning.

To ferske eksempler på dette er at Belgia monterer Defnder RWS fra FN Herstal på sine JLTV, selvsagt for å støtte egen industri, mens det er litt mer uklart hvorfor Montenegro har valgt RCWS fra israelske Elbit Systems på sine JLTV-kjøretøy.

Protector-brukere Det er per i dag 25 nasjoner som bruker eller er i ferd med å ta i bruk Kongsberg Protector fjernstyrt våpenstasjon. Disse er: Australia, Canada, Danmark, Finland, Frankrike, Indonesia, Irland, Kroatia, Kuwait, Litauen, Luxembourg, Nederland, Nord-Makedonia, Norge, Polen, Portugal, Romania, Slovenia, Storbritannia, Sveits, Sverige, Thailand, Tsjekkia, Tyskland og USA

Selv om dette altså ikke resulterer i nye leveringskontrakter til Kongsberg direkte, vil JLTV-eksport med Protector kunne bidra til at det amerikanske Crows-programmet, som har pågått siden 2007, øker i omfang.

Dessuten er de nye brukerne like fullverdige kunder som alle andre, og det vil være mulig for KDA å inngå supportkontrakter med dem direkte etter hvert.

Mulig NSM-kjøp

Romania er ikke bare i ferd med å bli ny bruker av Protector-våpenstasjoner, det ligger også an til at de skal ta i bruk det norskutviklede kryssermissilet Naval Strike Missile (NSM).

I fjor høst godkjente amerikanske myndigheter et eventuelt NSM-salg til Romania som har planer om å bruke missilene til kystartilleri ved Svartehavet, slik Polen gjør ved Østersjøen og som USA jobber med på stillehavsøyer.

Rumenske myndigheter ønsker to kystforsvarssystemer som i tillegg til selve missilene blant annet består av fire mobile utskytningsramper og to kommando- og kontrollsentraler (FDC).

Dette blir i så fall en anskaffelse som går direkte mellom Romania og USA (FMS) med Kongsbergs amerikanske partner Raytheon Missile and Defense i Tucson, Arizona som leverandør.

Litauen, som i fjor bestilte 200 JLTV-feltvogner inkludert M153, mottok i fjor høst også luftvernsystemet Nasams fra KDA.