Testskjøt israelske panservernmissiler fra Kongsberg-våpenstasjon

Det er i dag 25 brukernasjoner av den fjernstyrte våpenstasjonen Kongsberg Protector.

En av dem er Slovenia som bestilte slike våpenstasjoner til sine pansrede 8x8-kjøretøy av typen Patria AMV i 2009.

De skal også ha Protector på sine nye amerikanske feltvogner av typen Oshkosh JLTV som er i ferd med å leveres, og de får evnen til å bite fra seg mot stridsvogner og andre pansrede motstandere.

Ny demonstrasjon

Like før jul demonstrerte Rafael Advanced Defense Systems nyeste generasjon av panservernmissilet Spike integrert på en Protector RWS fra Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) på et arrangement for den slovenske hæren og forsvarsdepartementet.

Dette er første gang Spike integreres på Protector. Fra før er lignende panservernmissiler, amerikanske Javelin fra Raytheon/Lockheed Martin og franske MMP fra MBDA, integrert på våpenstasjonen.

Rafael skjøt Spike LR2 fra en Oskosh JLTV i Slovenia sommeren 2019 også, i forbindelse med en Spike-brukerkonferanse, men den gang var det med israelernes egen Mini MLS RCWS.

Spike LR2-demonstrasjon i Slovenia i desember 2020.

Spike finnes i mange versjoner, og den første utgaven ble tatt i bruk tidlig på 80-tallet. Ifølge den israelske produsenten har Spike LR2 økt rekkevidden til 5,5 kilometer, har forbedret penetrasjonsevne i panser og bedre evne til å trenge gjennom aktive beskyttelsessystemer (APS) og en ny og bedre søker.

Det er hva produsenten kaller et femtegenerasjons multirolle-missil, som altså kan benytte ulike typer stridshoder.

CV90-demonstrasjon

Spike er i bruk hos flere av våre naboer og nære allierte, eksempelvis Tyskland, Nederland, Storbritannia og Finland. I Europa selges og produseres missilene av Eurospike GmbH som er et konsortium bestående av Diehl, Rheinmetall og Rafael.

Spike er blitt vurdert for det norske forsvaret også, uten at det så langt har endt opp i noen bestilling. Hæren har i tolv års tid vært bruker av Javelin.

Det er ikke bare feltvogner som kan ha behov for denne typen ildkraft, det kan også gjelde stormpanservogner. Det er nylig blitt gjennomført demonstrasjoner som kan være fristende for en stor CV90-nasjon som Norge.

For et drøyt år siden viste BAE Systems og Rafael fram Spike LR skutt fra ei slik stormpanservogn på et skytefelt i Nord-Sverige (se video under).

Video: BAE Systems

Litauen

I oktober 2018 inngikk Slovenia en myndighet-til-myndighet-avtale med USA om kjøp av 38 nye Oshkosh JLTV inkludert Protector RWS-våpenstasjoner (M153/RS4) der leveransene starter nå i 2021.

Også Litauen bestilte i fjor samme feltvogner, 200 stykk, med Kongsberg Protector i én pakke gjennom FMS («Foreign Military Sales», FMS) fra USA. Våpenstasjonene hentes fra den amerikanske hærens Crows-program, som har pågått siden 2007, og produseres av Kongsberg Protech Systems USA i Pennsylvania.

Slovenernes pansrede personellkjøretøy kommer fra finske Patria som siden er blitt 49,9 prosent eid av Kongsberg-konsernet.

Patria inngikk i fjor høst en avtale med den amerikanske hæren om å gjennomføre en rekke bombekastertester og -demonstrasjoner i USA og Finland gjennom et såkalt FCT-program («Foreign Comparative Testing»). Dersom de vinner fram, vil det fjernstyrte og tårnbaserte 120-millimeter bombekastersystem Patria Nemo bli produsert på Kongsbergs amerikanske fabrikk.