Både luftvern og våpenstasjoner: Nå skal det leveres enda mer kongsbergutstyr til Natos østflanke

Litauen er blant Nato-landene som bruker over to prosent av brutto nasjonalbudsjett på forsvar. En ikke ubetydelig andel av dette havner i Norge.

Litauen har nylig anskaffet luftvern fra Kongsberg Defence & Aerospace, og nå kjøper de også fjernstyrte våpenstasjoner fra samme selskap.

En amerikansk pakke

Litauen kjøper våpenstasjoner og feltvogner som én pakke fra USA i et myndighet til myndighet-salg («Foreign Military Sales», FMS).

Dette ble godkjent av det amerikanske utenriksdepartementet i august i fjor. Her er det snakk om opp til 500 feltvogner av typen Oshkosh JLTV som sammen med Protector RWS-våpenstasjoner (M153) har en verdi på 171 millioner dollar. Så langt har Litauen bestilt 200 feltvogner. Våpenstasjon-leveransen er en del av den amerikanske hærens såkalte Crows-program som har pågått siden 2007.

Oshkosh JLTV med Protector RWS og Javelin panservernmissil. Foto: Oshkosh Defense

Litauen blir dermed den 24 nasjonen som bruker eller er i ferd med å ta i bruk Protector RWS. Det har kommet flere brukere de siste månedene. Like før jul bestilte både Danmark og Tyskland lignende våpenstasjoner. Tyskland blir først til å ta i bruk Protector som droneluftvern («Counter Unmanned Aerial System», C-UAS).

USA er den desidert største brukeren med over 16.000 våpenstasjoner som er kjøpt gjennom Crows-programmet.

Kjøpte Nasams i to omganger

I oktober 2017 bestilte Litauen NASAMS («Norwegian Advanced Surface to Air Missile System») fra Kongsberg Defence & Aerospace. Dette var nytt luftvernmateriell verdt 109 millioner euro som supplerte brukt Nasams-utstyr Litauen hadde kjøpt fra den norske stat for rundt hundre millioner euro i oktober året før.

Den gang opplyste det litauiske forsvarsdepartentet at målet er å ha to komplette batterier på plass innen 2020, og at de får hjelp av det norske forsvaret til innfasingen av den nye teknologien. Kongsberg-avtalen handlet blant annet om oppgradering av det allerede tilførte materiellet, samt supplerende nytt materiell, trening og logistikkstøtte for å sikre Litauen et moderne Nasams-luftvern.

Litauisk Nasams-launcher (oppskytningsenhet). Foto: Det litauiske forsvarsdepartementet

Dette er ikke første gangen Norge selger brukt luftvern til Litauen: Landet kjøpte de svenskproduserte Robot 70-missilene da Forsvarets faset ut NALLADS «Norwegian Advanced Low Level Air Defence System» i 2004.

Testingen av de litauiske Nasams-komponentene, inkludert integrasjon med kortholdsluftvernet RBS70, startet på Kongsberg i oktober 2019, opplyser det litauiske forsvarsdepartementet. I denne artikkelen kommer det fram at målet er at Nasams skal leveres i løpet av dette året.

Nytt kystartilleri

Feltvognene Litauen kjøper, er de samme som er i ferd med å fases inn i stort monn i det amerikanske forsvaret, og som i løpet av ti års tid gradvis skal erstatte dagens Humvee. Oshkosh Defense vant den enorme Joint Light Tactical Vehicle-kontrakten (JLTV) i 2015.

Protector-våpenstasjonene er ikke det eneste kongsbergutstyret som monteres på disse kjøretøyene. Det blir også kryssermissiler. Som Teknisk Ukeblad omtalte i mars, er US Marine Corps i ferd med å ta fram et kystforsvarskonsept basert på Naval Strike Missile (NSM).

Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System» (NMESIS) er navnet på det nye kystartilleriet som blant annet skal bestå av framskutte batteri av ubemannede/fjernstyrte JLTV-feltvogner («Remotely Operated Ground Unit for Expeditionary Fires», ROGUE-Fires) med NSM-missiler.

Nmesis ble testet første gang i desember 2019, og første skarpskyting med NSM er planlagt i juni i år.