USA med nytt kystforsvar: Ubemannede feltvogner med kongsbergmissiler på taket

Det norske kryssermissilet Naval Strike Missile (NSM) er i dag hovedvåpenet på norske fregatter og kystkorvetter, og i Polens kystforsvar. I tillegg er missilet i ferd med å bli tatt i bruk på malaysiske og amerikanske marinefartøy.

Nå er NSM i ferd med å få hovedrollen i enda et nytt konsept: US Marine Corps skal bruke missilene i et nytt kystforsvar der NSM installeres på taket på ubemannede feltvogner av typen Oshkosh JLTV.

Utplassering i 2022

Det har vært kjent siden mai i fjor at det amerikanske marinekorpset planlegger å gjøre som sine kolleger i US Navy, nemlig ta i bruk NSM. Men utover en uttrykt ambisjon om å «integrere NSM i sin eksisterende styrkestruktur», har det vært ganske få detaljer om prosjektet i offentligheten fram til nå.

I en redegjørelse for Senatet, nærmere bestemt underkomiteen for sjømakt i «Armed Services Committee», som generalløytnant Eric M. Smith presenterte 11. mars (kan leses i sin helhet her), framheves det at landbaserte, langtrekkende sjømålsmissiler er det som prioriteres øverst i deres pågående moderniseringsarbeid.

I denne sammenhengen er det Stillehavet og forsvar av stillehavsøyer det er snakk om. Og selv om Kina aldri nevnes spesifikt, diskuteres det hva som vil være det mest effektive mottrekket mot en «motstander» som i 20 år har styrket sin marine.

Et av svarene er «Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System» (NMESIS) som er navnet på det nye kystartilleriet og som skal bestå av framskutte batteri av ubemannede/fjernstyrte JLTV-feltvogner («Remotely Operated Ground Unit for Expeditionary Fires», ROGUE-Fires) med NSM-missiler.

Polen har hatt NSM-basert kystartilleri i ti år. Foto: WZE

På høringen gikk generalen konkret inn på NSMs karakteristikker og trakk blant annet fram missilets manøvreringsevne og adaptive fluktbane lavt over havoverflaten og evnen til å trenge gjennom avansert luftvern.

For å øke rekkevidden på Nmesis jobbes det også med med å videreutvikle Tomahawk-missilene fra Raytheon, blant annet med en ny søker. Rekkeviddemessig snakker vi fort tigangeren her i forhold til NSM.

Nmesis ble testet første gang i desember 2019, og første skarpskyting med NSM er planlagt i juni i år. Målet er at US Marine Corps kan anskaffe rundt 36 slike missiler og plassere dem ut om to års tid.

Operativt i US Navy

NSM fikk sitt endelige markedsgjennombrudd i juni 2018, da Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) og den amerikanske partneren Raytheon gikk til topps i konkurransen «Over The Horizon Weapon System» (OTH WS) og ble valgt som leverandør av langtrekkende missiler til US Navys såkalte LCS-skip og neste generasjon multirollefregatter FFG(X).

Det første LCS-fartøyet («Littoral combat ship»), USS «Gabrielle Giffords», ble i fjor høst operativ med NSM – ett år før skjema – og gjennomførte en testskyting med missilet 1. oktober i forbindelse med øvelsen Pacific Griffin i nærheten av stillehavsøya Guam.

Nå jobber US Navy iherdig for å integrere missilene på flere fartøyer, kom det fram på det årlige Surface Navy Association Symposium i Washington D.C i januar. Like etter kom det en ny NSM-bestilling til Raytheon, der jobben i hovedsak skal gjøres i Norge.

Når det gjelder NSM som kystforsvar i rollen som hos amerikanerne defineres som «Ground-Based Anti-Ship Missile» (GBASM), er også dette blitt testet i USA, men i regi den amerikanske hæren. Det skjedde sommeren 2018 da et NSM skutt fra land bidro til å senke et målskip på øvelsen Rimpac.

Polen var den første eksportkunden av missilene for snart 11 år siden og har senere kjøpt flere kongsbergmissiler til sitt kystartilleri. Polen bruker for øvrig kommando- og kontrollsenter fra Nasams i sitt NSM-kystforsvar. Radaren, kommunikasjonssystemet og kjøretøyer som frakter utskytningsramper er levert av polsk industri.

Humvee-erstatter

Det er altså fjernstyrte kjøretøy som USMC satser på i sitt konsept. Plattformen er Oskosh-vogna som i 2015 ble valgt som erstatning for Humvee, som i sin tid hadde overtatt for Jeep.

Oskosh JLTV er i ferd med å fases inn som erstatning for Humvee. Før jul ble det testet at de kan fungere som utskytningsplattform for sjømålsmissiler. Foto: U.S. Marine Corps/ Lance Cpl. Drake Nickels

Blant kravene til Joint Light Tactical Vehicle (JLTV) var blant annet vesentlig bedre minebeskyttelse, ballistisk beskyttelse, framkommelighet og nyttelastkapasitet på en lett plattform (under 6,4 tonn uten utrustning). De første feltvognene ble tatt i bruk i august i fjor og samtlige Humvee-er skal være byttet ut innen 2030.

Her til lands brukes Humvee som plattform for det mobile luftvernet Nasams High Mobility Launcher (HML), med AIM-120 Amraam-missiler. At det ble Humvee, henger sammen med at mye av utviklinga av HML stammer fra Raytheons SLAMRAAM-prosjekt (Surface Launched Advanced Medium Range Air-to-Air Missile) som ble offer for den amerikanske budsjettøksa i 2011.

På indiske helikoptre

Ved siden av mer landbasert bruk, kan det gå også mot helikopterintegrasjon for NSM. Her er det en av verdens største våpenimportører, India, som presser på:

I februar ble det formelt klart at India bestiller 24 Sikorsky MH-60R Seahawk-helikoptre og 6 Boeing AH-64E Apache-helikoptre for over tre milliarder dollar. Da det amerikanske utenriksdepartementet godkjente det mulige salget av Seahawk og våpen for et år siden, kom det fram at India ønsker at helikoptrene klargjøres for kongsbergmissilet og eventuelt kan anskaffe dem senere dersom de ønsker det.

Foreløpig er det kun utført såkalte «fit checks» og lignende, altså at missilet fysisk kan bæres av helikoptre, men NSM er ennå ikke integrert på Seahawk eller noen andre helikoptertyper.

NSMs forgjenger, Penguin Mk 2 Mod 7, ble for øvrig integrert på Seahawk i 1985 og har vært en eksportsuksess i dette nisjemarkedet. Det er solgt over tusen missiler av alle versjoner opp gjennom årene.