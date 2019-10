USA skjøt NSM vest i Stillehavet: – Nå må våre motstandere holde seg våken om natta

For en måned siden forlot det amerikanske krigsskipet USS «Gabrielle Giffords» hjemmebasen i San Diego i California og satte kurs mot Sørøst-Asia.

Dette LCS-fartøyet («Littoral combat ship») er det første som er operativt med Naval Strike Missile (NSM) som US Navy bestilte fra Kongsberg og den amerikanske partneren Raytheon i juni 2018.

Nå har skipet skutt et av sine nyanskaffede kryssermissiler for første gang. Missilet ble skutt 1. oktober i forbindelse med øvelsen Pacific Griffin, som arrangeres annethvert år i nærheten av stillehavsøya Guam.

Skyteøvelsen skal ha vært vellykket, rapporterer US Navy i en pressemelding.

Klar melding

Kontreadmiral Joey Tynch, sjef for Logistics Group Western Pacific, uttaler at utplasseringen av USS «Gabrielle Giffords» sender en krystallklar beskjed om amerikanernes forpliktelse til fortsatt tilstedeværelse i dette farvannet framover.

Her framheves det hvordan NSM har økt LCS-skipenes stridsevne, blant annet ved evnen til å trenge gjennom sofistikert luftvern, og at dette er første gang at dette kryssermissilet seiler i regionen amerikanerne betegner som Indo-Pacific.

Et Naval Strike Missile (NSM) skytes fra USS «Gabrielle Giffords» i Filippinerhavet 1. oktober. Foto: Mass Communication Specialist 3rd Class Josiah J. Kunkle

Fram til nå har nemlig ingen av LCS-fartøyene hatt langtrekkende missiler som følge av at det såkalte Non-Line-of-Sight (NLOS)-programmet ble kansellert i 2010.

– Nå kan LCS-skipene virkelig bite fra seg, og dette gir våre motstandere nok en grunn til å holde seg våken om natta. Vi er sterkere når vi seiler sammen, og LCS er en viktig tilførsel, uttaler Tynch.

En del av øvelsen «Pacific Griffin» handler om samtrening med sjøforsvaret i Singapore.

For øvrig vil NSM snart være operativt på flere skip i regionen, ettersom Malaysia i fjor valgte NSM til sine nye fregatter.

Kongsberg Defense & Aerospace ønsker ikke å kommentere denne saken.

NSM på fregatter og på land

LCS-skipene finnes i to varianter som bygges parallelt: Freedom-klassen fra Lockheed Martin og Independence-klassen fra Austal USA. «Gabrielle Giffords» (LCS 10) tilhører sistnevnte og ble tatt i bruk for to år siden. Det ankom 7th Fleets ansvarsområde 16. september.

Teskytinga skjedde fra det første amerikanske skipet som er operativt med NSM og som nå er utplassert i Sørøst-Asia. Foto: Mass Communication Specialist 2nd Class Kenneth Rodriguez Santiago

LCS-skipet har ikke bare med seg nye kryssermissiler, men også et nytt system for ildledelse. Dette besørges av Northrop Grumman MQ-8C Fire Scout. Denne dronen, hvis flykropp er basert på helikopteret Bell 407, er ikke en våpenbærer selv, men vil fungere som en framskutt og elevert sensor.

NSM ble testskutt fra at LCS-skip første gang 23. september 2014. Det skjedde fra USS «Coronado».

Det var altså lenge før Kongsberg vant noen leveringskontrakt. Nå tyder alt på at missilet også skal brukes på neste generasjon multirollefregatter, FFG(X), som blir litt større, raskere og mer bestykket, og at NSM dessuten er påtenkt en rolle som kystartilleri hos US Marine Corps.

Stor NSM-test i Norge nylig

Naval Strike Missile (NSM) har i rundt tre år vært det norske sjøforsvarets hovedvåpen om bord på fregattene og kystkorvettene.

I september gjennomførte Norge og Polen i samarbeid en større skyteøvelse i Andfjorden, der hele fire missiler ble skutt på sjømål. Marinen skjøt ett missil fra fregatten KNM «Otto Sverdrup» og ett missil fra korvetten KNM «Storm», mens Polen skjøt to missiler fra landbaserte systemer. De har i ti års tid brukt NSM i sitt kystartilleri.

Kryssermissilet betegnes som «multi-mission» (land- og sjømål), og er ifølge Kongsberg det eneste femtegenerasjons presisjonsvåpenet med lang rekkevidde (over 100 nautiske mil/185 kilometer).

Sentrale egenskaper på NSM er liten radarsignatur og det produsenten selv kaller overlegen manøvreringsevne, sensorevne og regnekraft. Laseren som sitter i det stabiliserte hodet peker ned på sjøen og estimerer bølgehøyde slik at missilet kan fly like over overflaten selv i stor sjø, uten å havne i vannet. Dette kombineres med den bildedannende IR-søkeren som gjør at missilet gjenkjenner og styrer seg inn mot riktig mål og deretter tilpasser brannrør («fuze»), treffpunkt og manøvrering/taktikk til det aktuelle målet.