Ny våpenstasjon fra Kongsberg: Bruker kanonen fra Apache-helikopteret

En 30-millimeter maskinkanon hentet fra angrepshelikopteret Apache kombinert med Stinger-missiler.

Det er hovedkomponentene i en ny fjernstyrt våpenstasjon som Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) utvikler for det amerikanske marinekorpset (USMC) som har fått det travelt med å ta fram nye luftvernløsninger for å møte et trusselbilde som er noe helt annet enn det har vært i Irak og Afghanistan.

XM914 RWS («remote weapon station») heter våpenstasjonen som skal integreres på nye feltvogner av typen Oshkosh JLTV og får en kampluftvernrolle i marinekorpsets såkalte «Marine Air Defense Integrated System» (MADIS).

I første omgang skal datterselskapet Kongsberg Protech Systems USA, i Johnstown, cirka ti mil øst for Pittsburgh i Pennsylvania, levere testvåpen og bistå i verifikasjonstesting. Serieproduksjonen kan etter planen starte mot slutten av 2021.

– Vi har en stor fordel med at vi er standard løsning for alle våpengrenene i USA med vår CROWS-kontrakt og de nylige kontraktene for ubemannede tårn. Kunden er godt kjent med våre systemer og kvaliteten på det vi leverer, påpeker Pål E. Bratlie, direktør for Land Systems i KDA.

USA har gjennom Crows-programmet kjøpt over 16.000 våpenstasjoner fra Kongsberg siden 2007.

Lang og kort 30-millimeter

Mens det groveste kaliberet på Protector-våpenstasjonene USA bruker i dag er 12,7 mm-mitraljøser, er det altså en 30 mm-kanon som benyttes i den nye RWS-en.

KDA lager også ubemannede tårn (MCT) med kanon i samme kaliber. Dette er 30-millimeteren XM813 som er en videreutviklet versjon av Bushmaster II og som for eksempel sitter på den norske hærens CV90 stormpanservogner.

Inspeksjon av M230-kanonen under buken på et Boeing AH-64 Apache. Foto: Staff Sgt. Scott Tynes

På den nye våpenstasjonen benyttes 30-millimeteren XM914E1/M230 som opprinnelig ble utviklet på 70-tallet av Hughes Helicopters (senere McDonnell Douglas og Boeing) til bruk på AH-64 Apache, der våpenet henger foran på buken.

Begge er elektrisk drevne våpen som bygger på samme prinsipp, men de bruker ammunisjon av ulik lengde. XM813 bruker 30x173 mm, mens XM914 bruker 30x113 mm.

Bratlie forklarer at det er veldig stor forskjell på effekten av de to ammunisjonstypene. «Kort 30» med XM914 vil ha vesentlig lavere hastighet og dermed mindre effekt på målet.

Med tanke på effekt og rekkevidde, så er dette mer å sammenligne med en 12,7-millimeter. Fordelen med XM914 er at det kommer andre ammunisjonstyper til den enn til 12,7 mm. For dronebekjempelse er det «airburst»-ammo som sprenger i lufta og dermed er betydelig mer effektiv da man ikke må ha direkte treff.

Tyskland er første kunde av droneluftvernet («Counter Unmanned Aerial System», C-UAS) basert på Protector RWS, med en 40-millimeter automatisk granatkaster med luftsprengning. XM914 vil gi betydelig større rekkevidde enn denne, og systemet skal også kunne ha Stinger-missiler påmontert for å ta større droner på lengre avstand.

Ny nisje

Slik det ligger an nå, kan det bli en stor leveranse for KDA og den amerikanske fabrikken. USMC snakker om mer enn 200 systemer for MADIS. I tillegg har den amerikanske hæren et program som heter «Light Reconnaissance Vehicle» (LRV) hvor den samme våpenstasjonen er tiltenkt.

Oshkosh JLTV med M153 RWS med 12,7-millimeter og Javelin panservernmissil. Den nye våpenstasjonen vil ha 30-millimeter og Stinger luftvernmissiler. Foto: Oshkosh Defense

Kongsberg Defence & Aerospace jobber selvsagt med andre kunder enn de amerikanske også, og sier at de ser et betydelig potensial i denne nisjen mellom en «vanlig» våpenstasjon og et tårn.

Når det gjelder ubemannede tårn, er KDA fra før inne i to store oppgraderingsprogrammer hos US Army og US Marine Corps.

Til hæren har de så langt levert MCT-30 («Medium Caliber Turret») til 83 oppgraderte Stryker pansrede personellkjøretøy, kjent som Dragoon i samarbeid med General Dynamics.

Til marinekorpset ble KDA tidligere i år valgt til i første omgang å levere 150 MCT-30 til nye, såkalte «Amphibious Combat Vehicle» (ACV) som på sikt skal erstatte nærmere 50 år gamle «Assault Amphibious Vehicle» (AAV). De nye amfibiske kampvognene leveres av BAE Systems i samarbeid med Iveco og er basert på SuperAV.

USMC jobber også med å erstatte dagens pansrede personellkjøretøy («Light Armored Vehicle», LAV-25) med det som skal hete «Advanced Reconnaissance Vehicle» (ARV). Her har Kongsberg fått oppdraget med å levere kanontårn til ei demovogn.

24 Protector-nasjoner

I det nye kampluftvernet til US Marine Corps-luftvernet skal våpenstasjonene integreres på nye feltvogner som er i ferd med å erstatte dagens Humvee. Dette er Joint Light Tactical Vehicle (JLTV) fra Oshkosh Defense som vant den enorme kontrakten for fem år siden.

Samme feltvogn skal eksporteres til Litauen med «standard» våpenstasjon (M153) gjennom Crows-programmet ifølge en avtale inngått i vår, slik at antall Protector-brukernasjoner nå er oppe i 24.

Eksisterende og kommende våpenstasjoner er ikke det eneste kongsbergutstyret som monteres på JLTV. Det blir også kryssermissiler. Som Teknisk Ukeblad omtalte i mars, jobber USMC med et kystforsvarskonsept basert på Naval Strike Missile (NSM) som kan minne om det Polen har.

Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System» (NMESIS) heter det nye kystartilleriet som blant annet skal bestå av framskutte batteri av ubemannede/fjernstyrte JLTV-feltvogner («Remotely Operated Ground Unit for Expeditionary Fires», ROGUE-Fires) med NSM-missiler.

Marinekorpsledelsen har framhevet at landbaserte, langtrekkende sjømålsmissiler er det som prioriteres hardt i deres pågående modernisering og endring, og her er målet et mer effektivt forsvar av stillehavsøyer.

NSM brukes, eller er i ferd med å brukes, også av US Navy på dere såkalte LCS-skip og kommende fregatter basert på det fransk-italienske FREMM-designet. LCS-fartøyet USS Gabrielle Giffords ble operativ med NSM først og gjennomførte en testskyting med missilet 1. oktober i fjor i nærheten av stillehavsøya Guam.