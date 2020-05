Marinekorpset skal kjøre i land med mer slagkraft: Amfibiske kampvogner får fjernstyrte kanontårn fra Kongsberg

US Marine Corps er i ferd med å bytte ut sin amfibiekjøretøypark, og de trenger samtidig kraftigere skyts for sine landgangsstyrker enn det de har i dag.

Nå er det klart at de kommende amfibiske kampvognene skal utrustes med en 30-millimeter maskinkanon plassert i et ubemannet tårn fra Kongsberg Defence & Aerospace (KDA).

– Utviklinga går mot stadig flere robotiserte og fjernstyrte plattformer. Vi har vært tidlig ute med våre våpenstasjoner og kanontårn, som vi allerede har levert mange av, og har gode muligheter til å vinne flere kontrakter, sier Pål E. Bratlie, direktør for Land Systems i KDA, til Teknisk Ukeblad.

Britisk-italiensk-norsk

KDA er nå valgt av BAE Systems til i første omgang å levere 150 «Medium Caliber Turret» (MCT) som skal monteres på det amerikanske marinekorpsets nye, såkalte «Amphibious Combat Vehicle» (ACV).

BAE Systems har valgt fjernstyrte kanontårn fra Kongsberg Defence & Aerospace til ACV-30. Foto: Kongsberg

Britiske BAE Systems og den italienske partneren Iveco Defence Vehicles vant for snart to år siden den første kontrakten om å levere kampvognene som er basert på Iveco SuperAV. Åttehjulingen klarer over 100 kilometer i timen på landeveien, og ti kilometer i timen til sjøs og skal naturligvis produseres i USA.

Disse skal på sikt erstatte det som kalles «Assault Amphibious Vehicle» (AAV) som begynner å nærme seg 50 år gamle. Disse amfibiske pansrede personellkjøretøyene, som også er produsert av BAE Systems, er det forhåndslagret et betydelig antall av i Norge.

I første omgang skal det leveres 450 ACV-er, der en tredel skal ha MCT-30 ubemannede kanontårn.

– Men når vi ser på mengden amfibiekjøretøy den skal erstatte, kan det på sikt fort bli det dobbelte både av vogner og tårn, påpeker Bratlie.

Detter er dagens AAV som nå skal byttes ut. Dette er fra en vinterøvelse i Norge. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Det som skal skje i første omgang, er å kvalifisere tårnsystemet for amfibiske operasjoner. De første leveransene skal etter planen skje tidlig i 2021. Akkurat som Protector-våpenstasjonene M153 Crows skal MCT-30 produseres av Kongsberg i USA i Johnstown, cirka ti mil øst for Pittsburgh i Pennsylvania.

Lynkjapp oppgradering

Her er det nok en gang noen i kongsbergsystemet som har vært framsynte: De har jobbet med ubemannede tårnløsninger siden 2008. Det fikk de betalt for i 2015, da det ble klart at General Dynamics Land Systems valgte MCT-30 til å oppgradere den amerikanske hærens Stryker pansrede personellkjøretøy. Den oppgraderte versjonen er også kjent som Dragoon.

Det må kunne sies at alarmen gikk i visse deler av Pentagon etter den russiske invasjonen i Ukraina. Blant annet gikk det opp for dem at amerikanske pansrede personellkjøretøy åpenbart ville komme til kort i et eventuelt møte med russiske motparter.

Stryker ICV-D (Dragoon) i Tyskland sommeren2019. Foto : Gertrud Zach

På det som i forsvarsindustrien er et ørlite blunk, gikk det fra testeksemplarer høsten 2016 til den første mer slagkraftige Stryker-brigaden ble utplassert i Europa våren 2018.

Leveransen av de første 83 Dragoon-vognene er ferdig, men det finnes ytterligere åtte brigader med Stryker-vogner som trenger oppgradering. Kongsberg har gått sammen med General Dynamics og konkurrerer om det som kan bli en ny storkontrakt, der avgjørelsen er ventet mot slutten av dette året.

Som de oppgraderte Stryker-vognene skal de nye amfibiekjøretøyene gå opp fra 12,7-millimeter til 30-millimeter. Bratlie påpeker at det åpner opp for en ammunisjonsportefølje med helt andre muligheter, eksempelvis luftsprengning («airburst»).

Det fjernstyrte tårnet med en maskinkanon basert på Mk44 Bushmaster II, som vi også finner på de norske CV90 stormpanservognene, kombineres med en fjernstyrt våpenstasjon med Javelin panservernmissil. Det betyr muligheten til å bidra med effektiv ildstøtte i tillegg til å kunne forsvare seg mot stridsvogner.

Qatar og tre amerikanske prosjekter

Siden Dragoon-vognene ble plassert ut i Europa har KDA gjort det godt med det fjernstyrte tårnet. For snart to år siden var dette et vesentlig element i Kongsberg-konsernets største kontrakt noen gang, med Qatar og deres kjøretøyprogram Al Rayyan som riktignok er blitt noe forsinket.

ACV-testing sammen med USS Sommerset som er dekorert med en hyllest til dem som kjempet mot terroristene om bord i Flight93. Foto : Lance Cpl. Drake Nickels

Her skal det leveres fjernstyrte tårn (MCT-40) og våpenstasjoner til 490 pansrede personellkjøretøy (PPK) fra franske Nexter Systems (VBCI, «Véhicule Blindé de Combat d'Infanterie») i en avtale som kan være verdt så mye som 15 milliarder kroner.

I tillegg er altså KDA altså inne i to store oppgraderingsprogrammer både hos US Army og US Marine Corps, henholdsvis Stryker/ICV og ACV. De har også foten innafor døra i et annet amerikansk prosjekt med enormt potensial.

USMC skal om noen år også erstatte dagens pansrede personellkjøretøy («Light Armored Vehicle», LAV-25) med det som skal hete «Advanced Reconnaissance Vehicle» (ARV). Her har Kongsberg inngått en avtale med Science Applications International Corporation (SAIC) om å levere kanontårn til ei demovogn i første omgang.

Kanskje kan det finnes muligheter på hjemmebane etter hvert, ettersom den nye langtidsplanen for Forsvaret legger opp til at Brigade Nord skal utvides med en ny mekanisert bataljon.

– Akkurat den krigen skal jeg ikke blande meg opp i. Men jeg kan bekrefte at det er flere spennende prosjekter i Europa under utvikling som kan egne seg for våre fjernstyrte løsninger, sier Bratlie.