Finsk bombekaster kan bli produsert på Kongsbergs suksessfabrikk i USA

De fjernstyrte våpenstasjonene Protector fra Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) er i løpet av 13 år blitt standardløsning for alle de amerikanske våpengrenene.

Våpenstasjonene har siden fått selskap av fjernstyrte kanontårn, og nå legges det til rette for å supplere med enda en våpentype: Bombekastere.

Det er finske Patrias fjernstyrte og tårnbaserte 120-millimeter bombekastersystem Nemo som kan bli produsert på Kongsbergs amerikanske fabrikk.

Nytt samarbeid

Patria meldte før helga at de har inngått en avtale med den amerikanske hæren om å gjennomføre en rekke bombekastertester og -demonstrasjoner i USA og Finland gjennom et såkalt FCT-program («Foreign Comparative Testing»).

Dette følger etter en test- og utviklingskontrakt for Nemo som Patria inngikk med den amerikanske Hærens forskningssenter (U.S. Army Combat Capabilities Development Command Armaments Center) i mai.

Hensikten med et slikt FCT-program ligger i navnet: Det handler om å se etter utenlandsk og allerede ferdigutviklet teknologi for å kunne tilfredsstille egne forsvarskrav kjappere og mindre kostbart.

Patria_AMV XP med Protector MCT-30. Foto: Patria

Men for USA er det en hovedregel at forsvarsmateriell skal produseres på amerikansk jord. Her kommer Kongsberg og deres amerikanske anlegg inn. Planen er å produsere Nemo hos Kongsberg Protech Systems USA, i Johnstown rett øst for Pittsburgh i Pennsylvania.

– Kongsbergs referanser for produksjon av avanserte fjernstyrte våpenstasjoner er høyt ansett. Sammen med deres brede amerikanske forsyningskjede gjorde dette samarbeidet til et logisk valg. Sammen kan vi levere det mest avanserte og mobile 120 mm bombekastersystem produsert på samme linjen som fjernstyrte våpenstasjoner og tårn, sa Jussi Järvinen, sjef for landsystemer i Patria i slutten av juni, i forbindelse med at det ble kjent at de to selskapene forener sine krefter på et nytt område.

Feiret RWS nummer tjue tusen

På kongsbergfabrikken i USA har stordelen av de nå 20.000 fjernstyrte våpentasjonene av typen Protector blitt produsert.

Cirka 17.000 av de såkalte RWS-ene har gått til USA gjennom Crows-programmet som startet i 2007, og tidligere i år ble leveranse nummer tjue tusen feiret her. Dette var en Protector low profile som skal installeres på en M1A2C Abrams stridsvogn.

Den nyeste versjonen av Protector, som er under utvikling for US Marine Corps, bruker en 30-millimeter maskinkanon kombinert med Stinger-missiler og er tiltenkt en kampluftvernrolle i marinekorpsets såkalte «Marine Air Defense Integrated System» (MADIS). Den kan også bli brukt i hærens LRV-program.

Når det gjelder ubemannede tårn, har fabrikken blant annet levert Protector MCT-30 («Medium Caliber Turret») til den første runden med oppgradering av Stryker pansrede personellkjøretøy og skal levere samme tårn til nye amfibiske kampvogner.

Patria Nemo montert på en transportbåt i Jurmo-klassen (Watercat M12). Foto: Patria

Bombekastertårnet som nå kan bli produsert side-om-side med kongsbergproduktene, er ifølge Patria kompakt og lett, slik at det enkelt kan integreres på en rekke hjul- og beltegående kjøretøy, samt fartøy.

Tårnet har en oppgitt vekt på 1.900 kg og en rørlengde på tre meter. Rekkevidden oppgis til over ti kilometer med evne til å skyte seks 120-millimetergranater som slår ned på samme mål samtidig (MRSI, «Multiple Rounds Simultaneous Impact»).

Norsk-finsk

Selskapene har som kjent tette bånd fra før. I snart fem år har Kongsberg-konsernet eid 49,9 prosent av Patria, mens den finske stat eier resten. Motsatt vei eier Patria halve Nammo sammen med den norske stat.

Kongsberg Defence & Aerospace og Patria har siden desember 2018 sammen eid Kongsberg Aviation Maintenance Services (KAMS), det som tidligere var kjent som AIM Norway, med anlegg på Kjeller, Rygge og Bardufoss.

Tidligere samme år varslet de to selskapene at de var enige om å etablere et felles kompetansesenter for missilsystemer i Finland, og videre se på potensielle samarbeid innenfor denne teknologisfæren.