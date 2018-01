Nå begynner den norsk-finske forsvarskjempen å røre på seg

Snart to år etter at Kongsberggruppen kjøpte halvparten av finske Patria, har de to forsvarsselskapene funnet sammen i et nytt og konkret samarbeidsprosjekt.

Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) og Patria er blitt enige om å etablere et felles kompetansesenter for missilsystemer i Finland, og videre se på potensielle samarbeid innenfor denne teknologisfæren.

– Nå realiserer vi en del av det vi satte oss fore i forbindelse med oppkjøpet i 2016. Vi er komplementære selskaper, der Patria for eksempel er veldig gode på vedlikehold. Vi tilfører teknologi og kompetanse fra Kongsberg som passer bra for å lage missilsystemløsninger, forteller KDA-direktør Eirik Lie til Teknisk Ukeblad.

Samarbeider fra før

I mars 2016 kjøpte Kongsberggruppen 49,9 prosent av Patria. Samtidig eier Patira halvparten av Nammo på Raufoss. Til sammen har alliansen over 12.000 ansatte og omsatte i fjor for mer enn 23 milliarder kroner.

Kongsberg og Patria har samarbeidet i mange år også før dette. Eksempler på dette er luftvernsystemet Nasams («Norwegian Advanced Surface to Air Missile System»), der Patria er en del av underleverandørkjeden, og fjernstyrte våpenstasjoner, der norske Protector RWS brukes på kjøretøy fra Patria.

Patria AMV, tilhørende Kroatia, med Protector RWS på taket. Foto: Wikimedia commons

Lie forteller at det nye samarbeidet handler om jobbe sammen på avanserte missilteknologiområder, samt konkret utvikling av digitaliseringsløsninger, særlig på kommando og kontroll-plattformer for missilsystemer.

– Vi skal jobbe sammen om å forfølge markedsmuligheter og øke nedslagsfeltet internasjonalt, uten at jeg kan si noe om konkrete områder eller land, sier Lie.

Det samme er budskapet fra Patria-sjef Olli Isotalo.

– Dette er bare starten på et langsiktig missilsamarbeid. Vi har ambisiøse mål, understreker Isotalo i en pressemelding.

Missil-favoritt

Kongsberg har fra før gode muligheter med å lykkes med å eksportere missiler. Som Teknisk Ukeblad omtalte i forrige uke, er Naval Strike Missile (NSM) regnet for å være en favoritt til å bli valgt når US Navy skal øke slagkraften på sine nye, såkalte «Littoral combat ship» (LCS) og kommende fregatter med langtrekkende sjømålsmissiler.

I tillegg skal NSM snart demonstreres på nytt, nå i rollen som kystartilleri, slik det også brukes til i Polen. Under Rimpac 2018 («Rim of the Pacific Exercise», verdens største marineøvelse) til sommeren skal U.S. Army Pacific (USARPAC) senke et skip med et NSM skutt fra land.

I tillegg varslet Japan i desember at de akter å kjøpe JSM-missiler til sine nye F-35A-fly.

NSM brukes til kystforsvar i Polen, med kommando- og kontrollsystem hentet fra Nasams.

Lie er forsiktig med å anslå noe om mulighetene:

– Jeg kan ikke si annet enn at vi har et meget bra missilprodukter, noe som blir registrert, sier han.

Når det gjelder luftvern, vant KDA to Nasams-kontrakter i oktober. Først med Litauen, deretter med Indonesia. Dersom forhandlingene går etter planen, blir det Nasams-kontrakt med Australia neste år.

Da vil det være hele 14 Nasams-brukere i verden. Komplette systemer er fra før kjøpt inn av Norge, USA, Finland, Nederland, Spania, Chile og Oman. I tillegg benytter Hellas, Sverige, Tyrkia og Polen Nasams-komponenter.