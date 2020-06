Testet i jungel, ørken og snø: De nordiske landene skal kjøpe felles stridsuniform for flere milliarder kroner

Om det stemmer at vi nordmenn dilter etter svensker og dansker når det gjelder klesmoter, er det iallfall sikkert at siste skrik innen stridsbekledning kommer samtidig til alle land. Og det ganske snart.

I over fire år har et historisk samarbeid pågått: Norge, Sverige, Danmark og Finland skal kjøpe felles stridsuniformer. Det er første gang de fire nordiske landene går sammen om en fellesanskaffelse av denne størrelsen.

I slutten av mai ble den svært omfattende brukertestinga avsluttet, og dataene herfra er nå i ferd med å analyseres.

– Etter at industrien har levert sine endelige tilbud og forhandlingene er gjennomført, er målet å signere kontrakten i januar 2021 slik at de første uniformene kan leveres mot slutten av samme år. Så langt følger vi tidsplanen, opplyser orlogskaptein Tor Inge Thun i Forsvarsmateriell som er nordisk prosjektleder.

425 millioner euro

«The Nordic Combat Uniform Project» (NCU) ble startet opp i februar 2016, og er en del av samarbeidsprogrammet Nordic Defence Cooperation (NORDEFCO). Det ledes av norske Forsvarsmateriell med støtte fra de tre andre nasjonenes tilsvarende anskaffelsesorganisasjoner.

Kort fortalt handler firenasjonersprosjektet om å skaffe ny, ensartet stridsbekledning. Uniformssystemet består av plagg fra innerst til ytterst, og skal brukes av alle forsvarsgrener i alle de fire landene, både hjemme og ute.

Det eneste som vil skille en norsk stridsuniform fra en svensk, dansk eller finsk, er helt ytterst. Alle land beholder sin egen kamuflasje.

– De nordiske landene har gjennom flere år hatt et tett og godt samarbeid på flere områder. Det er gledelig at vi nå oppnår konkrete resultater av samarbeidet ved at vi går sammen om en fellesanskaffelse av feltuniformer til fire land. Dette kan redusere kostnader og bidra til bedre utnyttelse av ressursene, sa forsvarsminister Frank Bakke-Jensen da prekvalifiseringsdokumentene ble publisert i november 2017.

Kontrakten har en anslått verdi på opp til 425 millioner euro eksklusiv merverdiavgift, med andre ord kan det fort være snakk om over fem milliarder kroner. For Norges del er anskaffelsen anslått å koste 100–150 millioner euro.

Stor internasjonal interesse

Da de fire nordiske landene gikk sammen på denne måten, ble volumet så stort at også de største uniformsprodusentene rundt om i verden våknet. Dersom alt går etter planen, får alle nasjonene uniformer av høy kvalitet til en lavere pris enn de hadde fått til dersom de gikk ut på markedet på egen hånd.

– Vi ser helt tydelig at dette har tiltrukket seg interesse fra internasjonale aktører som sannsynligvis ellers ikke ville deltatt i en nasjonal konkurranse. Samtidig er det en risiko for tilbyderne også, som bruker mye tid og ressurser på en konkurranse der det kun kan være én vinner, sier Thun.

Det finnes selvsagt ulemper med en slik fellesanskaffelse også, for eksempel det å bli enige om et felles kravdokument. Det var godt over to år etter at prosjektet startet, sommeren 2018, at de fire nasjonene var blitt enige om funksjonskravene og sendte dem ut til de prekvalifiserte tilbyderne.

De nordiske landene har blant annet hatt ulike krav til hva de forskjellige uniformene skal takle av klimasoner og hvor mye de skal tåle. Dette er løst gjennom å etablere ett system, men med tre-fire forskjellige konfigurasjoner.

Testet i Norden – og Australia

På hjemmebane er det den såkalte europeiske konfigurasjonen som gjelder. Den dekker i utgangspunktet ned til minus 19 grader, med en tilleggsbekledning som gir beskyttelse ned til minus 45 grader.

I tillegg kommer ørken- og jungelkonfigurasjoner. Testinga av disse ble gjennomført av danske spesialsoldater som i mars reiste til Australia der de kan by på klima som både er tørt og fuktig i tillegg til varmt. I tillegg har finnene gjennomført noen egne såkalte fokustester for å evaluere funksjonalitet under arktiske vinterforhold.

Rundt 420 vernepliktige og profesjonelle soldater av begge kjønn fra de fire landenes ulike våpengrener har deltatt i det som betegnes som de desidert mest omfattende feltprøvene av stridsuniformer som noen gang er utført av noen av de nordiske landene.

Thun understreker at det har vært viktig å få så bred tilbakemelding som overhodet mulig fra brukerne, samtidig som de konkurrerende uniformsprodusentene skal behandles fair.

I tillegg til brukerevaluering er uniformene testet etter en rekke krav til funksjonell og teknisk ytelse, komfort og holdbarhet. Dataene behandles av Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i Sverige, tilsvarende norske FFI.

En håndfull konkurrenter

På tross av blant annet reiserestriksjonene som følge av covid-19 er prosjektet i rute. Thun påpeker at de i et slikt flernasjonalt prosjekt allerede hadde vent seg til å jobbe mye digitalt og atskilt, og var slik sett rustet for den spesielle situasjonen.

– Det er imidlertid fortsatt usikkerhet knyttet til hvordan krisa har påvirket leverandører fra andre land, sier NCU-prosjektlederen.

De nordiske landene er blitt enige om at de ikke vil gå ut med hvor mange og hvem som konkurrerer før storkontrakten er signert. Det har vært utsjaltinger underveis i prosjektet, og de står igjen med «en håndfull» gode kandidater.