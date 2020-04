Norge og Danmark har like transportfly: Spør etter noen som kan skru på åtte C-130J Hercules

Det norske og det danske luftforsvaret har en god del likt materiell. Det gjelder treningsfly, jagerfly, transportfly og redningshelikoptre.

Mens Danmark ligger noen år bak Norge med å skifte ut F-16 med F-35, var de noen år foran med å erstatte eldre C-130H transportfly med den nyere Hercules-modellen C-130J.

Begge nasjonene har i dag fire C-130J-30, og nå går de i felleskap ut og spør etter noen som kan utføre inspeksjoner og vedlikehold på hele flåten de kommende fire årene.

Målet er å tildele oppdraget, som totalt kan være verdt rundt en milliard kroner, i løpet av august.

Positive effekter

Hensikten med anskaffelsen er å sikre både Norge og Danmark en vedlikeholdsavtale på C130J Hercules, og det vil inngås to parallelle kontrakter for henholdsvis det norske og det danske Forsvaret. Det vil også være opsjon på å forlenge kontraktene med 2+1 år.

Det er Forsvarets logistikkorganisasjon (Flo) som leder prosjektet, med støtte fra sine danske kolleger i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI).

Både gamle og nåværende Hercules-fly er med rette betegnet som arbeidshester. Her er et norsk C-130J i ferd med å hente en ambulanse (Mercedes-Benz Sprinter 519) fra Oslo universitetssykehus. Foto: Johanna Garli, Forsvaret

Seniorrådgiver Hans Meisingset i Flo skriver i en epost at samarbeidet mellom Danmark og Norge innenfor materiellunderstøttelse er godt forankret historisk. Nasjonene har likhet i deler av sin materiellportefølje, samt er begrenset i størrelse, slik at det er naturlig å søke samarbeid der dette kan gi positive effekter for begge parter.

Det er i tillegg et politisk ønske at de nordiske land samarbeider også innenfor logistiske løsninger.

Flere samarbeid

– Norge og Danmark har erfaringer med samarbeid både for kampfly og transportfly når det gjelder vedlikehold av systemer eller delsystemer. På generelt grunnlag søker Norge å utnytte fordelen av samarbeid bilateralt, i nordisk sammenheng og i Nato-samarbeid for å sikre kosteffektive løsninger der dette er i samsvar med de operative behov, skriver Meisingset.

Flo påpeker at Norge også har lignende samarbeid med Finland når det gjelder helikoptrene NH90 og artillerisystemet K9 Thunder/Vidar.

Før jul signerte Forsvaret en avtale med finsk-norske Kongsberg Aviation Maintenance Services (Kams) om vedlikehold og understøttelse av NH90-flåten, i første omgang for årene 2020–2026.

Kongsberg Defence & Aerospace hadde fra før jobben med å utføre vedlikehold og reparasjoner av de dynamiske komponentene på samtlige AW101 og NH90 i Norden og Canada, inkludert danskenes 14 EH101 Merlin.

Norske og danske C-130

Danmark fikk i 1975 levert tre C-130H fra daværende Lockheed i Marietta, like utenfor Atlanta i Georgia. Dette var seks år etter at Norge mottok sine seks transportfly av samme type.

Danskenes gamle Hercules ble solgt til det egyptiske luftforsvaret, mens fem av de norske C-130H-maskinene i fjor høst ble solgt til amerikanske Coulson Aviation og er i ferd med å bygges om til brannslukkingsfly.

Danmark mottok tre av de nye C-130J-flyene, også kalt «Super Hercules», i 2004, mens den fjerde maskinen kom i 2007. Norges fire opprinnelige fly ble levert i perioden 2008-2010, mens C-130J-maskinen «Frøya» ankom høsten 2012 for å erstatte «Siv» som på tragisk vis gikk tapt i mars samme år.

Det som med det blotte øye fra utsiden skiller gamle og nye Hercules-fly er lengden og motorene. Skroget på J-versjonen er strukket med 15 fot (4,5 meter) og det er propeller med seks i stedet for fire blader.