C-130J Hercules-fly var nær ved å gå i bakken under øvelse

Det var 11. mars at to av Luftforsvarets C-130J Hercules-fly var involvert i en alvorlig hendelse.

De to transportflyene trente sammen med kampfly i et område vest for Lofoten. Det ble trent på formasjonsflyging under visuelle forhold i lav høyde med bruk av nattoptikk («Night Vision Goggles», NVG).

Ifølge Luftforsvaret selv, var det på slutten av oppdraget at formasjonen havnet utilsiktet nær øya Mosken. Det fremste flyet i formasjonen måtte foreta en unnamanøver for å unngå kollisjon med terrenget.

Granskes av to organ

– Jeg tar hendelsen som har inntruffet på det største alvor. Det er viktig å avklare hva som har skjedd, hvorfor det skjedde og ikke minst hvordan vi skal unngå at noe lignende inntreffer på nytt. Samtidig er vårt fokus nå å ivareta involvert personell og resten av avdelingen, sier generalmajor Tonje Skinnarland som er sjef for Luftforsvaret.

Derfor har hun besluttet å oppnevne en intern undersøkelsesgruppe som skal undersøke ulykken i henhold til Forsvarets regelverk. I tillegg har Skinnarland bedt Statens havarikommisjon for Forsvaret (SHF) om å gjennomføre en selvstendig undersøkelse.

– Militære flyoperasjoner har en iboende grad av risiko. Luftforsvaret jobber målrettet og systematisk hver eneste dag med å identifisere risiko og treffe tiltak, med det formål å løse oppdrag på en trygg og effektiv måte, understreker Skinnarland i pressemeldinga.

Kebnekaise-ulykken

C-130J Super Hercules, registreringsnummer 5630 «Siv», som havarerte underveis fra Evenes til Kiruna 15. mars : Per Erlien Dalløkken

For åtte år siden omkom alle fem om bord da C-130J Hercules-flyet «Siv» fløy rett inn i det svenske fjellet Kebnekaise. Det skjedde torsdag 15. mars 2012, og også den gang ble flygingen gjennomført i forbindelse med øvelsen Cold Response.

Det ble ganske raskt klart at ulykken ikke skyldtes noen teknisk svikt. I stedet konkluderte den svenske havarikommisjonen med at det var alvorlig systemsvikt, både hos det norske Luftforsvaret og det svenske Luftfartsverket (LFV), som var ulykkens grunnleggende årsak.

Et varsel fra en tidligere ansatt i Luftforsvaret i 2017 førte til en ny gransking av Kebnekaise-ulykken, av en revisjonsgruppe i Forsvaret. Konklusjonen her var nok en gang kritikk av Luftforsvaret, blant annet for mangelfulle kart og dårlig planlegging.

Forsvaret hadde opprinnelig seks C-130H Hercules-fly som ble bygget i 1968, faset ut 40 år senere og solgt til brannflyselskapet Coulson Aviation i fjor høst.

Norge kjøpte fire C-130J, ofte omtalt som «Super Hercules» som erstatning for de seks H-versjonene. Disse ble levert fra høsten 2008 til sommeren 2010. Et halvt år etter den tragiske ulykken ble «Siv» erstattet med «Frøya».

Det som med det blotte øye fra utsiden skiller Norges gamle og nye Hercules-fly er lengden og motorene. Skroget på J-versjonen er strukket med 15 fot (4,5 meter) og det er propeller med seks i stedet for fire blader.