AIM er solgt til Kongsberg og Patria: – Vi tar et viktig steg i det internasjonale forsvarsmarkedet

Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) er blitt enige med Forsvarsdepartementet om kjøp av Aerospace Industrial Maintenance Norway AS (AIM).

AIM er det norske forsvarets virksomhet for vedlikehold, overhaling og oppgradering av Luftforsvarets fly og helikoptre.

Kongsberg kjøper 50,1 prosent av selskapet, mens finske Patria overtar resten. Dermed samles virksomheten i det som blir en betydelig aktør innenfor vedlikehold av flygende forsvarsmateriell.

-Kjøpet av AIM er en betydningsfull milepæl for å styrke Kongsbergs rolle som en strategisk partner for det norske forsvarets operative behov, både som en leverandør av materiell og vedlikehold. Vårt eierskap i den nordiske forsvarsindustrien styrkes ytterligere og vi tar nye viktige steg i det nordiske og internasjonale forsvarsmarkedet, sier konsernsjef Geir Håøy i Kongsberg Gruppen i en pressemelding.

Dette er en prosess som har pågått en stund. Teknisk Ukeblad ble kjent med at partene var enige om overtakelsen allerede for tre måneder siden.



Kongsberg har de siste 30 årene utført vedlikehold og reparasjoner av girkasser og rotorhoder på Sea King-helikoptre. For noen uker siden åpnet et nytt girkasseverksted og testanlegg for vedlikehold av over hundre militære helikoptre i Norden og andre land.

Denne kontrakten ble inngått for to år siden og kan gi en omsetning på rundt 300 millioner euro over 30 år.

Konkret er det inngått avtaler knyttet til vedlikehold og reparasjoner («Maintenance, Repair and Overhaul», MRO) på fly, inkludert de norske opsjonene:

Norge: 16 (+6) AW101, 14 NH90

Sverige: 18 NH90 (HKP 14)

Danmark: 14 AW101 (EH101)

Finland: 20 NH90

Canada: 14 AW101 (EH101/CH-149 Cormorant)

AIM Norway utfører i dag vedlikehold på blant annet F-16 og Sea King, og skal også gjøre dette på de nye redningshelikoptrene av typen AW101. Her er selskapet underleverandør til Leonardo Helicopters som har en 15-års vedlikeholds- og logistikkavtale («Integrated Logistics Support», ILS) med den norske stat.

Kontraktsignering i forbindelse med KDA og Patrias overtakelse av AIM Norway.

Med unntak av lettere vedlikehold på basene, som skal utføres av Luftforsvarets personell slik det gjøres på Sea King i dag, har leverandøren ansvaret for alt øvrig vedlikehold samt deleforsyning. Det vil si en «nøkkelferdig» leveranse. I den forbindelse har Leonardo etablert et hovedlager hos AIM.

– Sett i sammenheng med den omfattende virksomheten vi har på luftvernsystemer, flydeler og missiler til F-35, gjør kjøpet oss til en mer komplett leverandør med økt strategisk betydning for det norske luftforsvaret, sier KDA-direktør Eirik Lie.



Overtakelsen AIM Group har en forventet omsetning på rundt NOK 1 mrd og en EBITDA margin på 8-9 prosent for året 2018. Partene har blitt enig om en «enterprise value» på NOK 151 millioner, på kontant- og gjeldsfri basis, og med normalisert arbeidskapital. Den avtalte verdien reflekterer blant annet en forpliktelse for AIM til å investere rundt NOK 540 millioner i nytt motordepot for F-35 på Rygge over de neste 2-3 årene. Kjøpet forutsetter blant annet godkjenning av relevante myndigheter. Transaksjonen forventes gjennomført i første halvår 2019.

I mars 2016 kjøpte Kongsberggruppen 49,9 prosent av Patria. Samtidig eier Patria halvparten av Nammo på Raufoss.

Tidligere i år ble Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) og Patria enige om å etablere et felles kompetansesenter for missilsystemer i Finland, og videre se på potensielle samarbeid innenfor denne teknologisfæren. Nå utvides altså samarbeidet.

Finske Patria er også etablert med helikoptervedlikehold i Norge. Da de i 2017 vant vedlikeholdskontrakten på NH90-helikoptre med Forsvarsmateriell, var dette etter at de hadde fått Kongsberg på eiersida. Da bekreftet Patria overfor Teknisk Ukeblad at de hadde en konkret strategi for videre satsing og vekst i Norge, og at det var naturlig å se på muligheter sammen med den nye eieren.

Nasjonal beredskap

AIM Norway var tidligere kjent som Luftforsvarets hovedverksted Kjeller fram til det ble et statsforetak 15. desember 2011.

AIM har i dag 440 ansatte med hovedbase på Kjeller og en operativ enhet ved Rygge flystasjon. De eier også Belgium Engine Center SPRL (BEC) i Herstal utenfor Liege i Belgia.

Kongsberg skriver i pressemeldingen at er viktig å tilrettelegge for å utvikle AIM til å bli en hovedleverandør av vedlikehold på Forsvarets militære luftsystemer, slik at AIM kan bidra til å ivareta nasjonal beredskap. Samt styrke nasjonal evne til å opprettholde en kvalifisert og gripbar beredskap av militær flyteknisk kompetanse i Norge. Selskapet ser betydelige muligheter innen avansert vedlikehold.

– Vårt forente lag ser frem til å ta imot høykompetente ansatte fra AIM, og vi ser frem til vår kombinerte innsats i tiden fremover, uttaler Lie.

Forsvarsdepartementet understreker at salget sikrer fortsatt nasjonalt eierskap av AIM gjennom statens aksjemajoritet i Kongsberg Gruppen.

– Med KDA og Patria på eiersiden mener jeg AIM er meget godt rustet til å videreutvikle selskapet, sikre arbeidsplasser og styrke den nasjonale beredskapen på vedlikehold av Forsvarets luftsystemer. Dette er helt i tråd med vår nasjonale forsvarsindustrielle strategi, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i ei melding.