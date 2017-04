Finsk forsvarsgigant skal skru på Forsvarets problemhelikoptre

Når de 14 norske NH90-maskiner omsider er faset inn, er det finner som skal stå for mye av vedlikeholdet og reparasjonene på kystvakt- og fregatthelikoptrene.

Det er klart etter en avtale Forsvarsmateriell har inngått med Patria. Kontrakten gjelder i første omgang to år, med opsjon på ytterligere to år, og har en verdi på opp til 100 millioner kroner.

– Dette er en milepæl som vil gjøre oss i stand til å satse videre utvide virksomheten i Norge ytterligere, sier Dan Nordheim, sjef for Patria Helicopters AS, til Teknisk Ukeblad.

Finsk-norske selskaper

I denne bransjen trengs det tålmodighet: Det er ganske nøyaktig seks år siden Patria for alvor begynte å jakte på kontrakten.

Da hadde finnene et års tid hatt en mindre kontrakt om levering av standarddeler – skruer, bolter, pakninger og lignende – til norske NH90-helikoptre. Så, i mars 2011, kjøpte de NAC Maintenance AS på Bardufoss og byttet navn til Patria Helicopters.

Tre NH90-helikoptre i hangaren på Bardufoss. Foto: Luftforsvaret

Patria har bygget 29 slike NH90 og overtar nå vedlikeholdet av 14 norske maskiner. Foto: Patria

Fram til nå har virksomheten dreid seg om vedlikehold av 25 «fixed wing» skolefly. Nå skal helikoptervirksomheten få et oppsving.

– Visjonen da vi etablerte oss på Bardufoss var å understøtte innfasinga av NH90 i Norge. Ganske nøyaktig seks år senere er vi i ferd med å nå målet om å bli en nøkkelpartner for Forsvaret, sier Lassi Matikainen, sjef for Patria-avdelingen som heter «International Support Partnerships».

Patria eier halvparten av Nammo, mens den norske stat eier den andre halvparten. Siden Patrias etablering i Nord-Norge har forbindelsen til Norge blitt enda sterkere: For ett år siden kjøpte Kongsberg Gruppen 49,9 prosent av Patria, mens resten eies av den finske stat.

Patria i Finland har stått for sluttmontering av 29 svenske og finske NH90. Finland var faktisk først til å ta helikoptertypen i bruk.

Kongsberg har girkassene

Kongsberg Defence & Aerospace har kontrakten på vedlikehold og reparasjon av de dynamiske komponentene på samtlige NH90 og AW101 i Norden og Canada, det vil si girkassene på mer enn hundre militære helikoptre. Avtalene som ble inngått med forsvarskonsernet Leonardo før jul vil gi en omsetning på rundt 300 millioner euro over 30 år.

– Vi er i samme eierstruktur, men har ikke noe direkte samarbeid i dag. Men det er naturlig at det diskuteres muligheter, bekrefter Nordheim.

Den nye vedlikeholdskontrakten er ikke bare banebrytende for Patria Helicopters. Dette er også den største kontrakten av sitt slag med et sivilt selskap på Bardufoss. Nå skal staben økes med opp til 17. I første omgang vil 60 prosent av dem være erfarne teknikere som hentes inn fra morkonsernet.

Det norske AW101-helikopteret 0264 på sin jomfruferd 17. august 2016 fra Leonardo-fabrikken i Yeovil i England. Foto: Leonardo Helicopters

– Vi bygger opp en stor arbeidsstokk med høyt kvalifiserte teknikere og vi har plass for ytterligere ekspansjon i kjølvannet av dette. Avtalen med Forsvaret gjør oss store nok til å satse tyngre i Norge. Både for å forsøke å vinne flere vedlikeholdsoppdrag på NH90 og på andre militære og sivile helikoptre, sier Nordheim.

Etter det Teknisk Ukeblad får opplyst, har Patria en konkret strategi for videre satsing og vekst i Norge. Men om det også innbefatter arbeid på de kommende AW101 redningshelikoptrene, vil ikke noen i selskapet kommentere nå. På vedlikeholdssida på 330-skvadronens nye fly fra Leonardo Helicopters er ikke bare konsernsøsteren på Kongsberg involvert fra før, men også konkurrenten AIM Norway på Kjeller.

Manglende sertifisering

Når det gjelder de norske NH90-helikoptrene, har den største «snakkisen» i år vært at kystvakthelikoptrene kun kan parkeres om bord på skipene når de går innaskjærs. Det er selvsagt fullstendig ubrukelig for en nasjon som Norge, og føyer seg inn i rekka av fiaskostempler på et mildt sagt forsinket prosjekt.

Det er for eksempel over ti år siden den første fregatten i Fridtjof Nansen-klassen ble tatt i bruk, og det er først med NH90 med evne til antiutbåt-krigføring at de fem fregattene kan erklære at det har full operativ kapasitet.

Det er ikke er grunnlag for å si at NH90 har noen iboende egenskaper som gjør det mindre egnet til hangarparkering til sjøs enn andre helikoptre som kystvaktforgjengeren Westland Lynx, etterkommeren AW159 Wildcat eller konkurrenten Sikorsky SH-60 Seahawk.

Arkivfoto av testing i Italia med en norsk NH90 utrustet med torpedoer. Foto: Forsvaret

Dette handler om sertifisering, eller rettere sagt manglende sertifisering. Det er først når helikopteret er sertifisert etter den militære standarden at brukerne kan forholde seg til hva det tåler, yter og hva slags begrensninger som må settes.

Det sjette og siste IOC-helikopteret ble mottatt 4. februar 2016 og var det første med sonar. Foto: Jenny Gudmundsen / Forsvaret

Etter tidsskjemaet det er jobbet med det siste par årene, skulle dette bli løst nå i januar med leveransene av de første ferdig sertfiserte NH90-helikoptrene med full operativ kapasitet (FOC). Det vil neppe sjokkere noen at også dette tidsskjemaet har sprukket.

Produsenten NH Industries i Italia har varslet at de mener Norge kan starte mottakskontroll før sommeren. Etter det Teknisk Ukeblad kjenner til, mener Forsvarsmateriell at dette er noe optimistisk, og tviler på at dette arbeidet er i gang før etter sommeren. Selve FOC-designen er ferdigstilt, det er altså den endelige sertifiseringen som gjenstår. Dersom alt går etter (den siste) planen, kan Norge hente hjem to ferdige fly i andre halvår i år og deretter én NH90 i kvartalet.