RS4 er ikke bare en Audi, men også en våpenstasjon – og britene skal ha 500 av den 

Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) avslutter året med en storkontrakt på andre sida av Nordsjøen.

Det skal levere fjernstyrte våpenstasjoner (RWS) av typen Protector RS4 til den britiske hærens program «Mechanized Infantry Vehicle» (MIV).

Her er det snakk om rundt 500 våpenstasjoner som skal integreres på den britiske hærens nye flåte av pansrede kjøretøyer av typen Boxer 8x8. Kontrakten er inngått med Thales UK og er verdt 1 030 MNOK.

Nytt navn

Dette er den sjuende leveransekontrakten siden 2009 til britene, inkludert to oppgraderingsprogrammet, og da Boxer 8x8 ble valgt for to år siden var allerede Protector RWS forhåndssolgt.

– Med denne kontrakten vil vil nærme oss tusen våpenstasjoner til Storbritannia, og om et årstid har vi nok passert 21.000 totalt siden århundreskiftet, opplyser Pål E. Bratlie, direktør for Land Systems i KDA, til Teknisk Ukeblad.

Boxer lages av tyske Artec som er et datterselskap av Rheinmetall og Krauss-Maffei Wegmann (KMW).

RS4 er det som etter en navneendring nå er betegnelsen på standardversjonen av våpenstasjonen. I tillegg kommer RS2, tidligere «lite», og den større RS6.

De nye navnene er ifølge Kongsberg ingen krenkelse av noen Audi-varemerker, selv om RS-navnene nok for folk flest er mest kjent for den tyske bilprodusentens mer motoriserte utgaver.

De fjernstyrte tårnene har fått navnet RT (T for «turret»)

Familietre for den nydøpte Protector-familien.

24 brukernasjoner

Det er i dag 24 Protector-brukere rundt om i verden. Det vil si; Kongsberg opererer med 23 brukernasjoner, fordi de ennå ikke teller med Litauen i sine offisielle tall.

Det skyldes at Litauen er en såkalt FMS-kunde som i vår bestilte sine våpenstasjoner fra amerikanske myndigheter gjennom Crows-programmet.

– Men de er en like fullverdig kunde som alle andre, og vi håper å kunne inngå en supportkontrakt med dem direkte etter hvert, opplyser Bratlie.

De to forrige nye brukerne var Tyskland og Danmark som bestilte våpenstasjoner for cirka et år siden.

Flesteparten av Protector-stasjonene er produsert av Kongsberg Protech Systems USA, i Johnstown rett øst for Pittsburgh i Pennsylvania. Cirka 17.000 av de såkalte RWS-ene har gått til USA gjennom Crows-programmet som startet i 2007, og tidligere i år ble leveranse nummer tjue tusen feiret her. Dette var en Protector low profile som skal installeres på en M1A2C Abrams stridsvogn.

Den nyeste versjonen av Protector, som er under utvikling for US Marine Corps, bruker en 30-millimeter maskinkanon kombinert med Stinger-missiler og er tiltenkt en kampluftvernrolle i marinekorpsets såkalte «Marine Air Defense Integrated System» (MADIS). Den kan også bli brukt i hærens LRV-program.

Når det gjelder ubemannede tårn, har fabrikken blant annet levert dette til den første runden med oppgradering av Stryker pansrede personellkjøretøy og skal levere samme tårn til nye amfibiske kampvogner for USMC.