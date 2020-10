Romania får lov til å kjøpe norske missiler til kystforsvar ved Svartehavet

Det norskutviklede kryssermissilet Naval Strike Missile (NSM) brukes i dag til kystforsvar ved Østersjøen. Polen ble første eksportkunde av missilet for snart tolv år siden.

Nå ligger alt til rette for at det kan installeres lignende kystartilleri ved Svartehavet. Det skjer etter at amerikanske myndigheter nylig har godkjent et eventuelt NSM-salg til Romania.

Myndighet til myndighet-kontrakt

Det er Defense Security Cooperation Agency (DSCA), som er en del av forsvarsdepartementet, som fredag meldte at det amerikanske utenriksdepartementet har godkjent et mulig missilsalg.

Ifølge godkjenninga er anskaffelseskostnaden beregnet til 300 millioner dollar (2,8 milliarder kroner), men dette er å anse som et maksimalbeløp.

Ifølge DSCA har rumenske myndigheter bedt om å få kjøpe to kystforsvarssystemer som i tillegg til selve missilene blant annet består av fire mobile utskytningsramper og to kommando- og kontrollsentraler (FDC).

– Det foreslåtte salget av langtrekkende presisjonsvåpen vil styrke Romanias evne til å møte nåværende og fremtidige trusler i Svartehavet, skriver organisasjonen.

Dette blir i så fall en anskaffelse som går direkte mellom Romania og USA gjennom FMS-programmet («foreign military sale») med Kongsbergs amerikanske partner Raytheon Missile and Defense i Tucson, Arizona som leverandør.

Teknisk Ukeblad har så langt ikke fått noen kommentar fra Kongsberg Defence & Aerospace (KDA).

Polen og USA

Hittil er det altså kun Polen som er operative med landbaserte NSM til kystforsvar, selv om det også jobbes med lignende konsepter på amerikansk side, med sikte på å styrke forsvarsevnen på stillehavsøyer.

Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) vant den første eksportkontrakten for NSM i desember 2008, til den polske marinen. De har sine missiler stående på land, i utskytingsramper montert på lastebiler.

Utstyr for 660 millioner kroner ble i 2010 supplert med flere missiler og logistikkutstyr verdt 800 millioner kroner. En ny, tilsvarende kontrakt på en skvadronstørrelse ble inngått i 2014. Den var verdt 1,3 milliarder kroner.

I forbindelse med den første kystartillerikontrakten ble det inngått en gjenkjøpsavtale som forplikter Kongsberg til en skrittvis utvikling av et vedlikeholdssenter i Polen for NSM og tilhørende kommando- og kontrollsystem i samarbeid med Wojskowe Zakłady Elektroniczne SA (WZE).

På helikopter som Penguin

NSM er tuftet på en stor norsk missilarv og er utviklet av Kongsberg og Forsvarets forskningsinstitutt i samarbeid med Sjøforsvaret.

NSM er som kjent hovedvåpenet på de norske fregattene og kystkorvettene. I tillegg til å være installert på malaysiske fartøyer, brukes missilet også av US Navy på dere såkalte LCS-skip og vil bli integrert på kommende fregatter basert på det fransk-italienske FREMM-designet.

LCS-fartøyet USS Gabrielle Giffords ble operativ med NSM først og gjennomførte en testskyting med missilet 1. oktober i fjor i nærheten av stillehavsøya Guam.

I motsetning til forgjengeren Penguin, er NSM enn så lenge ikke blitt integrert på noe helikopter. Det kan endre seg etter at India i mai bestilte 24 Sikorsky MH-60R-helikoptre. Da det amerikanske utenriksdepartementet året før godkjente salg av helikoptre og våpen til India, kom det fram at det var ønskelig å klargjøre Seahawk-helikoptrene for NSM.