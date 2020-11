Litauen ruster opp med norsk forsvarsteknologi: – Nå må våre motstandere tenke seg om to ganger

Litauen er i 2020 blant Nato-landene som bruker størst andel av sitt bruttonasjonalprodukt på forsvar.

Mer enn to milliarder kroner av disse investeringene har gått til Norge og Kongsberg.

Litauen har nå mottatt nytt Nasams-luftvern og er i ferd med å kjøpe Protector våpenstasjoner – begge deler produkter fra Kongsberg Defence & Aerospace (KDA).

Nytt og brukt luftvern

Det var i oktober 2017 at Litauen bestilte Nasams fra KDA. Dette var nytt luftvernmateriell verdt 109 millioner euro som supplerte brukt Nasams-utstyr Litauen hadde kjøpt fra den norske stat for rundt hundre millioner euro i oktober året før.

Den gang, altså i 2016, opplyste det litauiske forsvarsdepartementet at målet var å ha dette på plass i 2020, og at de får hjelp av det norske forsvaret til innfasingen av den nye teknologien.

Kongsberg-avtalen fra 2017 handlet blant annet om oppgradering av det allerede tilførte materiellet, samt supplerende nytt materiell, trening og logistikkstøtte for å sikre Litauen et moderne Nasams-luftvern.

Etter en vellykket mottakskontroll ble luftvernsystemet offisielt overtatt på en seremoni 30. oktober.

– Et godt luftvern er blant de viktigste forutsetningene for å kunne motta alliert forsterkning, dersom dette behovet oppstår. Med anskaffelsen av Nasams har vi til en viss grad fylt et av de verste hullene i vår forsvarsevne, sa Litauens forsvarsminister Raimundas Karoblis.

Han sa at det var takket være et strålende samarbeid mellom litauiske og norske myndigheter, det litauiske luftforsvaret og Kongsberg, at de har lykkes med å fullføre dette viktige prosjektet til riktig tid og innenfor budsjett.

Ifølge KDA har de lykkes med å finne gode løsninger for å kunne levere øving/trening og systemoppdateringer gjennom hele covidperioden, som trolig kan bli den nye normalen framover.

– Dette vil styrke forsvaret av vårt eget luftrom og virke avskrekkende. Når vi kobler sammen alle komponentene får vi et kollektivt forsvar som vil bidra til at potensielle motstanderne må tenke seg om to ganger, supplerte generalløytnant Valdemaras Rupšys, forsvarssjef i Litauen.

I tillegg til Nasams har Litauen fått oppgradert sitt RBS-70-kortholdsluftvern. Også dette ble kjøpt brukt fra Norge etter at Forsvarets faset ut NALLADS «Norwegian Advanced Low Level Air Defence System» i 2004.

Nasams III

Det litauiske forsvarsdepartementet opplyser at de vurderte flere middels rekkevidde-luftvern etter kriterier som effektivitet, leveringsevne, vedlikeholdskostnader og kompatibilitet med andre systemer brukt av Nato-allierte, og det var Nasams som best oppfylte kravene.

Litauen påpeker at Nasams er det mest utbredte luftvernet i Nato, men at det er kun dem i tillegg til produsentlandet Norge som hittil har tatt i bruk nyeste generasjon.

Nasams er en forkortelse for «Norwegian/National Advanced Surface to Air Missile System» og ble først tatt i bruk av det norske forsvaret i 1994 før det ble fullt operativt fire år senere. I 2007 var en oppgradering på plass, mens det som kalles Nasams III etter en testfase ble operativt tidligere i 2020.

Utskytingsrampen til det nyoppgraderte luftvernsystemet Nasams III i ferd med å lades med AIM-120 Amraam treningsmissiler under en øvelse på Rygge i september. Foto: Eirik Helland Urke

Sett utenfra er det nye luftvernet identisk med det som er brukt i godt over 20 år. Det er på innsida nyvinningene befinner seg. De består for eksempel av ny radarsoftware, oppgraderinger av kommandosentralen og utskytningsramper («launchere») og et helt nytt kommunikasjonssystem.

– Denne kontrakten har styrket samarbeidet mellom Norge og Litauen, noe som er meget viktig for Baltikum i den nåværende geopolitiske situasjonen, skriver departementet.

Dette er mer Kongsberg-materiell på vei inn i det litauiske forsvaret, via USA:

Tidligere i år bestilte Litauen 200 feltvogner av typen Oshkosh JLTV inkludert Protector RWS-våpenstasjoner (M153) som én pakke fra USA i et myndighet til myndighet-salg («Foreign Military Sales», FMS).

For et drøyt år siden godkjente det amerikanske utenriksdepartementet eksport av opp til 500 feltvogner og fjernstyrte våpenstasjoner, der de sistnevnte hentes fra den amerikanske hærens Crows-program, som har pågått siden 2007, og produseres av Kongsberg Protech Systems USA i Pennsylvania.

Norge har siden 2017 vært til stede i Litauen med bidrag til Natos framskutte nærvær i Baltikum og Polen (eFP). Den åttende kontingenten som er der nå, fra Telemark bataljon, tok for øvrig storeslem i en skarpskytingskonkurranse for stridsvogner og stormpanservogner i oktober.