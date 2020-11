Nå er det offisielt: Ungarn kjøper norsk forsvarsutstyr for 4,4 milliarder kroner

En relativt langvarig forhandlingsprosess er ferdig, og Ungarn har nå offisielt inngått en kontrakt om kjøp av luftvernsystemet Nasams fra Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) og den amerikanske partneren Raytheon.

Avtalen er verdt 410 millioner euro, det vil si cirka 4,4 milliarder kroner, og vil komme både KDA og andre deler av norsk industri til gode:

– Denne viktige kontrakten vil involvere et stort antall norske underleverandører og representerer et betydelig antall årsverk i Norge. Avtalen bekrefter at Nasams er et verdensledende luftvernsystem, uttaler konsernsjef Geir Håøy i Kongsberggruppen i ei melding.

Der kommer det også fram at dette vil muliggjøre industrielt samarbeid mellom ungarsk og norsk industri.

Kan bekjempe moderne trusler

Det har vært kjent lenge at Ungarn har hatt ambisjoner om å kjøpe Nasams («Norwegian/National Advanced Surface to Air Missile System»). Og som Teknisk Ukeblad omtalte for en uke siden, ble enigheten mellom ungarske og amerikanske myndigheter kunngjort nå i november.

Ungarn har i dag et luftvern bestående av sovjetiskproduserte 2K12 Kub som ble tatt i bruk i 1976. Fra 2023 skal disse erstattes med Nasams med missiler av typen AIM-120C-7/C-8 Amraam/Amraam-ER fra Raytheon, samt kommandosentraler og utskytningsramper fra KDA.

Divisjonsdirektør Kjetil R. Myhra i KDA signerer Nasams-avtalen med Ungarn. Foto: Kongsberg

– Med Nasams vil Ungarn få det mest moderne og effektive luftvernet i verden. Systemets modularitet og åpne arkitektur muliggjør en kontinuerlig introduksjon av ny teknologi som sikrer at systemet kan tilpasses nye trusler og oppdrag gjennom hele dets levetid. Kontrakten er et bevis på det vellykkede samarbeidet med Raytheon Technologies i luftvernmarkedet, uttaler KDA-direktør Eirik Lie i meldinga.

Da avtalen ble kunngjort tidligere i november, påpekte Gáspár Maróth, direktør for forsvarsanskaffelser og -utvikling i Ungarn, at de med Nasams får et langt større dekningsområde enn med dagens Kub-systemer og kan angripe flere mål samtidig. Ikke minst kan de bekjempe mer moderne trusler som droner og kryssermissiler, noe det ungarske forsvaret i dag har begrenset mulighet til å forsvare seg mot.

Tolv brukernasjoner

Med dette blir Ungarn den tolvte brukernasjonen av Nasams og det sjette Nato-landet. Fra før er det følgende elleve nasjoner som bruker, eller er i ferd med å ta i bruk, Nasams: Norge, USA, Finland, Nederland, Spania, Chile, Oman, Litauen, Indonesia, Australia og Qatar.

USA har også godkjent et eventuelt Nasams-salg til India. Som i Ungarn blir dette i så fall en anskaffelse som går direkte mellom India og USA gjennom FMS-programmet med Kongsbergs amerikanske partner Raytheon som leverandør.

To av de siste kundene har den siste tida mottatt Nasams og er i ferd med å ta det i bruk. Tidligere denne måneden plasserte det indonesiske forsvaret ut mobile utskytningsramper i Jakarta, mens Litauen hadde overrekkelsesseremoni for sitt nye luftvern i oktober.

De tar i bruk Nasams III som sett utenfra er det nye luftvernet identisk med det som er brukt i godt over 20 år. Det er på innsida nyvinningene befinner seg. De består for eksempel av ny radarsoftware, oppgraderinger av kommandosentralen og utskytningsramper («launchere») og et helt nytt kommunikasjonssystem.