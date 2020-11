Omstridt avtale i boks: Bytter ut sovjetisk Kub-luftvern med norskutviklet Nasams

Ungarn har i dag et luftvern bestående av 2K12 Kub fra sovjettida. Disse batteriene, med Nato-kallenavn SA-6 Gainful, ble tatt i bruk i 1976.

Nå skal de erstattes med norskutviklet luftvern – nærmere bestemt Nasams («Norwegian/National Advanced Surface to Air Missile System»).

Når Ungarn i løpet av 2023 etter planen får levert Nasams, blir de den tolvte brukernasjonen av luftvernet fra Kongsberg Defence & Aerospace (KDA).

Kjølig forhold

Den ungarske ambisjonen om å kjøpe Nasams har vært kjent lenge, men det var først i forrige uke at det ble kunngjort at ungarske og amerikanske myndigheter skal ha kommet til enighet.

Det er KDAs amerikanske partner Raytheon som vil være hovedleverandør i avtalen som har en ramme på én milliard dollar, det vil si rundt ni milliarder kroner.

Ifølge VG var avtalen nærmest klar for signering allerede våren 2019, men ble satt på vent på grunn av de kjølige forholdet mellom Norge og Ungarn knyttet til bruk av EØS-midler. Denne våpenhandelen var blant temaene som ble drøftet da Ungarns statsminister Viktor Orbán besøkte USAs president Donald Trump for halvannet år siden.

I mai i år ga det amerikanske utenriksdepartementet godkjentstempel til et mulig salg av tilhørende missiler til Ungarns Nasams-luftvern, nærmere bestemt 60 Raytheon AIM-120C-7/C-8 Amraam-ER verdt opp til 230 millioner dollar.

Tre måneder senere, i august, ble det meldt om at det var inngått en intensjonsavtale om kjøp av Nasams, før det altså nå i november kom en ny kunngjøring.

Forsvarsfornyelse

– Dette er et historisk skritt, ettersom det ungarske luftforsvaret ikke har gjennomgått denne typen fornyelse på fire tiår. Vi har valgt den luftvernløsningen som best oppfyller våre krav, som er utbredt i Nato og som også beskytter den amerikanske hovedstaden, uttaler Gáspár Maróth, direktør for forsvarsanskaffelser og -utvikling i Ungarn.

Han påpeker at de med Nasams får et langt større dekningsområde enn med dagens Kub-systemer og kan angripe fler mål samtidig. Ikke minst kan de bekjempe droner og kryssermissiler, noe det ungarske forsvaret i dag har begrenset mulighet til å forsvare seg mot.

Kub er ikke det eneste sovjetiske forsvarsmateriellet som er i ferd med å erstattes i Ungarn som står midt oppe i en formidabel forsvarsfornyelse.

De er i ferd med å anskaffe tyske stridsvogner og stormpanservogner, henholdsvis Leopard 2A7 og Lynx der Rheinmetall setter opp produksjon i Ungarn for de sistnevnte.

Andre ferske eksempler er nylig bestilte to KC-390 transportfly fra brasilianske Embraer, mens den nye helikopterparken består av H145M og snart H225M. Som motytelse for dette er Airbus i ferd med å sette opp en fabrikk for produksjon av helikopterkomponenter i Gyula helt øst i landet. Ungarn er fra før bruker av jagerflyet Saab Jas-39C/D Gripen som de leaser fra Sverige, og som de for øvrig mistet to av i løpet av noen uker i 2015.

11 nasjoner fra før

I dag er det elleve nasjoner som bruker, eller er i ferd med å ta i bruk, Nasams. Disse er: Norge, USA, Finland, Nederland, Spania, Chile, Oman, Litauen, Indonesia, Australia og Qatar. I tillegg benytter Hellas, Sverige, Tyrkia og Polen Nasams-komponenter. Polen bruker det i sitt kystartilleri med NSM-missiler fra Kongsberg.

USA har også godkjent et eventuelt Nasams-salg til India. Som i Ungarn blir dette i så fall en anskaffelse som går direkte mellom India og USA gjennom FMS-programmet med Kongsbergs amerikanske partner Raytheon som leverandør.

To av de siste kundene har den siste tida mottatt Nasams og er i ferd med å ta det i bruk. Tidligere denne måneden plasserte det indonesiske forsvaret ut mobile utskytningsramper i Jakarta, mens Litauen hadde overrekkelsesseremoni for sitt nye luftvern i oktober.

De tar i bruk Nasams III som sett utenfra er det nye luftvernet identisk med det som er brukt i godt over 20 år. Det er på innsida nyvinningene befinner seg. De består for eksempel av ny radarsoftware, oppgraderinger av kommandosentralen og utskytningsramper («launchere») og et helt nytt kommunikasjonssystem.