Nå blir Jakarta beskyttet av norsk luftvern

31. oktober 2017 bestilte det indonesiske forsvarsdepartementet luftvern fra Kongsberg Defence & Aerospace (KDA).

Rundt tre år senere kan det se ut som at Nasams («Norwegian/National Advanced Surface to Air Missile System») er i ferd med å installeres i Jakarta.

Saken ble først omtalt av Asia Pacific Defense Journal. Det har ikke kommet noen offisielle meldinger om leveransen, men på indonesiske forsvarsrelaterte facebooksider finnes det bilder av mobile utskytningsramper («launchere») som lades med AIM-120 Amraam-missiler.

Lyktes i ny region

Da kontrakten ble inngått, uttalte KDA at de var meget fornøyde med å lykkes med et salg også i denne regionen.

Siden den gang har også nabolandet Australia bestilt Nasams. Kongsberg Defence Australia meldte i sommer at de hadde startet produksjonen av kommando- og kontrollsentraler (FDC) og mobile utskytningsramper som de skal levere til prosjektet som ledes av hovedleverandøren Raytheon Australia.

Luftvernartilleribataljonen (LvBn) fra Ørlandet skyter med Nasams III luftvern på Andøya. Foto: Frederik Ringnes/Forsvaret

Kontrakten med Indonesia er verdt 77 millioner dollar, som med dagens valutakurs tilsvarer cirka 700 millioner kroner, og dreier seg om komplette Nasams-systemer med kommandoplasser, radarer, radioer og systemintegrasjon, samt trening og logistikktjenester.

Missilene bestiller Indonesia direkte fra USA.

Litauen

Fem dager før Indonesia-avtalen ble inngått i 2017, vant KDA en Nasams-kontrakt med Litauen.

Etter en vellykket mottakskontroll ble luftvernsystemet offisielt overtatt på en seremoni for litt over to uker siden.

– Et godt luftvern er blant de viktigste forutsetningene for å kunne motta alliert forsterkning, dersom dette behovet oppstår. Med anskaffelsen av Nasams har vi til en viss grad fylt et av de verste hullene i vår forsvarsevne, sa Litauens forsvarsminister Raimundas Karoblis.

Han sa at det var takket være et strålende samarbeid mellom litauiske og norske myndigheter, det litauiske luftforsvaret og Kongsberg, at de har lyktes med å fullføre dette viktige prosjektet til riktig tid og innenfor budsjett.

De tar i bruk Nasams III som sett utenfra er det nye luftvernet identisk med det som er brukt i godt over 20 år. Det er på innsida nyvinningene befinner seg. De består for eksempel av ny radarsoftware, oppgraderinger av kommandosentralen og utskytningsramper («launchere») og et helt nytt kommunikasjonssystem.

11 Nasams-land

Også USA er i ferd med å oppgradere Nasams som i 15 år har vært utplassert i og rundt Washington D.C. I september meldte det amerikanske flyvåpenet at de nettopp har gjennomført en skarpskyting i Mexicogolfen der de har fått trent på prosedyrene som skal til å bekjempe et lavtflygende kryssermissil på vei inn mot hovedstaden.

Nedskytingen av en BQM-167A måldrone markerte avslutningen på test- og verifikasjonsprogrammet «Vermilion Stallion» som er blitt kjørt i etterkant av flere oppgraderinger på det amerikanske Nasams-systemet.

I dag er det elleve nasjoner som bruker, eller er i ferd med å ta i bruk, Nasams. Disse er: Norge, USA, Finland, Nederland, Spania, Chile, Oman, Litauen, Indonesia, Australia og Qatar. I tillegg benytter Hellas, Sverige, Tyrkia og Polen Nasams-komponenter. Polen bruker det i sitt kystartilleri med NSM-missiler fra Kongsberg.

USA har også godkjent et eventuelt Nasams-salg til India. Dette blir i så fall en anskaffelse som går direkte mellom India og USA gjennom FMS-programmet med Kongsbergs amerikanske partner Raytheon som leverandør.