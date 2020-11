Koreanere tar med Kongsberg som partnere i våpensalg i Australia

Geografisk er Australia fjernt, men forsvarsteknologisk er landet på flere områder ganske nært Norge. Og mer likt materiell er på vei.

For eksempel bruker begge nasjoner kampflyet F-35A, der Australia i fem år har bidratt til utvikling av JSM og således er en soleklar kandidat til å bli andre eksportnasjon av missilet som produseres av Kongsberg Defence & Aerospace (KDA).

Australia er også i ferd med å ta i bruk luftvernet Nasams fra samme produsent, etter at systemet ble bestilt i 2019. Året før var nasjonen først ute til å ta i bruk tredje generasjon av den norskproduserte dronen Black Hornet.

Den ferskeste avgjørelsen er at Australia er i ferd med å anskaffe tilsvarende artilleri som Norge. Nå opplyser den koreanske produsenten av K9 Thunder, Hanwha Defense, at Kongsberg skal levere integrerte kampsystemer (ICS) også til det australske artillerisystemet.

«Suksesshistorie»

Hanwha Defense Australia (HDA) skriver at Kongsberg Defence Australia er en naturlig samarbeidspartner, tatt i betraktning den digitale arkitekturen og ildledningssystemet de har levert til suksesshistorien med de norske K9- og K10 Vidar-vognene, samt K9-leveranser til Finland og Estland.

Teknisk Ukeblad kontaktet Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) torsdag formiddag for å høre mer om betydningen av den nye avtalen i Australia, uten å lykkes så langt.

Slik vil den kommende AS9 Huntsman se ut i australske farger. Foto: Hanwha Defense

Det var i starten av september at det ble klart at Hanwha Defense Australia (HDA) var valgt i det australske Land 8116-programmet der de i første omgang skal levere 30 K9 artilleriskyts og 15 tilhørende K10 ammunisjonsvogner.

De australske systemene kommer til å bygges og senere vedlikeholdes av Hanwhas australske datterselskap i Geelong-regionen sørvest for Melbourne. Det er KDAs australske datterselskap, som har kontor ved Canberra lufthavn, som får ansvaret for å integrere ICS og ifølge meldinga kommer til å sette opp et nytt anlegg for å understøtte denne kontrakten og andre leveranser til Australia.

Nasams og JSM

En annen kongsbergleveranse er luftvern til det såkalte «Land 19 phase 7b»-programmet. Det hadde ligget i kortene i flere år at dette ville bli Nasams, men det var først i juni i fjor at kontrakten verdt 1,6 milliarder kroner ble inngått.

Kongsberg Defence Australia meldte i sommer at de hadde startet produksjonen av kommando- og kontrollsentraler (FDC) og mobile utskytningsramper som de skal levere til prosjektet som ledes av hovedleverandøren Raytheon Australia.

Når det gjelder utviklingen av JSM, har KDA nylig lagt inn den første ordren av radiosensorer fra BAE Systems Australia. De to selskapene har siden 2015 samarbeidet om å legge til søkerkapasitet på missilet, der BAE Australia skal integrere en RF-søker i tillegg til den eksisterende bildedannende infrarøde søkeren (IR).

JSM er det eneste kryssermissilet som kan bæres internt i våpenrommet på F-35A/C. Det kan brukes både mot sjø- og bakkemål og er i likhet med flyet konstruert for å være vanskelig å oppdage. Missilet er så langt bestilt av Norge og Japan.

Thunder, Vidar og Huntsman

Norge har nå mottatt samtlige 24 artilleriskyts av typen K9 og 6 ammunisjonsvogner av typen K10 som ble bestilt fra Sør-Korea for tre år siden.

Parallelt med at de siste vognene har blitt skipet inn fra Hanwha-fabrikken i Changwon i høst har Forsvarsmateriell gjennomført de siste testene. Eksempelvis langskudd på 40 kilometer i august, og deretter test av MRSI, flere skudd mot samme mål samtidig, og hardmålsammunisjonen Bonus der dataene deretter er lagt inn i ildledningssystemet Odin versjon 4.0.

Hanwha har lyktes godt på eksportmarkedet med sitt K9 artillerisystem. Foto: Hanwha Defense

Hanwha ble valgt etter en grundig vintertest i Østerdalen for snart fem år siden, og testrapporten herfra ble blant annet bestilt av Australia. Deres versjon av skytset kommer til å hete AS9 Huntsman» og vil i stor grad tilsvare norske K9 Vidar og koreanske K9A1.

Den desidert største brukeren er den koreanske hæren som har godt over tusen skyts, mange pekende mot nord, som har vært operative siden 1999. De er nå i ferd med å oppgradere artilleriet til K9A1-versjonen.

Danmark og Finland var med som observatører på testen, men de kom til forskjellige konklusjoner: Mens finnene like etterpå, altså sommeren 2016, innledet mellomstatlige forhandlinger som endte med at de bestilte 48 brukte K9-skyts fra Sør-Korea, bestemte danskene seg året etter for å bestille det hjulgående Nexter Caesar-artilleri fra Frankrike.

Som Teknisk Ukeblad tidligere har omtalt, lyktes det Hanwha å unngå koronarelaterte forsinkelser i sin K9-leveranse til Norge. Så heldig har ikke danskene vært. I slutten av oktober opplyste det danske forsvarsdepartementet at artillerileveransen er utsatt til midten av 2021, en forsinkelse på cirka to år, knyttet til korona og visse justeringer.

Opsjoner

Både i Australia og Norge har Hanwha inngått opsjonsavtaler om potensielt flere K9- og K10-vogner. For Norges del, er det snakk om tilsvarende antall som allerede er levert.

I den ennå ikke vedtatte langtidsplanen for Forsvaret er det foreslått å styrke Brigade Nord med en bataljon, samt at Finnmark landforsvar også skal forsterkes med artilleri.

Produsenten har overfor Teknisk Ukeblad pekt på at 24 skyts var et minimum for Brigade Nord da kontrakten ble skrevet. På dette tidspunktet var brigaden organisert med 3 manøverbataljoner. Dersom Hæren nå skal vokse med i størrelsesorden to nye bataljoner, vil dette være altfor få skyts for å kunne gi ildstøtte til manøveravdelingene.

Selskapets salgsargument er at utløsning av opsjonen vil rask og effektivt kunne løse dette gjennom eksisterende kontrakt og produksjonslinje og dermed gi Hæren den ildkraft de trenger.

Så langt har artilleriprodusenten tilsynelatende levd opp til forventningene: Forsvarsmateriell har flere ganger gjentatt at Hanwha leverer i henhold til kontrakt til riktig tid, riktig kostnad og med riktig ytelse. Om noe, har kvaliteten heller vært bedre enn forventet.