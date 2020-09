Full pott i artilleriduell: Etter testing på Rena skal fire nasjoner skaffe K9

Om en måneds tid vil Norge ha mottatt samtlige 24 artilleriskyts av typen K9 og 6 ammunisjonsvogner av typen K10 fra koreanske Hanwha Defense.

Etter at testing av langskudd på 40 kilometer ble gjennomført i august, gjenstår det kun test av MRSI, flere skudd mot samme mål samtidig, og hardmålsammunisjonen Bonus nå i september, før dataene kan legges inn i ildledningssystemet Odin versjon 4.0.

Artillerisystemene ble bestilt like før jul i 2017. Valget av K9 ble fattet blant annet på grunnlag av flere uker grundig testing på Regionfelt Østlandet ved Rena vinteren 2016, der fire kandidater ble vurdert opp mot hverandre.

Testrapporten ble delt med flere andre nasjoner som senere også har bestilt, eller er i ferd med å bestille, samme type artilleri.

Finland, Estland og Australia

Teknisk Ukeblad har ikke lest selve rapporten etter denne testinga, men har hørt fra flere sentralt plasserte kilder at K9 overbeviste stort på Rena for snart fem år siden.

Nøkkelkravene til det nye norske artilleriet gikk på rekkevidde, ildkraft, mobilitet, beskyttelse og levetidskostnader, og den som sammen med K9 Thunder skåret best i den samlede evalueringen, var en oppgradert M109 fra sveitsiske RUAG.

Allerede i første runde ble tyske Krauss-Maffei Wegmann (KMW) og deres Panzerhaubitze 2000 og franske Nexter Caesar sjaltet ut av konkurransen.

Denne videoen fra januar/februar 2016 viser de fire artillerikandidatene på testing ved Rena.

Danmark og Finland var med som observatører på testen, men de kom til forskjellige konklusjoner: Mens finnene like etterpå, altså sommeren 2016, innledet mellomstatlige forhandlinger som endte med at de bestilte 48 brukte K9-skyts fra Sør-Korea, bestemte danskene seg året etter for å bestille det hjulgående artilleriet fra Frankrike.

Ifølge Forsvarsmateriell bidro testen i deres regi til at også Estland bestilte K9: Først 12 skyts i 2018 som ble supplert med seks skyts i fjor.

En annen nasjon som også ba om innsyn i testrapporten, var Australia, som nå er i ferd med å anskaffe samme artilleri. Det er ennå ikke signert noen kontrakt, men den australske forsvarsministeren annonserte torsdag at Hanwha er valgt som foretrukken leverandør.

Bygger dem selv

Det er garantert flere faktorer som spiller inn i Australias valg av artilleri ved siden av hvordan de taklet vinterforhold i Norge. Eksempelvis industripakka som følger med.

De australske systemene kommer til å bygges og senere vedlikeholdes av Hanwhas australske datterselskap i Geelong-regionen sørvest for Melbourne og ifølge myndighetene skape opp til 350 arbeidsplasser i tillegg til å sørge for det som betegnes som en kritisk kapasitet.

Det norske artilleriet er produsert på Hanwha-fabrikken i Changwon, like vest for Busan i Sør-Korea

I motsetning til Norge, har Australia tatt seg råd til å skaffe én K10 per andre K9. De planlegger å bestille 30 K9 og 15 K10. I Norge har foreløpig kun 6 ammunisjonsvogner til de 24 skytsene som her til lands går under navnet Vidar («Versatile Indirect Artillery»).

I parentes kan det bemerkes at Australia og Norge fra før har en del forsvarsteknologiske krysningspunkter:

Australia er en nær samarbeidspartner med Kongsberg på JSM-missilet, som er i ferd med å integreres på kampflyet F-35, nasjonen var i 2018 først ute til å ta i bruk tredje generasjon av den norskproduserte dronen Black Hornet og ble i 2019 den tiende nasjonen til å bestille luftvernsystemet Nasams fra Kongsberg Defence & Aerospace og deres samarbeidspartner Raytheon Australia.