Korona stopper ikke koreanske kanoner: Den store artilleri-leveransen starter nå

Blant utallige koronakonsekvenser er at fabrikker verden over har måttet stenge, som igjen fører til forsinkede leveranser.

Det har Hanwha Defense Cooperation i stor grad klart å unngå. Noe som er godt nytt for det norske forsvaret som venter på de første serieproduserte K9 Vidar-skytsene.

Meldinga fra Hanwha-fabrikken i Changwon, like vest for Busan er at artilleriet produseres for fullt og at det første partiet sendes til Norge i mai.

Prosjektleder Nils Inge Træen i Forsvarsmateriell. Foto: Eirik Helland Urke

– Vi er veldig fornøyd med at byggingen av vognene og resten av prosjektet fortsatt går helt etter planen, sier prosjektleder Nils Inge Træen i Forsvarsmateriell.

Omlasting i Bremen

Det er litt over to år siden Norge bestilte 24 K9-skyts med seks tilhørende K10 ammunisjonskjøretøy. Artilleriet skal erstatte M109 som kom til Norge i 1969.

De første to K9-vognene og den første K10-vogna kom til Norge i november i fjor og brukes til testing. Resten av vognene skal fordeles på fire månedlige leveranser i mai til august og ankommer Norge to måneder etter.

Deretter skal de overleveres Hæren som har som mål å være operativ med det nye artilleriet om et år fra nå.

Træen forteller at det eneste lille usikkerhetsmomentet er hva eventuelle koronarestriksjoner vil ha å si for omlastingen i Tyskland. Etter seks uker på havet kommer de første vognene til Bremen i midten av juli. Og da skal Forsvaret etter planen sende egne folk nedover for å ta utstyret over på et mindre fartøy før den siste etappen til Sjursøya i Oslo.

Skyting etter påske

Tre av Hanwahs fremste artillerieksperter har flyttet til Narvik for å overse oppsettingen av det nye tekniske kompetansesenteret i Bjerkvik. Her skal det utdannes teknikere og utføres vedlikehold, og til høsten leveres det fire avanserte kjøresimulatorer hit.

K9 artilleriskyts (foran) og K10 ammunisjonsvogn som har plass til 104 granater og 504 drivladninger. Foto: Eirik Helland Urke

Etter å ha tilbragt to uker i karantene, har koreanerne vært i full sving. Oppbyggingen går etter planen, med et lite usikkerhetsmoment knyttet til et ventilasjonsanlegg som skal leveres fra Nord-Italia. Utdanningen har også fulgt planen når det gjelder K9-opplæring, mens det har blitt to ukers utsettelse på K10-opplæring.

Den såkalte verifikasjonstestinga ble avsluttet for to måneder siden. Det som nå står for tur, er å skyte ballistikk hvorfra det skal samles inn data som mates inn i ildledningssystemet Odin.

Dette skal foregå i perioden 14.-30. april, altså rett over påske, på skytefeltene utenfor Rena. Den eneste endringen fra opprinnelige planer, er at dette kun blir med folk fra Østlandet i tråd med Folkehelseinstituttets retningslinjer.

I videoen under kan du se testskyting fra slutten av januar med kanonen i kaliber 155 mm L/52, som er to meter lengre enn L/39-kanonene på dagens M109, samt søstervogna K10 i aksjon.