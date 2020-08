De siste skytsene skipes nå: Koreanerne mener Norge trenger enda mer artilleri

Torsdag skrev Teknisk Ukeblad om det koreanskbygde logistikkskipet KNM Maud som etter langvarig feilretting nå endelig er ute på prøvetur, nesten to år etter at det ble levert til Sjøforsvaret – to år forsinket.

Hæren har til sammenligning en langt mer positiv erfaring med koreansk industri:

Den 25. august sendes de siste artillerivognene av typen K9 Vidar fra Hanwha Defense i Sør-Korea. Når disse ankommer Norge via Tyskland i månedsskiftet september/oktober, er leveransen sluttført.

Det vil si at Forsvaret har mottatt samtlige 24 artilleriskyts og 6 ammunisjonsvogner som ble bestilt like før jul i 2017, helt i henhold til tids- og kostnadskrav.

Opsjonsavtale

Det siste partiet består av fire K9-skyts og én K10 ammunisjonsvogn. Teknisk Ukeblad har ikke lykkes å få noen kommentar fra prosjektledelsen i Forsvarsmateriell nå, men de har tidligere gjentatte ganger understreket at Hanwha leverer i henhold til kontrakt til riktig tid, riktig kostnad og med riktig ytelse. Om noe, har kvaliteten heller vært bedre enn forventet.

Det har ikke vært noen forsinkelser, verken før eller etter covid-19-utbruddet. Hanwha har i stor grad lykkes med å holde produksjonen oppe, ifølge informasjon TU tidligere har fått.

Da kontrakten ble tegnet, ble det også inngått en opsjonsavtale på ytterligere 24 systemer av det som internasjonalt er kjent som K9 Thunder. Det kan vise seg å komme godt med, påpeker Hanwha.

At artilleriselgere mener noen bør ha mer artilleri, er kanskje ikke så oppsiktsvekkende, men i dette tilfellet lener de seg på regjeringens langtidsplan for Forsvaret. Her ble det foreslått å styrke Brigade Nord med en bataljon, samt at Finnmark landforsvar også skal forsterkes med artilleri.

Ambassadør Frode Solberg besøker Hanwhas artillerifabrikk tidligere i sommer. Foto: Hanwha Defense

Hanwha påpeker 24 skyts var et minimum for Brigade Nord da kontrakten ble skrevet. På dette tidspunktet var brigaden organisert med 3 manøverbataljoner. Dersom Hæren nå skal vokse med i størrelsesorden to nye bataljoner, vil dette være altfor få skyts for å kunne gi ildstøtte til manøveravdelingene.

Selskapet påpeker at utløsning av opsjonen vil rask og effektivt kunne løse dette gjennom eksisterende kontrakt og produksjonslinje og dermed gi Hæren den ildkraft de trenger.

Da Norges ambassadør i Seoul, Frode Solberg, besøkte Hanwha-fabrikken i Changwon, like vest for Busan 23. juli, var hovedbudskapet fra leverandøren at de står klare til å levere ytterligere artillerisystemer til Norge – like kjapt som til nå.

Snart klart for langskudd

De første to K9-vognene og den første K10-vogna kom til Norge i november i fjor og er brukt til ulike typer test og verifikasjon siden da.

I videoen under kan du se testskyting fra slutten av januar med kanonen i kaliber 155 mm L/52, som er to meter lengre enn L/39-kanonene på dagens M109, samt søstervogna K10 i aksjon.

K9 Thunder/Vidar Produsent: Hanwha Defense Cooperation, Sør-Korea

Operativ siden: 1999

Vekt: 47 tonn

Lengde/høyde/bredde: 12/2,73/3,4 meter

Bemanning: 5

Hastighet: 67 kilometer i timen

Rekkevidde: 480 kilometer

Effekt/vekt: 21 hestekrefter/tonn

Da ble det blant annet skutt indirekte på mål cirka 11.000 meter unna og et par treskuddssalver som gikk unna på under 15 sekunder. K9 har her vist at den kan håndtere dagens ammunisjon, eller «ammunisjonsarven» som utgjøres av NM28 – Nammo-versjonen av amerikanske M107 og OEF-3.

Om kun noen dager er det klart for langskyting på hele 40 kilometers hold med den nye Nammo-ammunisjonen IM HE-ER.

K9 skal erstatte M109, som kom til Norge i 1969, og målet er at Hæren skal bli operativ med det nye artilleriet våren 2021.

I tillegg skal Hanwha i høst levere fire kjøresimulatorer til det nye tekniske kompetansesenteret i Bjerkvik i Narvik. Her skal det også utdannes teknikere og utføres vedlikehold.