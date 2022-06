Saken oppdateres

Byrådspartiene Ap, SV og MDG har kommet til enighet om t-baneprosjektet Fornebubanen. Det annonserer de tre partiene i en pågående pressekonferanse.

– Jeg er glad for at vi kan si at Fornebubanen kan bygges, erklærte Raymond Johansen under pressekonferansen i Oslo rådhus.

En viktig årsak er at grunneierne har kommet på banen med et samlet bidrag på 2,1 mrd.

– Jeg vil særlig rose OBOS for pådriverrollen de har hatt for å samle grunneierne, sa Johansen.

– Grunneierne vil betale en vesentlig del av Fornebubanen, men de vil også få en voldsom gevinst.

Mener Viken må bidra mer

Mens Oslo MDG har holdt fast ved støtten til banen, fikk den seneste kostnadsestimat-sprekken på 4,7 milliarder Oslo SV og Oslo Ap til å gå i tenkeboksen.

Ap endte med å stille seks krav for å kunne si ja til prosjektet. De gikk i stor grad ut på at Viken, Bærum og grunneiere måtte bidra til en større del av finansieringen av prosjektet, samt at Majorstua stasjon må bygges ut.

Kravene ble i stor grad fastholdt under dagens pressekonferanse. Majorstua stasjon må bygges ut, og Viken må bidra med en større prosentandel av utbyggingskostnadene, ifølge byrådet.

Opprinnelig var kostnadene fordelt med 47 prosent på Viken og 53 prosent på Oslo.

– De nyeste beregningene fra Fornebubanen viste derimot en annen fordeling, sa Johansen.

– Slik det er nå vil 57 prosent av anlegget vil ligge i Viken og 43 prosent i Oslo.

Byrådet mener at kostnadene må fordeles deretter.

SV og MDG uttrykte støtte til de opprinnelige kravene, mens responsen fra Viken var mer avmålt. Bærum Høyre mente at Oslo Ap måtte be sin egen regjering komme på banen.