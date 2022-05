Det har knyttet seg stor spenning til hva Ap ville lande på i striden om Fornebubanen.

Etter at kostnadsestimatet for t-baneprosjektet mellom Fornebu i Bærum i Viken og Majorstua i Oslo sprakk med 4,7 milliarder i april, vendte flere Oslo-politikere tommelen ned til prosjektet. Ap og SV plassert seg blant tvilerne.

Den nye kostnadsrammen ligger nå på 23,2 milliarder, ekskludert lønns- og prisvekst.

Så langt har det manglet én stemme for å oppnå flertall for fortsatt bygging i bystyret.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) under pressekonferansen i Oslo rådhus. Foto: Annika Byrde / NTB

Ut mot E18-utbyggingen

– Det økonomiske ansvaret må fordeles mer rettferdig, sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) under pressekonferansen i Oslo rådhus.

De neste årene vil Oslo stå overfor en alvorlig trafikal situasjon, advarte han.

Ring 1 skal stenges for å sikre det nye regjeringskvartalet, og Ruter planlegger å redusere kollektivtilbudet som følge av manglende billettinntekter. Oslotunnelen, som ifølge Johansen fungerer som en propp for transportflyten i Norge, er skrotet.

– Samtidig ser vi at store veiprosjekter prioriteres. E18 bygges videre, til tross for stor motstand for Oslo. Jeg er ikke overrasket om dette prosjektet også får kostnadsoverskridelser, sa Johansen.

– Utbyggere må bidra mer

Gruppeleder Andreas Halse framla så de seks kravene Oslo Ap stiller for å si ja til utbyggingen:

Utbyggere må bidra mer, og grunneierbidraget må opp.

Viken må ta en klart større andel av kostnadene for Fornebubanen. I dag fordeles 53 prosent av kostnadene på Oslo, og 47 prosent på Viken.

Grunneierbidrag fra Fornebu som i dag tilfaller Viken må også kunne brukes i Oslo.

Viken må ta et større ansvar for fremtidige prisøkninger. Prisøkninger kan ikke legges på Oslo øst og sør, uttalte Raymond Johansen under pressekonferansen.

Bærum må regulere for mer og tettere utbygging på Fornebu for å skaffe mer penger fra utbyggere.

Flere avganger på t-banen gjennom Groruddalen må realiseres ved utbygging av Majorstua stasjon. Planene for Majorstua stasjon kan ellers nedskaleres, ifølge Oslo AP.

Oslo SV, som også har vært i tenkeboksen i dag, mener også at både staten og Viken må betale mer, skriver NRK.

Saken oppdateres.