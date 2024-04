Fornybar Norge åpner for å erstatte vindmøller med kjernekraft

Eivind Heløe, direktør for myndighetskontakt i Fornybar Norge, sier at han ikke er den eneste i bransjeorganisasjonen som tenker sånn. – Nei, jeg oppfatter ikke at det å se at kjernekraft er en nødvendig del av fremtidig situasjon, er kontroversielt. Det er jeg langt fra alene om hos oss.