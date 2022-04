Historisk økning i byggekostnadene for vei

Nattesøvnen til bygg- og anleggsbransjen blir neppe bedre av de nye SSB-tallene fra årets første kvartal.

Byggekostnadsindeksen for veganlegg har gjennomgått den største årlige økningen siden indeksen ble lagt om i 2004, melder Statistisk sentralbyrå (SSB) i dag.

Kostnadsveksten mellom 1. kvartal 2021 og 1. kvartal 2022 skal først og fremst komme som følge av høyere materialpriser. Men også transport- og maskinkostnader trekker oppover.

I alt har materialkostnadene i indeksen gått opp med 26,3 prosent det siste året. Særlig har kostnadsøkningen for betongbru vært dramatisk: Der har materialindeksen økt med 30,5 prosent.

Hovedårsaken er prisstigningen på stål, ifølge SSB.

Kan bli flere kostnadssprekker

Flere samferdselsprosjekter har merket kostnadsøkningene, blant annet Fornebubanen som skal bygges mellom Bærum og Oslo. At kostnadsestimatet for T-banestrekningen sprakk med 4,7 milliarder har blant annet blitt forklart med at lønns- og prisveksten var høyere enn normalt.

For Fornebubanen, som i stor grad skal gå i tunnel, er kostnadene knyttet til bygging av fjelltunnel spesielt relevant. Ifølge de siste tallene fra SSB har disse økt med 19,6 prosent det siste året.

For vei i dagen ligger kostnadsøkningen på 26,7 prosent.

Da TU snakket med seniorforsker Morten Welde ved Institutt for bygg og miljøteknikk på NTNU om prisøkningen i februar, spådde han ekstraordinær kostnadsøkning i flere anleggsprosjekter fremover.

– Prisøkningen på sentrale innsatsfaktorer som betong og stål har vært særdeles høy på grunn av flaskehalser og korona. Samtidig har det vært høy aktivitet i bygg- og anleggsbransjen som fører til prisvekst, sa han.

Prisboom på asfalt

For «drift og vedlikehold i alt» har materialindeksen gått opp med 25,8 prosent siste år. Særlig stiger asfalteringskostnadene kraftig som følge av prisøkningen på bitumen.

Maskinkostnadene ekskludert maskinfører gikk opp med henholdsvis 9,7 prosent og 11,3 prosent i byggekostnadsindeks for veganlegg og kostnadsindeks for drift og vedlikehold i samme periode.

Største del av kostnadsveksten har kommet det siste kvartalet, melder SSB, hvor vekst i dieselprisene har vært en medvirkende faktor.