Volvo vil tilby «ladetralle» - investerer i mobil hurtiglading

Volvo Cars har gjort som energiselskapet BP, og investert i ladeteknologiselskapet Freewire Technologies.

Freewire er et San Francisco-selskap som tilbyr fleksible ladeløsninger. De selger en «ladetralle» som kan brukes til å gi hurtiglading på steder hvor det ikke er tilstrekkelig effekt tilgjengelig til å tilby dette.

Løsningen er basert på batterier som lades opp med den tilgjengelige effekten på stedet. Det kan være nesten hva som helst. Når så en bil trenger å hurtiglades kan trallen flyttes til bilen som skal lades.

Les også: Tesla åpner trolig for bestilling av Model 3 innen året er omme

50 kilowatt

Batteriet kan levere effekter på inntil 50 kilowatt. Freewire kan også tilby vekselstrømlading med inntil 7,5 kilowatt gjennom denne løsningen.

I tillegg tilbyr de en stasjonær utgave, som i praksis er en ladestasjon som bruker et stort batteri som buffer.

Teknologien har en del fordelen utover å kunne tilby lading steder hvor høy effekt ikke er tilgjengelig.

BP har tidligere investert i Freewire. Foto: Freewire

I markeder hvor det er effekttariffer kan en batteribuffer gjøre det mulig å tilby hurtiglading med høy effekt døgnet rundt til samme pris. Batteriet i ladestasjonen kan lades opp når strømmen er billigst.

Noen steder kan det være mulig, men for kostbart å øke den tilgjengelige effekten. En ladestasjon som bruker batteribuffer kan derfor tenkes å være en billigere løsningen enn å grave og oppgradere strømforsyningen for noen.

Les også: Nå er Nissan Leaf et mobilt kraftverk

Enklere å øke effekten

Det er dessuten enklere å tilby lading med høy effekt når strømmen leveres fra et batteri. En vanlig hurtiglader må ha en eller flere likerettere for å gjøre vekselstrømmen om til likestrøm, som biler bruker til å hurtiglade batteriet.

Et batteri begrenses ikke av likerettere, siden det tross alt bare kan levere likestrøm. Freewire hevder på sine nettsider at en variant med inntil 120 kilowatt ladeeffekt er på vei.

For Volvos del betyr dette neppe at de er på vei inn i lademarkedet. I pressemeldingen skriver de at de ikke ser for seg direkte eierskap av ladestasjoner eller ladetjenester.

Elektriske ambisjoner

I stedet er investeringen ment å forsterke Volvos «forpliktelse til å støtte en bred overgang til elektrisk mobilitet sammen med andre partnere», som de skriver.

De mener at Freewires ambisjoner om å gjøre lading av elbiler så enkelt som mulig sammenfaller med deres egne ambisjoner.

Volvo skal fra neste år ikke lansere noen nye biler som ikke er elektrifisert. Fra De har som mål at halvparten av bilene de selger er helelektriske i 2025.

Det er Volvo Cars' investeringsfond som kjøper seg opp i Freewire Technologies. Volvo Cars har dermed ikke et direkte eierskap.