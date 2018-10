Tesla åpner trolig for bestilling av Model 3 før året er omme

Tesla Model 3 kommer i salg tidlig neste år. Dette ifølge Elon Musk, som fortalte om planene under presentasjon av kvartalsresultatene sine i går.

De åpner for bestilling av bilen innen året er omme, fortalte Musk ifølge Reuters. Bilene vil leveres fra slutten av februar eller mars.

Deretter er målet å begynne å selge bilen i Kina i løpet av andre kvartal, om ikke tidligere.

Musk adresserte også spekulasjoner om at mange har annullert reservasjonene sine på grunn av den lange leveringstiden. I USA har 20 prosent av reservasjonene blitt kansellert. Hva tallet er for andre markeder vites ikke.

Produksjonen øker

Produksjonen av Model 3 går jevnt og trutt oppover. I tredje kvartal bygget de 53.239 Model 3, som er innenfor målet de har satt seg på mellom 50.000 og 55.000 biler.

Model 3 har én enkelt skjerm som erstatter nesten alle knapper, og alle måleinstrumenter. Foto: Marius Valle

Rett over 56.000 biler ble levert ut til kunder i løpet av kvartalet.

Målet er å til slutt kunne bygge 10.000 Model 3 i uken ved fabrikken i Fremont i California.

Musk sier nå at 7000 biler i uka er et mer realistisk mål, ettersom det vil kreve at de bruker mye kapital for å klare å øke produksjonen ytterligere.

Model Y får grønt lys

Foruten Model 3, er det tre kommende kjøretøy under utvikling hos bilprodusenten. Lastebilen Tesla Semi, sportsbilen Roadster og en crossover-utgave av Model 3, kalt Model Y er på vei.

En sniktitt på Tesla Model Y. Bilde: Tesla

Musk sa at han har godkjent den endelige prototypen av Model Y for produksjon.

Målet for salgsstart er 2020, mens bilen trolig vil presenteres for offentligheten neste år.

Billigvarianten fremdeles ikke tilgjengelig

Tesla lanserte nylig en ny Model 3-variant med middels rekkevidde og en litt lavere pris enn modellen som til nå har vært tilgjengelig.

De har inntil videre ikke gjort Model 3 tilgjengelig til startprisen de tidligere har annonsert; 35.000 dollar. Det er ventet at denne innstegmodellen blir tilgjengelig på et senere tidspunkt.

Hva prisen blir i Norge, og hvilket utstyrsnivå Tesla har tenkt til å tilby i begynnelsen er ikke kjent.