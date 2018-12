Verdens første helt autonome fergeseilas gjennomført - teknologien er 100 prosent klar

ÅBO, FINLAND: Rolls Royce Maritime og fergeselskapet Finferries demonstrerte mandag formiddag hvordan bilfergen Falco kan seile autonomt.

Demonstrasjonen viste ikke bare automatisk seilas i en ferdigprogrammert rute fra A-B. Seilasen hadde flere innlagte hindringer, og autonomi-systemet fikk vist hvordan det fungerer når informasjon fra sensorer og kameraer mates inn i et dataprogram som tolker og analyser situasjoner og trafikkbildet, og deretter tar valg om kurs, hastighet og eventuell unnamanøvrering.

Forbi Wärtsilä

I forrige uke sendte finske Wärtsilä ut en pressemelding om at Norled-fergen Folegofonn seiler automatisk mellom tre havner i Hordaland.

Den går fra kai, seiler til neste havn og legger til kai – uten at kaptein eller navigatør behøver å gjøre. Men det er forutsatt at det ikke hender noe. Det systemet er fortsatt ikke autonomt, men automatisk.

Fergestrekningen Parainen-Nauvo i Finland er testarena for autonomi. Foto: Rolls-Royce

«Norske» Rolls-Royce Maritime, med hovedkontor i Ålesund, demonstrerer nå i Finland hvordan de har latt teknologien ta full kontroll over en ferge fra statseide Finferries. De har tatt teknologien et par trinn videre i forhold til Wärtsiläs demonstrasjon for et par uker siden.

Autonomi-fusjon

Kongsberg Maritime, som etter planen formelt vil overta Rolls-Royce Maritime i løpet av mars, har demonstrert sin autonomi-teknologi og antikollisjonssystem i Horten på demobåter sammen med FFI. I 2021 skal containersskipet Yara Birkeland seile autonomt mellom Herøya ved Porsgrunn og Brevik og Larvik terminaler.

I dag ble teknologien vist fram og demonstrert i et finsk autonomi-testområde for en rekke potensielle kunder og forbindelser. Ut fra demonstrasjonene til både Kongsberg og Rolls-Royce i 2018, tyder mye på at den vil fungere for kommersielle skip i 2021.

Lite var overlatt til tilfeldighetene under demonstrasjonen med Falco i skjærgården sør for Turku (Åbo).

Antikollisjon

Ruten var i hovedsak plottet inn med «waypoints», og potensielle farer med fartøy og hindringer var godt planlagt.

Men akkurat hvordan, i hvilken retning og på hvilken måte unnamanøvreringen skulle skje, var ikke ferdigprogrammert.

Fergen er utstyrt med en rekke avanserte sensorer som gjør at det bygges et detaljert oversiktsbilde over omgivelsene i sanntid. Bildet har større detaljgrad enn et menneskelig øye kan fange opp.

Fergen Falco tok i en bruk en kombinasjon av Ship Intelligence-løsninger fra Rolls-Royce for å navigere både autonomt og fjernstyrt på strekningen Paranainen-Nauvo.

Hjerne på dekk

Hjernen i autonomisystemet er plassert i en container på dekket til Falco. Det samler inn informasjon fra sensorer og kameraer, behandler og analyserer og sender signaler til DP-systemet om bord som kontrollerer framdriftsmaskineri og azimuth-propeller, som også er fra Rolls-Royce.

Den 54,3 meter lange fergen Falco endret kurs for å unngå objekter i sjøen uten at mannskapet behøvde å gripe inn i navigasjonen.

Rolls-Royce har allerede solgt deler av systemet – Autocrossing – til Fjord 1 og Fosen Namsos Sjø. Det planlegger og legger opp best mulig kurs ut fra flere parametere og sensorer.

Dette er ruten Finneferries-fergen Falco var preprogrammert til å følge. På ruten var det lagt inn hindringer selvstyringssystemet måtte takle. Ill: Rolls-Royce

Nå er dette koblet til Autodocking, som sørger for å legge skip til og gå fra kai uten at kaptein eller navigatør styrer. På toppen av dette er det også lagt inn et intelligent system som kobler til antikollisjonsinformasjon.

Da er vi nær ved et 100 prosent autonomt fartøyssystem.

Demodag

Til demonstrasjonen i Finland mandag, hadde Rolls-Royce 80 spesielt invitert gjester. De fikk demonstrert at fergen på vei over benyttet kunstig intelligens for å oppdage og identifisere objekter og omgivelsene generelt.

Det var også første gang Autodocking fra Rolls-Royce ble demonstrert. Wärtsilä viste dette for første gang i april i år, i Norge.

Rolls-Royce autodocking sørget for at fartøyet automatisk justerte kurs og fart inn mot kai, uten menneskelig intervensjon.

Rolls-Royce opplyser at de startet samarbeidet med Finferries tidligere i år, gjennom et nytt utviklingsprogram kalt Safer Vessel with Autonomous Navigation (SVAN). Målet er å implementere funn fra det tidligere forskningsprosjektet Advanced Autonomous Waterborne Applications (AAWA), som har vært finansiert av Business Finland.

Samarbeid Rolls-Royce-Finferries

– I dag har vi tatt et stort skritt videre på veien mot autonom skipsfart, og vi har bekreftet akkurat det vi har sagt i flere år – at autonom skipsfart vil komme. SVAN-prosjektet har vært et vellykket samarbeid mellom Rolls-Royce og Finferries og en perfekt mulighet til å demonstrere hvordan Ship Intelligence-teknologi kan gi store fordeler for sikker og effektiv drift av skip, sier Mikael Makinen, President Commercial Marine i Rolls-Royce.

Fergen Falco trafikkerer strekningen Parainen-Nauvo i Finland . Her testes autodokking, fotografert fra drone. Foto: Rolls-Royce

Finferries er stolte av nok en gang å være tidlig ute.

I 2015, noen måneder etter at 100 prosent batterielektriske Ampere startet sine daglige elektriske seilinger, ble Finferries ferge Elektra den første hybride fergen i verden. Den går i samme samband som Falco.

Konsernsjef i Finferries, Mats Rosin, CEO, er kry.

Sikkert og trygt

– Sambandet Parainen-Nauvo er nok en gang med på å skape maritim historie, først med hybridteknologi på Elektra og nå autonomi med Falco. Vårt hovedmål for samarbeidet er å øke sikkerheten i maritim trafikk. Det er til fordel for både miljøet og passasjerene. Demonstrasjonen åpner nye muligheter for autonom skipsfart og sikkerhet, sier Rosin.

Falco har vært i drift for Finferries siden 1993.

Forskning, utvikling og testing av ny teknologi for maritim næring går videre takket være to gamle ferger.

I Norge er 20 år gamle Folgefonn en uunnværlig plattform for det finske Wärtsilä-konsernet, med viktige avdelinger i USA og Norge. I Finland er Elektra og Falco fra 1993 like viktige, men mest for britisk-norsk-finske Rolls-Royce.

Folgefonn har det suste årene vært testferge for både hybrid-teknologi, induksjonslading, autonomi-dokking og autonom seilas.

