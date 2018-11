Nå kan Folgefonn seile automatisk fra havn til havn og legge til selv

I april begynte testene av automatisk dokking. Da kunne Norled-kapteinene om bord på ferga Folgefonn la Wärtsiläs system gjøre jobben. Mykt og smidig kunne ferga gå fra kai, og mykt legge til.

– Nå har vi tatt noen nye steg på vei mot autonomi, sier Ingve Sørfonn, sjef for teknologi og utvikling i Wärtsilä i Norge.

Nå kan systemet gå fra kai, velge optimal rute og legge til automatisk.

Testing av automatiske systemer og autonomi-seilas med passasjerer og biler er ikke tillatt.

Folgefonn ble derfor tatt ut av ordinær rute, men gikk parallelt med reservefergen i trekantsambandet Jektevik-Nordhuglo-Hordanes i Rogaland.

– Vi har testet systemet med representanter fra Sjøfartsdirektoratet til stede. Vi har latt systemet ta kommandoen, men med en kaptein i setet som har ansvar, og griper inn dersom det blir nødvendig, sier Sørfonn.

Ikke autonomi

Og det kan det bli av og til. Systemet er ikke autonomt, det vil si med antikollisjonssensorer eller systemer som tar egne beslutninger ut fra uventede situasjoner og hendelser.

Dersom et fartøy hadde kommet på kollisjonskurs fra styrbord, ville kapteinen måtte ta over kommandoen og legge om kursen.

– Det er et stykke igjen til full autonomi. Vi må at det skritt for skritt, sier Sørfonn.

Kapteinen kan slippe hendlene og la systemet for automatisk dokking legge MF Folegonn til kai - eller forlate fergeleiet. Nå er systemet utvidet til å ta ferga automatisk mellom tre fergekaier, inklusive transitt. Foto: Wärtsilä

Det automatiske seilingssystemet er i hovedsak utviklet ved Wärtsiläs DP-miljø i San Diego i USA. Wärtsilä i Norge har stått for integrering av systemet og montering og testing på Folgefonn.

Havn til havn

I en pressemelding beskrives det automatiske seilingssystemet slik:

Når fergen skal seile til neste destinasjon, startes operasjonen ved at kapteinen velger «Seil». Da tar det autonome kontrollsystemet over styringen. Fergen forlater kaia, manøvrerer ut av havna, seiler til neste anløpshavn, manøvrerer inn mot havna, og legger deretter til ved siden av terminalen - alt uten menneskelige inngrep.

– Dette antas å være det første forsøket på en fullautomatisert kai-til-kai-operasjon i en totalt «hands-off modus», på et fartøy på denne størrelsen, heter det i meldingen.

Ansvar hos mennesket

Kapteinen om bord på ferga Folegefonn har fått en enklere hverdag, men har fortsatt ansvar om bord.

– Vi har ikke tatt mennesket ut av loopen, men han eller hun får hjelp. Kapteinen må fortsatt følge årvåkent med og kunne gripe inn, sier Sørfonn.

Wärtsilä opplyser at navigasjonen av fartøyet ivaretas ved å benytte en rekke spor og veipunkter som fører skipet til neste destinasjon. Den autonome kontrolleren, som er basert på dagens dynamiske posisjoneringssystem, styrer fartøyets kurs, fart og posisjon på forhåndsdefinerte spor og veipunkter. GNSS brukes som primær sensor, mens en Wärtsilä Guidance Marine CyScan AS blir testet som sekundærposisjonssensor de siste 500 meterne før man ankommer kaien.

Folgefonn har en azimuthpropell fra Rolls-Royce i hver ende. De måtte bygge om systemet for å fungere sammen med det moderne DP-styringssystemet fra Wärtsilä. Foto: Wärtsilä

Systemet ble testet i to dager før Folgefonn gjenopptok sin normale rute.

– Nå skal vi gå igjennom og analysere alle dataene før vi planlegger en ny test med nye funksjoner, sier Sørfonn.

Først i verden for fjerde gang

Den 20 år gamle ferga Folgefonn er blitt en viktig testplattform for Wärtsilä og rederiet Norled.

Dette er fjerde gang den er først i verden med ny teknologi.

I september i fjor begynte den med verdens kraftigste system for induksjonslading. Allerede i 2014 ble fergen bygget om til batterihybrid drift.

Da hadde riktignok Wärtsilä og Eidesvik testet batterihybride systemer en tid, men ikke på ferge.

PSV-en Viking Lady har vært arena for hybridtesting med batterier og brenselceller siden 2013. I april 2018 viste Wärtsilä og Norled at Folgefonn kunne legge til kai mens kapteinen overvåket med hendene fri.