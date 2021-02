USAs nyeste kystforsvar: Skyter norske missiler fra ubemannet feltvogn

Det norskutviklede kryssermissilet Naval Strike Missile (NSM) brukes i dag til kystforsvar ved Østersjøen, av Polen.

Etter litt plunder og heft er US Marine Corps et steg nærmere å ta i bruk samme type missiler til et lignende, men trolig enda mer mobilt, kystartilleri.

For tre måneder gjennomførte marinekorpset den første NSM-testskytinga, uten at verken de eller produsenten Raytheon – Kongsbergs amerikanske partner – har laget noe blest om dette.

Feilkonfigurert

USMC står midt oppe i et omfattende endringsarbeid. Blant tiltakene for å møte en stadig større kinesisk marine står forbedret tilgangs- og områdenektelse (A2/AD) av stillehavsøyene. Spydspissen vil være nye landbaserte, langtrekkende sjømålsmissiler.

I mai 2019 ble det kjent at marinekorpset var i ferd med å ta i bruk NSM. Det viste seg så at planen var å bruke dem til «Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System» (NMESIS) som er navnet på det nye kystartilleriet og som skal bestå av framskutte batteri av ubemannede/fjernstyrte JLTV-feltvogner («Remotely Operated Ground Unit for Expeditionary Fires», ROGUE-Fires).

Da Teknisk Ukeblad omtalte prosjektet i mars i fjor, hadde Nmesis blitt testet noen måneder tidligere og planen var at den første skarpskytinga med NSM skulle gjennomføres i juni 2020. Både før og etter juni forsøkte vi å få status for testinga, uten å lykkes.

Men i den årlige rapporten (side 163) fra det amerikanske forsvarsdepartementets organisasjon for operasjonell testing og evaluering (DOT & E) tidligere i år, kommer det fram hva som skjedde: Marinekorpset måtte utsette testskytinga da det ble oppdaget en feilkonfigurasjon på softwaren på missilet. Ifølge DOT & E ble testen utsatt til november.

Naval News fikk nylig bekreftet fra US Marine Corps at testen gikk som planlagt i november, og var vellykket.

Polen og Romania

USA har også tidligere testet NSM i kystforsvarsrolle («Ground-Based Anti-Ship Missile», GBASM), men da var det den amerikanske hæren som hadde regien. Det skjedde sommeren 2018 da et NSM skutt fra land bidro til å senke et målskip på øvelsen Rimpac.

Hittil er det kun Polen som er operative med landbaserte NSM til kystforsvar. De ble første eksportkunde for tolv år siden, og har siden bestilt flere missiler fra Kongsberg Defence & Aerospace (KDA).

I tillegg ligger det til rette for at kommer lignende kystartilleri ved Svartehavet etter at amerikanske myndigheter i fjor høst godkjente NSM-eksport til Romania. Et eventuelt kjøp er nå til behandling i det rumenske parlamentet og vil ventelig bli avgjort i løpet av de nærmeste månedene.

US Navy anskaffer samme missiler gjennom programmet «Over The Horizon Weapon System» (OTH WS) og har tatt dem i bruk på sine såkalte LCS-fartøyer («Littoral combat ship») og skal dessuten ha 16 missiler på hver av de opp til 20 kommende fregattene.

Både missilene og de tilhørende utskytningsrampene («canister launcher») produseres av Raytheon i USA.

Naval News spurte Raytheon om potensielle nye eksportmuligheter for NSM, og øverst på lista står den britiske I-SSGW-konkurransen («Interim Surface to Surface Guided Weapon System»). Som Teknisk Ukeblad også har omtalt tidligere, rekker ikke britene å utvikle egne våpen i tide til de eldste Harpoon-missilene må fases ut.