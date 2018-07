Kongsberg-missil skutt fra land var med på å senke skip på øvelse i Stillehavet

US Navy har bestilt Naval Strike Missile (NSM) fra Kongsberg til sine nyeste fregatter i en kontrakt verdsatt til sju milliarder kroner.

Nå vurderer US Army å kjøpe det samme kryssermissilet og bruke det til kystforsvar.

Torsdag 12. juli testet den amerikanske hæren NSM på verdens største marineøvelse, Rimpac, der våpenet bidro til å senke et målskip i det som i offisielle meldinger beskrives som en særs viktig del av øvelsen.

Angrep fra alle kanter

USS Racine, et utrangert, amfibisk landingsskip («Landing Ship Tank», LST-1191), som blant annet ble brukt under Vietnamkrigen, ble slept cirka 100 kilometer nord for hawaiiøya Kauai. Der ble det stakkars målskipet, gjerne referert til som en «hulk», beskutt fra alle kanter med raketter og torpedoer.

Målet var ikke å senke skipet så raskt som mulig, men å teste og trene på et koordinert angrep der både hær, marine, flyvåpen og japanske og amerikanske styrker var under samme kommando.

Mens US Army altså skjøt et NSM fra Barking Sands-anlegget på Kauai, deltok Japan med sine egenproduserte Type 12 sjømålsmissiler og skjøt fire stykk som alle traff mål. Det ble også skutt en salve fra det amerikanske rakettartilleriet M142 HIMARS.

Fra lufta angrep et australsk P-8 Poseidon, tilsvarende dem Norge har bestilt, med et Harpoon-missil, mens USS Olympia, en amerikansk ubåt i Los Angeles-klassen skjøt et Harpoon-missil og en Mk 38-torpedo mot skipet.

Ifølge Honolulu Star Advertiser (bak betalingsmur) var det imidlertid kommunikasjonsproblemer som gjorde at det japanske P-3 Orion-flyet ikke klarte å peke ut målet for bakkestyrkene. I stedet ble denne jobben overtatt av Apache-helikoptre og en Gray Eagle-drone.

Planlagt lenge

Landbaserte langtrekkende missiler er blant det amerikanerne nå vurderer som mottiltak mot det de beskriver som en stadig økende trussel i Stillehavet og deres mange baser der.

Planene for denne testfyringen ble første gang offentliggjort da admiral Harry Harris, øverstkommanderende for den amerikanske stillehavsflåten, talte på The Association of the United States Armys (AUSA) såkalte Lanpac-seminar på Honolulu i mai i fjor.

Representanter fra den amerikanske hæren flokker seg rundt skjermene for å se NSM skytes opp og treffe målskipet under Sinkex/Rimpac. Foto: Capt. Rachael Jeffcoat

Der understreket Harris viktigheten av at de klarer å møte fienden i alle domener samtidig og at de forskjellige våpengrenene har sensorer og effektorer som evner å kommunisere med hverandre. Han navnga spesifikt kun ett våpen, det norske.

NSM er det norske sjøforsvarets hovedvåpen. I tillegg til å være hovedbestykningen om bord på fregattene og kystkorvettene, skal missilet også etter hvert tas i bruk på malaysiske, tyske og amerikanske krigsskip. Men missilet benyttes også allerede i dag som landbasert sjøforsvar, av Polen. Dette var den første eksportkontrakten, som Kongsberg vant for ti år siden. Her er utskytingskassene («launchere») montert på lastebiler tilsvarende luftvernsystemet Nasams, hvorfra også kommando- og kontrollsenteret er hentet.

Demonstrert i 2014

– Det er ingen tvil om at dette er en fjær i hatten for oss. Amerikansk interesse for missilet og slike testfyringer blir dessuten lagt merke til også i andre land der en slik løsning kan være aktuell, sa direktør Eirik Lie i Kongsberg Defence & Aerospace til Teknisk Ukeblad i november.

NSM missil skytes fra launcher montert på polsk lastebil. Foto: Kongsberg Defence Systems

Etter NSM-testen torsdag ønsker ikke Kongsberg å uttale seg i saken, og begrunner dette med at den amerikanske hæren og marinen har streng regi på alt om Rimpac.

– Det eneste vi kan legge til er at løsningen brukt i denne øvelsen er mye likt det som er levert til Polen, bortsett fra kjøretøyet, der amerikanerne bruker sine egne, skriver kommunikasjonssjef Kyrre Lohne i en epost.

Rimpac, eller «Rim of the Pacific Exercise» som er det fulle navnet, har blitt arrangert annenhver sommer siden 1971. Hovedkvarteret er Pearl Harbor på Hawaii, og i år deltar 46 overflatefartøy, fem ubåter, mer enn 200 fly og 25.000 mennesker fra 25 nasjoner.

Naval Strike Missile (NSM) Har også blitt omtalt som Nytt/Norsk SjømålsMissil

Lengde med booster: 3,96 m

3,96 m Høyde: 0,50 m

0,50 m Bredde/vingespenn: 1,36 m

1,36 m Utskytningsvekt: Ca. 410 kg

Ca. 410 kg Flyvekt: Ca. 345 kg

Ca. 345 kg Hastighet: Like oppunder lydens hastighet

Like oppunder lydens hastighet Rekkevidde: Mer enn 185 km

Mer enn 185 km Minimumsdistanse: 3 km

3 km Levetid: Minimum 20 år

Minimum 20 år Utviklingskontrakten ble undertegnet i desember 1996

Anskaffelseskontrakten ble undertegnet i juni 2007

Norge deltok på Rimpac for første gang i 2014, med KNM «Fridtjof Nansen». Fregatten var med på å senke målskipet USS Ogden med et NSM-missil under deløvelsen Sinkex. Et par måneder senere, fikk amerikanske forsvarstopper en ny demonstrasjon av NSM under en skyteøvelse fra USS Coronado.

I juni ble Kongsberg og den amerikanske partneren Raytheon valgt som leverandør av langtrekkende missiler til US Navys såkalte LCS-skip og kommende fregatter.

«Multi-mission»-missilet (land- og sjømål) er ifølge KDS eneste femtegenerasjons presisjonsvåpen med lang rekkevidde (over 100 nautiske mil). Sentrale egenskaper på NSM er liten radarsignatur og det produsenten selv kaller overlegen manøvreringsevne, sensorevne og regnekraft - en kombinasjon som skal gjøre missilet i stand til å trenge gjennom de mest avanserte luftvern.