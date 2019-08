Britiske fregatter trenger nye missiler kjapt - Kongsberg kan ha et fortrinn

Storbritannia og Frankrike samarbeider om å utvikle nye kryssermissiler. Disse ligger kanskje ti år fram, og den britiske marinen har behov for mer moderne langtrekkende våpen før den tid.

En mulig løsning kan være å kjøpe norske Naval Strike Missile (NSM). En oppdatert kravliste til anbudskonkurransen, som ble sendt ut denne uka, kan være med på å styrke kongsbergmissilets kandidatur.

Nytt ytelseskrav

Britenes anskaffelse som tar sikte på å fylle gapet fram til egenproduserte missiler kan fases inn, kalles «Interim Surface to Surface Guided Weapon System» (I-SSGW), og handler om å erstatte dagens Harpoon-missiler med mer moderne presisjonsvåpen som er i stand til å angripe sjø- og landmål.

Fjerde generasjon RBS15, fra Saab og den tyske partneren Diehl heter Gungnir, oppkalt etter Gungne, spydet til Odin.

Konkurransen har pågått siden mars, og det britiske forsvarsdepartementet (UK MoD) anslår at fem av deres Type 23-fregatter vil ha behov for det nye missilsystemet i en tiårsperiode fra våpnene er ferdig levert i desember 2023.

Et ytelseskrav som ikke var med i mars, men som er med nå i august, lyder slik: «I-SSGW is to provide a ship launched over the horizon precision anti-ship capability and a terrain following precision maritime land attack capability».

Naval News, som omtalte det oppdaterte innholdet i konkurransen først, påpeker at kravet til terrengfølgende navigering de facto vil sette til side kandidater som Boeing og MBDA med deres Harpoon- og Exocet-missiler, og at dette gjør at Kongsberg og Saab/Diehl seiler opp som favoritter med henholdsvis NSM og RBS15 Mk4 Gungnir.

Viser til US Navy-kontrakt

Kommunikasjonssjef Kyrre Lohne i Kongsberg Defence & Aerospace skriver i en epost til Teknisk Ukeblad at de ikke kan kommentere sitt forhold og prosesser med potensielle kunder eller konkurrenters ytelser eller kapabiliteter. Samtidig legger han til:

– Vi anser NSM som en aktuell kandidat for Royal Navy med bakgrunn i det faktum at US Navy har valgt NSM for sine «Littoral Combat Ship» og fremtidige fregatter. Det viser at NSM har en god posisjon i det internasjonale markedet.

HMS Montrose fyrer av et Harpoon-missil under en øvelse utenfor Skottland. Foto: PO(Phot) Wheelie A'barrow

Anskaffelsen for den britiske marinen er anslått å være verdt et sted rundt 120-240 millioner pund, tilsvarende 1,3-2,6 milliarder kroner. Anbudsfristen er satt til 20. september.

Det er litt over et år siden Kongsberg og den amerikanske partneren Raytheon gikk til topps den amerikanske konkurransen «Over The Horizon Weapon System» (OTH WS), noe Raytheon-sjefen i et intervju med Teknisk Ukeblad karakteriserte som det endelige gjennombruddet for NSM, med tanke på hvor mange Harpoon-missiler som skal pensjoneres de kommende årene.

Landforsvar, helikopter og ubåt

At OTH-kontrakten er en god referanse, viste seg i mai i år, da også US Marine Corps bestilte NSM. Marinekorpset skal bruke missilene til landbasert kystforsvar, slik også Polen gjør.

NSM har i to-tre år nå vært det norske sjøforsvarets hovedvåpen. I tillegg til å være hovedbestykningen om bord på fregattene og kystkorvettene, skal missilet også etter hvert tas i bruk på malaysiske, tyske og altså amerikanske krigsskip.

Silhuetten av Type 23-fregatten HMS Kent på piratjakt i Indiahavet. Foto: LA(Phot) Joel Rouse

Kryssermissilet betegnes som «multi-mission» (land- og sjømål), og er ifølge Kongsberg det eneste femtegenerasjons presisjonsvåpenet med lang rekkevidde (over 100 nautiske mil/185 kilometer). I likhet med forgjengeren Penguin/Pingvin jobbes det med å integrere det på helikoptre, og det kan også komme i en ubåtversjon (NSM-SL, «submarine launch») når Norges kommende 212CD-klasse tas i bruk. Søstermissilet JSM er så langt solgt til Norge og Japan.

Det tidligere nevnte fransk-britiske utviklingsprogrammet kan på sikt bli en konkurrent. Dette kalles «Future Cruise/Anti-Ship Weapon» (FC/ASW), ble opprettet i 2017 og tar sikte på å erstatte de to nasjonenes sjømålsmissiler av typen Exocet og Harpoon og det luftbårne kryssermissilet Storm Shadow/SCALP.