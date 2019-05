India gjør klart for å bruke kongsbergmissiler på nye helikoptre

Kongsberg har lang tradisjon med å utstyre helikoptre med de mest avanserte våpnene.

34 år etter at Penguin Mk 2 Mod 7 var klart til å tas i bruk på helikoptre, og bidro til å gjøre missilet til en stor eksportsuksess, har oppfølgeren Naval Strike Missile (NSM) potensial til et tilsvarende gjennombrudd.

Første kunde kan bli India, som forbereder sine kommende 24 Sikorsky MH-60R Seahawk-helikoptre til å bære kongsbergmissilet.

Stor interesse

NSM missil skytes fra launcher montert på lastebil. Foto: Kongsberg Defence Systems

Indias planer ble offentlig kjent i forbindelse med at det amerikanske utenriksdepartementet godkjente salg av helikoptre og våpen, noe Kongsressen ble informert om i april, ifølge ei melding fra Defense Security Cooperation Agency (DSCA), som er en del av forsvarsdepartementet.

Helikopterkontrakten kan totalt være verdt rundt 2,6 milliarder dollar, cirka 23 milliarder kroner, og de selges fra myndighet til myndighet, såkalt «Foreign Military Sales» FMS. Det vil i så fall være Kongsberg Defence & Aerospace' amerikanske partner Raytheon som leverer våpnene.

Derfor er kommunikasjonssjef Kyrre Lohne i KDA noe forsiktig med å omtale saken.

– Dette er en indikasjon på interesse for NSM fra indisk side. Men foreløpig er det her kun snakk om en godkjenning av at India kan kjøpe helikoptre klargjort for disse missilene og eventuelt anskaffe dem senere dersom de ønsker det. Det er ikke inngått noen kontrakt, sier Lohne til Teknisk Ukeblad.

Arven fra Pingvin

I starten av 1985 var Penguin Mk 2 mod 7 for helikoptre i ferd med å bli ferdig (parallelt med Mk 3 for F-16), noe som medførte betydelige leveranser til US Navy. Ifølge Lohne er det solgt over tusen missiler av alle versjoner opp gjennom årene.

– Dette er en liten nisje, og det er klart at det er spennende og interessant om vi kommer inn her med NSM, sier Lohne.

Penguin ble integrert på Seahawk for 34 år siden. Foto: TU februar 1985

Romeo-versjonen av Seahawk benyttes fra før blant annet av Danmark og Australia og naturligvis USA. Der har både US Navy og US Marine Corps gjort klart for å ta i bruk NSM, og det er ikke unaturlig at det også vil være ønskelig å få NSM på helikoptre også, som en elevert utskytningsplattform av kryssermissilet.

Ifølge Kongsberg det eneste femtegenerasjons presisjonsvåpenet med lang rekkevidde (over 100 nautiske mil/185 kilometer).

Foreløpig er er det kun utført såkalte «fit checks» og lignende, altså at missilet fysisk kan bæres av helikoptre, men NSM er ennå ikke integrert på noen helikoptre.

Uansett har det vært litt av et år for Kongsberg og NSM:

– I mai i fjor visste vi ingenting om hva US Navy ville beslutte. Det fantes ingen lekkasjer. Så ble NSM valgt på LCS-skip og kommende fregatter, vi har Malaysia, Tyskland og nå senest US Marine Corps, sier Lohne.

I tillegg kan det legges til at søstermissilet JSM har fått sin første eksportkontrakt etter at Japan i mars formelt bestilte disse til sine F-35-fly.

Første gang komplette Nasams selges

India har i årevis tronet øverst eller langt oppe på lister over verdens største våpenimportører. Ved siden av å kunne bli NSM kunde, vurderer nasjonen å installere norskutviklet luftvern.

I fjor sommer godkjente USA at India kan kjøpe inn et ukjent antall Nasams-batterier («Norwegian/National Advanced Surface to Air Missile System»).

Også dette er en anskaffelse som går direkte mellom India og USA gjennom US Foreign Military Sales (FMS)-programmet, med Kongsbergs amerikanske partner Raytheon som leverandør. Dette vil være første gang komplette Nasams-systemer selges som FMS, men Kongsberg vil uansett ha en rolle i en eventuell leveranse, om enn mindre enn dersom de var hovedleverandør.