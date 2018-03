Jo flere som lanserer elbiler, jo bedre er det for Nissan

GENÈVE: Bilmessen i Genève er den første av de store i Europa, og selv om det ikke akkurat ble lansert haugevis med elbiler, var det helt klart elektrisitet i lufta.

Det merket også Nissan Nordic-sjef Robert Lujan seg. Han beskriver aktiviteten rundt elektrifisering på årets messe som signifikant. De siste årene har bilprodusentene begynt å snakke mer om elbiler, og trenden er at det bare blir mer.

– Slik markedet trender, særlig med tanke på at man går vekk fra diesel- og bensinmotorer, er det ingen overraskelse å se aktiviteten rundt på messen i Genève, sier han til Teknisk Ukeblad.

Nissan Nordic-sjef Robert Lujan foran Nissan-konseptet IMx Kuro. Foto: Marius Valle

Det er ingen trussel mot Nissan, som selger en av verdens mest populære elbiler. Tvert imot.

– Det fine med det er at det genererer interesse for Nissan også. Vi drar nytte av det. Flere forbrukere blir interessert i elbiler, og ser det som en reell løsning for dem i det daglige. Når flere produsenter viser frem elbiler, gir det også mer troverdighet til vårt valg om å gå for elektrifisering, og viser at vi gikk i riktig retning, sier Lujan.

Elbilveteran

Lujan har jobbet med elbiler lenge. Ikke bare som leder for Nissan Nordic, som naturlig nok handler mye om elbiler siden Norge er en del av ansvarsområdet.

Han var i 2014 og 2015 global leder for salg, markedsføring og infrastruktur til elbiler, og hadde ansvar for Japan, USA og Europa. Lujan var derfor involvert i diskusjonene rundt nye Nissan Leaf, og batterioppgraderingen til varebilen og folkefrakteren eNV200.

Det viser hvor lange prosessene er i bilindustrien. Det går gjerne flere år fra en løsning planlegges til den rulles ut til bilforhandlerne.

Og siden endringer ikke skjer veldig raskt sammenlignet med en del andre industrier, er det ikke helt uventet at han selv ikke har latt seg overraske av elbilutviklingen i markedet. Dette har tatt retningen han så for seg i 2014.

Skeptikere har blitt omvendt

Lujan gleder seg imidlertid over holdningsendringen i industrien.

– Du kan se at noen skeptikere i industrien nå kommer om bord og sier at elektrifisering er fremtiden. De ser at de trenger å gjøre det, ikke bare fordi kundene krever det, men også på grunn av lovverk og ærlig talt er det det rette å gjøre for miljøet, sier han, og legger til at elektrifisering vil være en god vekstrategi for industrien som helhet, sier han.

Honda Urban EV Concept, vist under bilmessen i Genève. Foto: Marius Valle

På spørsmål om Nissan bare ser for seg å gå for elbiler på batteri, og ikke for eksempel brenselceller, sier han at Nissan historisk sett har fokusert på batterier, men at de ser på ulike brenselcelleteknologier internt, i tillegg til at de jobber med noen eksterne partnere om dette.

– Jeg tror ikke du kan avvise noen teknologier fremover. At elbil-andelen vokser betyr ikke nødvendigvis at det ikke vil være andre drivlinjer som fanger publikums interesse, og som gir produsentene en mulighet til å vokse, sier han.

Tror på videre fall for forbrenningsmotoren

At flere av fremtidens biler fremdeles har forbrenningsmotor i en eller annen form er rimelig sikkert, men det er ikke sikkert at dieselmotoren kommer til å bli så sentral som den har vært til nå. Toyota har annonsert at de kutter ut dieselmotorer i Europa.

Samtidig ble det under messa klart at Daimler ikke er klare for å kutte ut diesel med det første. De lanserte to ladbare hybrider med dieselmotor.

Lujan tror imidlertid at trenden i marekdet er klar: Diesel går tilbake, og i Norge har elbiler og ladbare hybrider tatt plassen til denne motortypen.

– Vi tror trenden kommer til å fortsette. Nye lover, ny teknologi og større batterier kommer til å gi en mindre avhengighet av drivlinjer med diesel og bensin, sier han.

Unntaket er på varebiler, hvor denne overgangen ser ut til å ta lengre tid. Men det er bare et spørsmål om tid før også disse bilene i stor grad blir elektriske, tror Lujan.

Halvparten av Leaf-salget i Norge

Men nå er det altså den nye Leaf-modellen og den nye utgaven av eNV200 det dreier seg om for Lujan.

Nissan Leaf 2.zero. Foto: Per Erlien Dalløkken

Under messa avslørte Nissan at de har 20.000 ordre på Leaf. Nesten halvparten av disse er fra norske kunder. I februar var den landets mest solgte bil.

Med en tjukk ordrebok, er det disse kundene det dreier seg om nå.

For Leaf er en svært populær bil for Nissan. Det er den nest mest solgte bilen deres etter crossoveren Qashqai. Fra Nissans ståsted er Norge det klart viktigste elbilmarkedet, men Storbritannia, Frankrike, Nederland og etter hvert også Tyskland er i ferd med å bli viktigere.

Viste tanker om elektrisk crossover

Nissan IMx Kuro. Foto: Marius Valle

Når det gjelder videre planer, skal Nissan elektrifisere sin neste generasjon crossover-modeller. De viste frem crossover-konseptet IMx Kuro, som skal gi en pekepinn på hvordan noe slikt kan se ut.

Konseptet er basert på Nissans nye elbilplattform, som gir helt flat dørk og bedre plass inni. Det ferdige resultatet av er ikke ventet før om fire år.

Men Nissan skal innen da elektrifisere sine crossovere, før et helelektrisk alternativ blir tilgjengelig.

Nissan ser ikke bare for seg å selge flere elbiler biler, men å levere et helt økosystem, som de kaller «Nissan Intelligent Mobility».

Vil inn i energiforsyningen din

I dette inngår «bil-til-strømnett»-løsninger (V2G) og toveislading av batteriet. Dette er løsninger de har testet ut i Europa, gjennom mindre prosjekter.

For kundene kan batteriet i bilen kombineres med et hjemmebatteri, og man kan dekke deler av energibehovet sitt ved hjelp bilens batteri. Da kan man bruke strøm fra batteriet hjemme om det trengs, eller energi kan selges tilbake til strømnettet.

– Vi mener vi har en unik posisjon med V2G og V2Home. Vi kan tilby en helhetlig pakke til våre kunder, som ikke bare innebærer mobilitet, men også tar i betraktning deres kraftbehov. Det er ingen grunn til at det ikke kan gå sammen i en sømløs pakke, sier Lujan.

I Danmark har de inngått et samarbeid med energi- og ladeselskapet E.on, med mål om å undersøke muligheter for å gjøre slike løsninger kommersielt tilgjengelig for kunder. I tillegg har Nissan begynt å tilby solceller til kunder i Storbritannia, og vindkraft i Frankrike.

Kan tilbys i Norge

Det kan tenkes at Nissan vil markedsføre slike løsninger i Norge også, da de er i samtaler med E.on om dette er noe de kan tilby i Norge, forteller Lujan.

Nissan har også planer om å tilby vind- og sol-løsninger i løpet av året. Det er imidlertid for tidlig å si om noe slikt kommer på plass her i landet med det første.

Nissan annonserte også at de deltar i Formel E-serien i 2018-2019-sesongen, og viste frem bilen de skal bruke i serien. Lujan antar at de kommer til å benytte anledningen til å vise frem eksisterende teknologi, og at det i tillegg kan fungere som et inklubasjonsområde for ny teknologi.

Han viser til at det har kommet mange gode ideer fra Formel 1 tidligere, og at det samme kan skje her, og komme til nytte ikke bare for Nissan, men også andre som er involvert i serien.