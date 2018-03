Det er kjent at engelske Dyson jobber med å konstruere og lansere en elbil. Eller tre mener noen. Selskapet til adlede Sir James Dyson, som er berømt for sine støvsugere og annet forbrukerutstyr, vil investere over 25 milliarder kroner i prosjektet som skal resultere i minst en modell i 2020/21.