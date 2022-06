Saken oppdateres

Etter flere måneders drama er avstemningen i Oslo bystyre klar: Flertallet sier ja til å øke kostnadsrammen for Fornebubanen til hele 31 milliarder.

Svaret kommer etter milliardoverskridelser, ekstraordinær prisvekst og høy temperatur mellom Oslo og Viken.

Ja-partiene utgjorde byrådspartiene Ap, MDG og SV, samt opposisjonspartiene Høyre, Venstre og KrF.

Mindretallet som vendte tommelen ned, besto av Rødt, Frp, Sp, Chaudrys gruppe og Folkeaksjonen nei til mer bompenger.

Skal til pers igjen i morgen

Dermed har banen overlevd sin skjebnedag én denne uken.

Et overveldende flertall i Oslo bystyre stemte for økt kostnadsramme for Fornebubanen. Foto: Tia Karlsen

I morgen skal Fornebubanen til pers i Viken fylkesting, der politikere fra Kongsberg til Halden skal stemme ja eller nei til å utvide støtten til t-baneprosjektet i Oslo og Bærum.

Bakteppet er at Oslo Ap sa nei til prosjektet om ikke seks krav ble oppfylt. Kravene gikk i stor grad ut på at Viken måtte betale for en større del av gildet.

Raymond Johansen virket rimelig fornøyd da han noen uker senere kunne melde at regnestykket for fordelingen mellom Oslo og Viken nylig ble snudd på hodet.

Opprinnelig var kostnadene fordelt med 47 prosent på Viken og 53 prosent på Oslo. Etter å ha gjennomgått kostnadsfordelingen en gang til, kom man imidlertid fram til at kun 43 prosent av kostnadene tilfaller Oslo, mens kostnadsandelen i Viken utgjør 57 prosent.

Tok ikke med kostnader til stasjoner eller t-banebase

Eivind Trædal, leder av samferdsels- og miljøutvalget i Oslo kommune fra MDG, adresserte i sin innledning en stadig tilbakevendende innvending mot Fornebubanen, nemlig at kostnadsrammen for prosjektet lå på beskjedne 4,5 milliarder for noen år tilbake.

– Da man regnet ut kostnadene den gangen, tok man ikke med kostnadene for stasjoner eller base. En del konflikter hadde nok vært spart om man hadde tatt med dette i utgangspunktet, sa han.

– Tenk dere kostnadsmulighetene det kan by på

Camilla Wilhelmsen (Frp) uttrykte en viss skepsis til den ferske avtalen som konkluderer med at Viken skal betale mye mer for prosjektet.

– Det er et øyeblikksbilde. Det har blitt bygget mye mer i Viken så langt, sa hun.

– I Oslo gjenstår byggingen av Skøyen stasjon, Lysaker og Vækerø, og ikke minst tunnelen bort til Majorstuen. Tenk dere de grunnforholdene. Tenk dere de kostnadsmulighetene det kan by på, sa Wilhelmsen, og la til:

– Fremskrittspartiet kommer til å stemme mot.