Nå kommer det en egen forsikring bare for elbiler

Elbiler har så langt vært forsikret gjennom vanlig bilforsikring, men nå følger forsikringsbransjen etter teknologiutviklingen – med det de selv mener er verdens første elbilforsikringer.

Tidligere i sommer gikk Elbilforeningen og Storebrand ut med brask og bram og lanserte en ny forsikring spesielt rettet for elbiler.

Det er nå rundt 120.000 elbiler på norske veier og Elbil Norge organiserer under halvparten av dem.

– Nå er det endelig slutt på at elbilister skal betale for forbrenningsmotor og feilfylling av drivstoff, men isteden skal få erstattet ladekabel, sier generalsekretær i Elbilforeningen, Christina Bu, til tu.no.

– Verdens første elbilforsikring

Bu er entusiastisk for det hun omtaler som verdens første elbilforsikring.

– Og det er typisk at verdens første elbilforsikring kommer i Norge. Vi ligger helt i forkant på utviklingen, mener hun.

Vilkårene i Elbil Norge forsikringen Ny ladekabel skal dekkes uten egenandel

Gi veihjelp ved strømstans en gang i året uten egenandel

Gir elbil som leiebil eller dekker de ekstra utgiftene det er med annen bil dersom din elbil skal på verksted

Være konkurransedyktige på pris

Etter flere undersøkelser blant medlemmene i Norsk elbilforening og en stor undersøkelse blant elbileiere i Norge har de kommet fram til noen vilkår som skal inn denne nye forsikringen.

Men deres forsikring er ikke på markedet før i midten av august. Og akkurat i utgangen av juli ble de slått på målstreken av en av de mindre selskapene i Norge.

Slått på målstreken

Administrerende direktør i Storebrand Forsikring, Fredrik Weibull og generalsekretær i Norsk elbilforening, Christina Bu ved signering av samarbeidsavtale om Norges første elbilforsikring. Foto: Elbil Norge..

Vilkår fra Tribe: Dekker tapt eller skadet ladekabel

Gir veihjelp ved tomt batteri

Garanterer elbil som leiebil dersom din elbil skal på verksted

Dekker klimanøytrale reparasjoner

Tribe lanserte da en egen elbil- og hybridbil-forsikring. Og de har noen vilkår som skiller denne forsikringen fra den vanlige bilforsikringen.

– Vi var forberedt på at konkurrentene skulle komme på banen. Det er veldig vanlig i forsikringsbransjen at man kopierer forsikringsvilkårene, sier Bu.

Hun er likevel trygg på at elbilforeningens forsikring, som bare er for deres medlemmer, skal være konkurransedyktig.

Men Rune Brunborg, leder hos Tribe Venneforsikring, forteller at de har testet produktet en stund før de nå lanserte i juli.

Han tror også at de er først i verden med en slik spesialtilpasset forsikring rettet mot elbiler.

– Bortsett fra Storebrand og elbilforeningen, har også Axa og Tesla et samarbeid i Singapore, men jeg kjenner ikke til andre forsikringsselskap som har lignende produkter noe sted i verden, sier han til tu.no.

Reduserer kostnadene

Professor i sosialpsykologi ved NTNU, Christian A. Klöckner, har forsket på vaner ved valg av transportmiddelvalg. Han mener at et slikt tilpasset dekningsomfang absolutt er en fordel.

– Totalt sett vil det nok også redusere kostnadene ved å eie elbil litt, sier han til tu.no.

Han tror at prisnivået blir lavere på de nye spesialtilpassede forsikringene.

– At de kommer viser at dette er en kundegruppe som er interessant nok for forsikringsselskapene på grunn av omfang og profil.

Han får støtte fra sin kollega, førsteamanuensis Tomas Moe Skjølsvold, som forsker på problemstillinger knyttet til teknologisk innovasjon og samfunnsendring.

Landets faktisk første elbilforsikring på markedet. Skjermdump.

– De nye forsikringene tyder på at disse kjøretøyene er i ferd med å få en mer sentral rolle i det norske samfunnet, at elbilismen er blitt en mer mainstream del av norsk kultur. Dermed må stadig nye samfunnsgrupper forholde seg aktivt til elbilen, sier han til tu.no.

Kommer flere tjenester

Tomas Moe Skjølsvold. Foto: NTNU.

Skjølsvold peker på at dette er typisk når nye teknologier vokser seg ut av nisjemarkeder og blir reelle alternativer for større deler av befolkningen.

– Først da tilpasser også samfunnet seg den nye teknologien, da kommer det ny politikk og reguleringer, nye markeder for varer og tjenester, forteller han.

Han tror ikke dette er den første spesialiserte tjenesten vi vil se.

– Elbilistene utgjør en stadig større del av befolkningen, og det er derfor ikke underlig at det vil tilbys stadig nye og spesialiserte tjenester for denne gruppen fremover, spår han.

– Betaler ikke for det du ikke trenger

Vilkår hos If: Erstattet ladekabel ved tyveri mot egenandel – men det skjer svært sjelden, ifølge skadeavdelingen hos If

Veihjelp ved strømstans mot egenandel – dette er det samme uavhengig av hva bilen kjører på

De skal også forsøke å få tak i elbil som leiebil dersom din elbil må på verksted.

Men flere av de som tu.no har snakket med stiller seg noe undrende til om behovet for å spesialtilpassede forsikringene.

If Skadeforsikring forsikrer hver fjerde til femte bil i Norge. Og har samme andel når det kommer til elbiler.

– Hver bil som forsikres hos oss får en egen risikovurdering, sier Jon Berge, informasjonsdirektør i If, til tu.no.

Han stiller seg undrende til at man skulle ta betalt for feilfylling av drivstoff hvis man forsikrer en elbil.

Dekket hos Tryg i ordinær bilforsikring: Strømstans

Skade på batteri

Tyveri av ladekabel

– Vi tar høyde for hvilke behov en bil og fører vil ha når vi forsikrer hos oss. Vi ekskluderer de tingene som ikke er nødvendig, påpeker han.

Det samme sier Tryg.

– Men en egen elbilforsikring kommer på markedet i løpet av høsten, sier kommunikasjonssjef hos Tryg, Ole Irgens, til tu.no.

Billigere eller dyrere med elbil

De er veldig uenige om hva som burde være billigst å forsikre.

– Det som gir de største utgiftene er skader på karosseri og på glassruter og det er det samme for en elbil, mener Berge hos If.

Dette er ikke Christina Bu i Elbil Norge enig i.

– I et normalt marked vil en elbil være billigere å forsikre. En forbrenningsmotor har mange flere deler som kan gå i stykker, påpeker hun.

Her får hun støtte fra Brunvold hos Tribe som også påpeker at du heller ikke kan fylle feil drivstoff på en elbil.

– På den andre siden av skalaen ligger at mange forsikringsselskap ikke har like strømlinjeformede verkstedavtaler med elbilprodusentene som for fossilbilene. Det kan gjøre forsikringene dyrere, men dette kommer til å gå seg til etterhvert som andelen elbiler og ladbare biler blir større.

Tesla endret alt

Alle er enige i at det å forsikre elbiler har økt i pris de siste årene.

– Tidligere var forsikringene for elbiler subsidiert og de som kjørte elbil var idealister. Men så kom det en rekke nye biler på markedet av typen premiumbiler, som Tesla, og da endret risikobildet seg. Nå er det noen elbiler som faktisk kolliderer oftere enn andre biler. Sannsynligvis fordi de brukes mye i rushtiden, sier Berge i If.

Men Bu mener at årsaken var for dårlig kunnskap hos forsikringsselskapene.

– Man priset seg sannsynligvis for lavt, og så har pendelen nå svunget for langt i den andre retningen.

Straffet elbilkunder

Hos Tribe har Rune Brunborg klare oppfatninger om at forsikringsselskapene har straffet elbilsjåførene.

– Man har fryktet at bilene skal være trafikkfarlige på grunn av lav vekt og enkle konstruksjoner, at batteriene skal ta fyr ved kollisjon eller at batteriene skal bli fort ødelagte, mener han.

Han peker også på at selv om bilene i seg selv er fritatt fra avgifter er ikke nye deler det. Særlig mener han at man har fryktet at deler til de nye Tesla-ene skal bli uforholdsmessig dyre.

– Man har også vært bekymret for sjåførene. Det har gått fra innovatører, til fornuftige kunder som spiser gulrøtter og er medlem i Fremtiden i våre hender. Men så kom Tesla og dro inn akselerasjonsglade finansfolk, før det ble en Bærum-passat. Dette har stresset forsikringsselskapene som har priset elbiler urettferdig høyt.

Utviklingen går for fort

Brunborg mener også at forsikringsselskapene ikke klarer å henge med i at bilene nå også endrer seg over tid.

– Ta Tesla, som gjennom softwareoppdateringer kan endre motorkraften. Motorkraft betyr mye for prisen på forsikring, og hva skal da forsikringsselskapene gjør når kunden plutselig har oppgradert til «Ludicrous mode», spør han.

Han mener at en elbilforsikring bør være rimeligere, både fordi mange elbilsjåfører er mer forsiktige sjåfører, men også fordi det er mindre som kan gå galt med en elbil. Men utviklingen stopper ikke.

– Når Elon Musk over natten innfører delvis selvkjørende biler. Da sitter aktuarene og klør seg i hodet og lurer på om risikoen ble større eller lavere.