Syklister kan bli et mareritt for selvkjørende biler

Sykkelentusiasmen kan vise seg å bli et aldri så lite mareritt for en av framtidens store teknologier: selvkjørende biler.

The Guardian har sett nærmere på en rapport utarbeidet av tenketanken «The Aspen Institute». Den viser at det i 2035 vil være flere autonome biler i verden enn biler med en person bak rattet.

Men de selvkjørende bilene står overfor flere problemer når syklister kommer inn i regnestykket.

Variasjonen av sykler er et problem

Selvkjørende biler navigerer seg rundt ved bruk av blant annet kameraer, detaljerte kart, radarer og Lidar-teknologi.

I teorien stopper en selvkjørende bil hvis den registrerer et objekt foran seg, men teknologien har noen utfordringer knyttet til å gjenkjenne sykler.

Det skyldes blant annet at syklenes størrelse og utforming varierer, samt syklistenes varierende hastighet.

I tillegg har teknologien i selvkjørende biler også problemer med å finne ut av i hvilken retning syklistene beveger seg.

Den mest vellykkede programvaren innen området heter, ifølge The Guardian, Deep3DBox, og er konstruert for å identifisere 3D-objekter utfra 2D-bilder. Men det er stort rom for forbedringer. For selv om det er det mest vellykkede programmet, oppdager det bare syklister i 74 prosent av alle tilfellene, og når det kommer til å retningsbestemme syklistene, klarer programmet bare å gjøre dette korrekt i 59 prosent av tilfellene. Og når været samtidig er ustabilt, blir tallene enda verre.

Antagelig jobbes det på høygir for å takle disse utfordringene, og når vi kommer til 2035 bør vi anta at dette problemet ikke lengre eksisterer.

Men i dag er altså dette problemet høyst reelt. Og det finnes i tillegg andre problemer.

Hierarki med sykler på toppen

Hvis du har kjørt i rushtrafikken i en middels stor by, har du ganske sikkert stiftet bekjentskap med en lettere hasardiøs kjørestil hos syklistene.

Hvis man ser for seg at teknologien er så utviklet i 2035, at selvkjørende biler faktisk kan kjenne igjen 100 prosent av alle syklister, og dermed stopper når de registrerer en, er det ikke langt igjen til tanken om et hierarki i trafikken der rollene er snudd på hodet, og det er syklistene som er toneangivende i trafikken.

En syklist vil kunne kutte svinger, svinge ut på veien og endre kjøreretning uten risiko. Bilen er jo programmert til å stoppe.

I de fleste steder i Vesten er vi imidlertid så skolerte i trafikken at dette sannsynligvis ikke blir noe stort problem. Men ser vi på andre deler av verden, der man ikke har den samme innstillingen til trygg trafikk, kan biltrafikken raskt komme til å bli stillestående.

I for eksempel India eller Kina kan et mulig scenario raskt bli at man som bilist ikke kommer seg noe sted, fordi bilen hele tiden bremser opp.

Ulovlig å stoppe trafikken

Professor på School of Civil Engineering på Sydneys Universitet sier til The Guardian at hvis man vil unngå stillestående trafikk, kan en mulighet være å gjøre det kriminelt dersom man har skyld i at trafikken stopper opp.

– Bilene har allerede et kamera, og de bildene som tas opp der kan deretter bli sendt til politiet, som deretter kan finne fram til den skyldige, sier han.

Artikkelen er opprinnelig publisert på ing.dk.