India nekter å tillate selvkjørende biler

Enkelte mener robotisering, automatisering og autonome teknologier vil gi færre jobber og lavere lønn i årene som kommer. En mye sitert, men omstridt analyse kommer frem til at 33 prosent av norske jobber står i fare for å forsvinne.

Andre mener vi bare vil utføre andre typer jobber og beholde høy sysselsetting.

Ifølge flere rapporter vil teknologi for selvkjørende biler gjøre svært mange sjåfører overflødige (se faktaboks).

Indias transportminister Nitin Gadkari nekter å la noe slikt skje i verdens nest mest folkerike land.

– Vi vil ikke tillate førerløse biler i India. Jeg er veldig tydelig på dette, sier Gadkari, ifølge blant andre Hindustan Times.

– Vi vil ikke tillate teknologi som tar vekk jobber. I et land med arbeidsledighet, kan du ikke ha en teknologi som ender opp med å ta folks jobber, fortsetter han.

– Vil gjøre millioner arbeidsløse

Sjåfører blir overflødige En rapport fra Goldman Sachs, omtalt av CNBC, sier at selvkjørende biler kan koste 300.000 amerikanske sjåfører jobben per år når teknologien vokser frem. En rapport fra International Transport forum anslår at mellom 4,4 og 6,4 millioner lastebilsjåførjobber blir borte på verdensbasis innen 2030.

Mange millioner indere jobber som sjåfører.

Gadkari forteller at landet fortsatt trenger 2,2 millioner flere profesjonelle sjåfører, men at de heller skal åpne flere kjøreskoler for å utdanne flere førere.

Transportminister Nitin Gadkari. Foto: PRAKASH SINGH

– Slik teknologi (selvkjørende biler, journ. anm.) vil gjøre millioner arbeidsløse, sier ministeren ifølge The Economic Times.

Flere land har nå utarbeidet lovverk for å teste ut selvkjørende biler, deriblant Norge. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen håper det vil tiltrekke ny industri til landet.

Den samme tilnærmingen har altså ikke hans indiske kollega.

Google og Uber skeptiske

Det virker imidlertid som industrien heller ikke har særlig tro på selvkjørende biler i India.

Både Ubers nylig avgåtte sjef Travis Kalanick og Google-sjef Sundar Pichai uttalte tidligere i år at de ikke hadde tro på førerløse biler i India med det første, skriver blant andre India Today.

– India vil bli det siste stedet som får autonome biler! Har du sett hvordan de kjører der? sa Kalanick i et intervju med CNBC TV 18, gjengitt i Tech2.

India er kjent for kaotiske kjøreforhold, med sterkt trafikkerte og ikke alltid regulerte veier. I 2015 ble 146.133 mennesker drept i trafikkrelaterte hendelser i India, skriver BBC. På verdensbasis blir rundt 1,3 millioner mennesker årlig drept i trafikken.

Selvkjørende biler for indiske veier

Likevel jobber enkelte firmaer med å tilpasse selvkjørende teknologi til indiske forhold.

Indiske Tatagruppen har med sine datterselskaper utviklet en selvkjøringsplattform hvor de har utstyrt en av selskapets biler - Tata Nano - med sensorer for selvkjøring.

De har også laget en egen testbane som skal gjenskape de uoversiktlige indiske veiene.

Dr. Roshy John, som utvikler teknologien hos Tata Consultancy Services, sier ifølge The Next Web at de har klart å utvikle nivå fire autonomi for deres selvkjørende bilder. Det tilsvarer høy grad av automasjon. Nivå fem, som er full automasjon, er imidlertid fortsatt et stykke unna.

– Det vil ta omtrent et tiår i India, sier John.

Minister Gadkari er likevel ikke totalt avvisende til spørsmålet om India aldri vil få selvkjørende biler.

– Om en del år kan det være vi ikke kan ignorere det, men nå skal vi ikke tillate det, sier han ifølge The Economic Times.